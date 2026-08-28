La AEMET lanza un aviso para este fin de semana en Canarias: hay un cambio del tiempo importante

La AEMET prevé rachas localmente muy fuertes en vertientes sudeste y oeste de las islas montañosas durante la tarde de este viernes.

La AEMET prevé rachas muy fuertes en las vertientes sudeste y oeste de las islas montañosas durante la tarde de este viernes.

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LO ESENCIAL La AEMET advierte de rachas muy fuertes en las islas más montañosas este viernes. Las vertientes sudeste y oeste serán las más afectadas durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán similares a días anteriores con ligero respiro. Se esperan precipitaciones débiles y ocasionales en zonas de medianías.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una advertencia para el viernes sobre las condiciones meteorológicas que afectarán a Canarias. El principal fenómeno a vigilar serán las rachas de viento localmente muy fuertes que impactarán las vertientes sudeste y oeste de las islas más montañosas durante la tarde. El calor continúa presente en el Archipiélago, aunque sin cambios drásticos en las temperaturas respecto a las últimas semanas de agosto.

El fenómeno meteorológico más destacado será el comportamiento del viento. La AEMET prevé que el viento del nordeste soplará con intensidad moderada en general, pero ganará fuerza en zonas específicas. En los extremos sudeste y oeste de las islas montañosas, así como en la zona de El Pinar, se esperan rachas muy fuertes durante la tarde del viernes.

AEMET alerta: viento intenso como protagonista del viernes

Esta jornada se diferenciará de las anteriores por la presencia de nubosidad parcial y posibles lluvias leves, en contraste con los cielos más despejados que han caracterizado los días previos. Según la AEMET, en el fin de semana se esperan formaciones nubosas a primera y última hora en las islas de mayor relieve, mientras que el resto del Archipiélago mantendrá cielos poco nubosos.

Ante las rachas fuertes de viento previstas, se recomienda asegurar objetos sueltos en terrazas y azoteas, extremar precauciones en carreteras expuestas y evitar actividades al aire libre durante los horarios de mayor intensidad del fenómeno eólico. La población puede consultar las predicciones horarias y los avisos oficiales de la AEMET en su sitio web o aplicación móvil para mantenerse actualizada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

La predicción del tiempo para el viernes, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Intervalos nubosos durante la mañana y la noche según la AEMET, que tenderá a poco nuboso el resto del día. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas de interior durante la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 23 27

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos según la AEMET durante la mañana tendiendo a poco nuboso el resto del día. Temperaturas máximas con algún ligero descenso, las mínimas sin cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas de interior y al sur de Jandía y en la costa suroeste, especialmente durante la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 23 27

GRAN CANARIA

En el norte, nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día, siendo más probables en medianías. En el resto de zonas, poco nuboso con algún intervalo matinal. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas con ligeros descensos en la mitad sur, y pocos cambios o ligero ascenso en el norte. Viento moderado del noreste, fuerte en vertientes sudeste y oeste donde son probables rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la tarde. Brisas en costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 24 27

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TENERIFE

En el norte, predominio de cielos nubosos según la AEMET con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día, siendo probables en medianías del nordeste. Por la tarde se abrirán claros. En el resto de zonas poco nuboso con algún intervalo de madrugada y por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, salvo ligeros ascensos de las máximas en cumbres centrales. Viento moderado del nordeste, fuerte en vertientes sudeste y extremo noroeste con probables rachas localmente muy fuertes durante la tarde. En cumbres centrales, viento flojo del suroeste. Brisas en costa oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 28

LA GOMERA

En el norte según la AEMET, predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día, siendo más probables en medianías. Por la tarde se abrirán claros. En el resto de zonas, intervalos nubosos ocasionales tendiendo a poco nuboso durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de las máximas en zonas altas. Viento moderado del nordeste, fuerte en vertientes este y noroeste sin descartar rachas localmente muy fuertes durante la tarde que podrán afectar a cumbres a últimas horas. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 21 25

LA PALMA

En el norte y este, nuboso o cubierto con lluvias débiles, que serán más frecuentes en medianías del nordeste durante la primera mitad del día. Irán remitiendo por la tarde. En el oeste, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, que soplará fuerte en extremos sudeste y noroeste con probables rachas localmente muy fuertes durante la segunda mitad del día. Podrán afectar a la zona de El Paso a últimas horas. Brisas en costa oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 21 25

EL HIERRO

En el norte según la AEMET, predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día, siendo más probables en medianías del nordeste. Por la tarde se abrirán claros. En el resto de zonas, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, que soplará fuerte en extremos sudeste y oeste, así como en la zona de El Pinar, sin descartar rachas localmente muy fuertes durante la tarde. Brisas en costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 19 23