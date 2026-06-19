La AEMET avisa de altas temperaturas en Canarias pero con nubes en el norte con este pronóstico

Canarias según la AEMET, despide esta semana con una jornada estable, mucho sol y temperaturas agradables. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este viernes una vuelta del buen tiempo al archipiélago tras las lloviznas registradas en algunas medianías del norte durante el jueves. Persistirán los cielos nubosos en las vertientes septentrionales de las islas de mayor relieve durante la mañana, pero a medida que avance el día se abrirán amplios claros en la mayor parte del archipiélago, con temperaturas suaves y un viento del nordeste que mantendrá su pauta moderada habitual.

Es la jornada de cierre según la AEMET de una semana especialmente movida desde el punto de vista atmosférico, en la que el archipiélago ha pasado por avisos amarillos en cuatro islas el domingo, rachas muy fuertes en Gran Canaria el lunes, una jornada sin alertas el martes, nubosidad y lloviznas el jueves y, ahora, una vuelta a la estabilidad para el fin de semana. Santa Cruz de Tenerife liderará un día más las temperaturas máximas del archipiélago, con valores que podrán alcanzar los 28 grados.

Previsión por islas para este viernes según la AEMET

Tenerife

La jornada en Canarias arrancará con abundante nubosidad en el norte por debajo de los 900-1.100 metros de altitud. A medida que avance el día se abrirán claros, mientras que en el resto de la isla predominarán los intervalos nubosos y los cielos poco nubosos en las cumbres centrales. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque las máximas podrían subir ligeramente en medianías del norte. Santa Cruz de Tenerife marcará valores entre 21 y 28 grados. El viento soplará flojo del norte, intensificándose en la vertiente este y en el extremo noroeste. En las cumbres centrales será de componente oeste, flojo a moderado.

Gran Canaria

Predominarán los cielos nubosos en el norte por debajo de los 800-900 metros, con apertura de amplios claros durante la tarde. Las temperaturas apenas variarán respecto al jueves y el viento del norte soplará con intervalos de fuerte en las vertientes este y noroeste.

La Gomera

El norte según la AEMET amanecerá cubierto, aunque también se abrirán claros con el paso de las horas centrales del día. El alisio mantendrá su pauta moderada.

La Palma

Se alternarán intervalos nubosos, especialmente en las vertientes norte y este, con cielos despejados en el resto de la isla. Temperaturas estables en Santa Cruz de la Palma.

El Hierro

Nubes bajas en el norte de la isla durante las primeras horas, con apertura de claros progresiva. Sol predominante en el resto de la isla durante toda la jornada.

Lanzarote y Fuerteventura

Las dos islas orientales disfrutarán de una jornada más despejada que las de mayor relieve, con algunas nubes en el norte y presencia de nubes altas. Las temperaturas se mantendrán estables, con máximas de hasta 26 grados en Puerto del Rosario.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este viernes un cierre de semana con tiempo estable en Canarias, temperaturas suaves y predominio del sol en gran parte del archipiélago, salvo nubes bajas residuales en las vertientes norte de las islas de mayor relieve.

Estado del mar este viernes

El sector marítimo según la AEMET presentará condiciones moderadas. La AEMET prevé viento del nordeste con fuerza entre 3 y 5, dejando marejadilla o marejada en las costas del archipiélago. En las zonas occidentales predominarán los vientos variables y las brisas, con el mar en calma o ligeramente rizado. Es un escenario marítimo notablemente más calmado que el del jueves, cuando el viento llegó puntualmente a fuerza 6 en algunas zonas.

A pesar de la estabilidad atmosférica, las autoridades recuerdan las consignas habituales para una jornada de junio en el archipiélago: protección solar de factor 50 en exposiciones prolongadas al sol (el índice ultravioleta sigue siendo elevado en estas fechas), hidratación constante y precaución al circular por carreteras de cumbres con vientos de componente oeste. Para emergencias, el teléfono de atención sigue siendo el 1-1-2.