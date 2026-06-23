La AEMET confirma un «potaje meteorológico» en Canarias: lluvias y calor intenso

La AEMET describe un escenario mixto para el archipiélago: precipitaciones débiles en medianías de El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife, con temperaturas de 22 a 28 °C en costas y viento del Norte-Nordeste.

Nubes bajas sobre las medianías del norte de Tenerife, patrón habitual del alisio que la AEMET prevé este martes.

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LO ESENCIAL Temperaturas costeras de 22 a 28 °C en las islas este martes. Lluvias débiles en medianías de las islas occidentales: El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife. La Graciosa registrará una máxima de 24 °C en Caleta de Sebo. La Península sufre una ola de calor con máximas que pueden superar los 44 °C en puntos del sur.

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La jornada según la AEMET en Canarias el martes arranca con más nubes que el lunes en las islas de mayor relieve. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a una mayor probabilidad de lluvia débil en las medianías de las islas occidentales, mientras las cumbres por encima de los 2.200 metros y las islas más orientales disfrutarán de cielos más despejados. Las temperaturas diurnas descenderán respecto a días anteriores, de forma especialmente marcada en las cumbres de La Palma y Tenerife.

El viento soplará del Norte-Nordeste flojo a moderado, con predominio de brisas en las costas suroeste de las islas más altas; en las cumbres girará al Oeste flojo a moderado, y en el Teide se esperan intervalos fuertes por la tarde. El mar se presentará en situación tranquila, con marejadilla generalizada y olas que no alcanzarán el metro de altura.

La AEMET, isla por isla: así está el tiempo este martes en el archipiélago

En El Hierro, la AEMET prevé cielos nubosos por el norte, en la cumbre y en la capital, con posibilidad de lluvia débil. La franja sureste de la isla, sin embargo, gozará de tiempo más soleado y agradable, con viento alisio flojo a moderado.

En La Palma, la jornada se presenta cargada de nubes, con precipitaciones débiles en las medianías del norte y del este durante la mañana, que se trasladarán a las zonas de interior y del sur por la tarde.

La Gomera afrontará un día gris con algunas precipitaciones débiles por el norte y parte de la cumbre. El sur de la isla, no obstante, tendrá ratos de sol y temperaturas agradables, con máximas de entre 22 y 27 °C en costa.

En Tenerife, la AEMET señala abundante nubosidad baja por el norte y nordeste, con lluvias débiles probables en medianías. Durante las horas centrales del día se esperan intervalos de evolución y algunas gotas en las medianías del sur. Las temperaturas descenderán de forma perceptible en medianías y cumbres.

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En Gran Canaria, la clásica panza de burro se instalará sobre el norte, más compacta a primera y última hora, sin descartar unas gotas por la tarde-noche. El resto de la isla tendrá cielos poco nubosos con temperaturas suaves y máximas de entre 22 y 28 °C, con viento del Norte-Nordeste flojo a moderado.

En Fuerteventura, los cielos nubosos irán cediendo a poco nubosos a lo largo de la mañana. Las temperaturas se mantendrán sin cambios y el viento del Norte-Nordeste soplará flojo a moderado. Lanzarote arrancará y terminará el día con mucha nubosidad, con amplios claros durante las horas centrales. Las temperaturas tampoco variarán y el viento del Norte-Nordeste soplará flojo. Finalmente, en La Graciosa, predominarán los cielos nubosos con amplios claros a primera hora de la tarde; la temperatura máxima alcanzará los 24 °C en Caleta de Sebo, con viento flojo del norte.

El País Vasco se sitúa bajo aviso rojo, mientras que otras diez comunidades autónomas se encuentran en alerta naranja.

Canarias, en cambio, queda al margen de ese escenario extremo. La AEMET confirmó para el fin de semana pasado un comportamiento más tranquilo en el archipiélago, con intervalos nubosos en el norte de las islas, amplios claros en el sur durante las horas centrales y un ascenso moderado de las temperaturas máximas, con vientos alisios moderados. Este martes, la dinámica continúa en esa misma línea: la influencia del alisio actúa como regulador térmico natural y evita que los extremos de calor registrados en la Península alcancen las islas.

Para quienes tengan previsto desplazarse entre islas o realizar actividades al aire libre este martes, conviene tener en cuenta que las lluvias débiles en medianías y la nubosidad baja en el norte pueden afectar a la visibilidad en carreteras de medianía, especialmente en La Palma, Tenerife y La Gomera durante las primeras horas de la mañana y en las horas centrales de la tarde. En las costas suroeste, las brisas suavizarán la sensación térmica. La AEMET recomienda consultar sus avisos actualizados ante posibles cambios en la evolución de la nubosidad.

La previsión de la AEMET para los próximos días apunta a que las temperaturas en el archipiélago se mantendrán dentro de los valores habituales para esta época del año, con la posibilidad de que las lluvias débiles en las islas occidentales se prolonguen durante los primeros días de la semana. El seguimiento detallado de la situación puede consultarse en la web oficial de la agencia, que actualiza sus predicciones por islas con periodicidad diaria.