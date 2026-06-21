Hasta 30ºC en las medianías: la AEMET avisa del primer calor real del verano en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología confirma un ascenso térmico en las zonas de interior este domingo 21 de junio, primer día del verano astronómico, con máximas que rozarán los 30 grados en el sur de Gran Canaria y Fuerteventura.

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LO ESENCIAL Las temperaturas máximas podrán alcanzar los 30ºC en medianías del sur y oeste de Gran Canaria. El viento alisio podrá llegar a ser localmente fuerte en las vertientes sureste y noroeste por la tarde. En la capital tinerfeña las temperaturas irán de 20ºC a 28ºC, y en Las Palmas de Gran Canaria de 20ºC a 24ºC. Las olas en el norte del archipiélago rondarán el metro de altura, mientras que en el sur difícilmente superarán los 0,5 metros.

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La AEMET ha confirmado para este domingo 21 de junio, primer día del verano astronómico, un ligero pero significativo ascenso de las temperaturas máximas en las zonas de interior del archipiélago canario. Los termómetros podrán alcanzar los 30ºC en las medianías del sur y oeste de Gran Canaria y en puntos del interior sur de Fuerteventura, marcando el inicio de la temporada estival con un primer toque de calor real sobre las islas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúa este domingo bajo el signo de la estabilidad en la mayor parte del archipiélago. Los cielos se mostrarán poco nubosos o despejados en la mayoría de las zonas, con la excepción habitual de los intervalos nubosos que aparecerán por debajo de los 700 y 900 metros de altitud en el norte de las islas de mayor relieve durante las primeras y últimas horas del día. Al mediodía, no obstante, se abrirán amplios claros en esas mismas franjas, un comportamiento propio del alisio que define el verano canario.

El protagonismo del día lo acapara la subida térmica en las zonas de interior. La AEMET subraya que este ascenso será más apreciable en las temperaturas máximas, dejando una sensación de calor seco especialmente en las medianías del sur y oeste grancanario y en el interior sur majorero. Las capitales de provincia vivirán, sin embargo, jornadas más templadas: en Santa Cruz de Tenerife los registros oscilarán entre los 20ºC y los 28ºC, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria el margen irá de los 20ºC a los 24ºC, valores propios de un inicio de verano sin excesos.

Isla a isla: cómo prevé la AEMET la jornada en cada territorio

El detalle por islas que ofrece la AEMET en Canarias para este domingo dibuja un escenario variado, aunque con el denominador común del buen tiempo generalizado. En Tenerife, los intervalos nubosos se concentrarán en el norte por debajo de los 800 metros, tendiendo a poco nuboso por la tarde. El viento alisio, de flojo a moderado, se acelerará en la vertiente este y sureste a medida que avance el día. La capital registrará temperaturas de entre 20ºC y 28ºC.

En Gran Canaria, la conocida panza de burro matinal cubrirá el norte por debajo de los 700 metros, pero tenderá a poco nuboso al mediodía para volver a nublarse por la noche. El alisio será de flojo a moderado, más intenso en el sureste, con régimen de brisas en las costas del suroeste. Las temperaturas en la capital se moverán entre los 20ºC y los 24ºC, aunque las medianías del sur pueden notar con más claridad el pulso cálido anunciado por la AEMET.

En Fuerteventura, el norte de la isla amanecerá nuboso para despejarse durante la mañana. El alisio se acelerará en el sur de Jandía. La capital, Puerto del Rosario, registrará temperaturas de entre 19ºC y 27ºC, mientras que el interior sur concentrará los registros más cálidos de la jornada. Lanzarote presentará nubes en el norte y oeste que tenderán a disiparse al mediodía, con temperaturas en Arrecife que irán de los 19ºC a los 27ºC y el alisio arreciando durante la tarde en el interior.

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Las islas occidentales completarán una jornada estable. En La Palma, los intervalos nubosos se limitarán al norte y el este por debajo de los 900 metros, abriéndose claros al mediodía. Las temperaturas en la capital oscilarán entre los 19ºC y los 25ºC. En La Gomera, la nubosidad quedará confinada al norte, y el resto de la isla permanecerá despejado salvo por algunos intervalos matinales en el sur. Los termómetros en la capital se moverán entre los 20ºC y los 26ºC. El Hierro verá intervalos nubosos por debajo de los 800 metros en el norte que tenderán a poco nuboso al mediodía, con temperaturas que no variarán de forma notable y brisas en las costas del suroeste. Por su parte, La Graciosa amanecerá nubosa para ir despejando por la tarde, con viento alisio moderado y temperaturas entre los 20ºC y los 25ºC en Caleta de Sebo.

El viento y el mar: lo que la AEMET recomienda tener en cuenta

El viento alisio será el otro gran factor a considerar este domingo. La AEMET indica que soplará de flojo a moderado en general, pero advierte de que se acelerará por la tarde, especialmente en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, donde son probables rachas localmente fuertes. En las cumbres el viento será flojo y variable, salvo en las cumbres centrales de Tenerife, donde soplará de componente oeste.

Para quienes planeen actividades en el mar, la AEMET detalla que las olas más grandes se concentrarán en las costas del norte, donde rondarán el metro de altura. Las costas más resguardadas del sur ofrecerán condiciones más calmadas, con un oleaje que difícilmente superará los 0,5 metros. En cualquier caso, las rachas de viento fuerte previstas para la tarde en determinadas vertientes aconsejan prudencia a navegantes y bañistas en las zonas más expuestas.

Cabe destacar que la AEMET no ha activado ningún aviso por altas temperaturas en el archipiélago para esta jornada, lo que diferencia la situación canaria de buena parte del territorio nacional, donde sí se registran condiciones de mayor intensidad térmica coincidiendo con el arranque del verano.

La Agencia Estatal de Meteorología es el organismo público dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico encargado de la elaboración y difusión de las predicciones meteorológicas en España. Sus previsiones para el archipiélago se actualizan diariamente y están disponibles con detalle por municipio en su web oficial, donde también puede consultarse el estado de los avisos activos en cada isla en tiempo real.

La AEMET había anticipado en semanas previas un arranque de verano con temperaturas por encima de lo habitual en el archipiélago. El portavoz del organismo, Rubén del Campo, señaló que existe un 50% de probabilidad de que el verano en Canarias sea más lluvioso de lo normal y un 20% de que sea más seco, lo que dibuja un escenario estival con cierta incertidumbre pero sin tendencia clara hacia la sequía. La semana del 22 al 28 de junio, según la AEMET, aumentará notablemente la incertidumbre meteorológica sobre el archipiélago, por lo que las previsiones podrían variar en las próximas actualizaciones del organismo.