Canarias se prepara para un cambio de tiempo según la AEMET: lluvias y descenso térmico a partir de este jueves

La AEMET prevé precipitaciones débiles y una bajada térmica en las próximas jornadas, con mayor incidencia en las islas occidentales y Gran Canaria.

Pronóstico de precipitaciones y cambios meteorológicos en Canarias para los próximos días según la AEMET.

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LO ESENCIAL Precipitaciones débiles a partir del jueves, comenzando en La Palma y extendiéndose al resto del archipiélago. Descenso térmico especialmente acusado el viernes, aunque se mantendrán máximas de hasta 30 grados en zonas cálidas. Mayor probabilidad de lluvias en islas occidentales y Gran Canaria, mientras Lanzarote y Fuerteventura tendrán opciones más reducidas. Viento fuerte y avisos amarillos por fenómenos costeros activos en varias islas durante la jornada.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que Canarias afronta un cambio meteorológico a partir de este jueves 27 de agosto, con la llegada de precipitaciones débiles y una ligera bajada de temperaturas que pondrá fin a varios días de estabilidad. Las lluvias comenzarán desde primeras horas en La Palma y se extenderán gradualmente al resto del archipiélago, aunque sin alcanzar la intensidad de episodios más severos.

Según el delegado de Aemet en Canarias, Víctor Quintero, la novedad más destacada radica en el aumento de la probabilidad de precipitaciones de manera generalizada a partir de esta jornada. Las lluvias no van a alcanzar una gran intensidad y se configuran como episodios débiles, pero con un alto porcentaje de probabilidad. El patrón meteorológico mantiene el carácter veraniego típico del archipiélago, si bien con una mayor inestabilidad que la registrada en días anteriores.

Según la AEMET, las precipitaciones tendrán mayor incidencia en las islas occidentales La Palma, La Gomera y El Hierro y en Gran Canaria, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura las opciones de lluvia son más reducidas. En las zonas del norte de las islas montañosas, la nubosidad se intensificará durante la mañana y el mediodía, con lluvias ocasionales que tienden a abrirse algunos claros por la tarde. En Lanzarote y Fuerteventura, la nubosidad irá remitiendo de forma progresiva a partir de las horas vespertinas.

Temperaturas cálidas según AEMET: qué esperar hasta el fin de semana

A pesar del giro meteorológico, Aemet advierte que las temperaturas continuarán siendo cálidas, propias del régimen estival. Las máximas subirán ligeramente, especialmente en las zonas del sur del archipiélago, alcanzando los 30 grados en las áreas más cálidas. En las medianías de Gran Canaria, Tenerife y las islas orientales, se registrarán valores cercanos a los 28-29 grados. Las mínimas apenas experimentarán cambios, manteniéndose entre los 20 y 24 grados en zonas costeras.

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El viento jugará un papel importante en la configuración meteorológica. Soplará de forma moderada desde el norte y el nordeste, ganando intensidad a partir del mediodía. En las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, podrán registrarse intervalos de viento fuerte, aunque sin alcanzar los niveles de alerta. Esta circulación de alisios continuará siendo el patrón dominante durante el fin de semana, manteniendo el régimen típico del verano canario, sobre el eclipse se esperan nueves en Canarias y dificultad para verlo en el norte.

Próximos días: cómo será el cierre de agosto según Aemet

Aemet mantiene que el ambiente veraniego seguirá plenamente instalado en Canarias hasta septiembre. Para el viernes 28 de agosto, se espera la continuidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve, mientras que el resto del archipiélago disfrutará de intervalos nubosos con predominio de cielos poco nubosos. El sábado y el domingo, la inestabilidad irá remitiendo de forma gradual, con cielos nubosos en las medianías norte y una progresiva apertura de claros en el resto del territorio.

Las precipitaciones del fin de semana serán aún más débiles que las previstas para el jueves, limitándose a episodios puntuales en zonas expuestas al alisio. La agencia meteorológica no descarta que algunos sectores del norte permanezcan sin lluvia, dependiendo de la trayectoria exacta de los sistemas nubosos. Canarias quedará al margen de la inestabilidad más severa que afecta al resto de la península, donde se esperan tormentas fuertes y descensos térmicos significativos.

Para el lector que resida en Canarias o planifique actividades al aire libre, conviene recordar que Aemet actualiza su predicción varias veces al día. La página web oficial aemet.es pone a disposición del público predicciones a siete días, mapas de vigilancia de fenómenos adversos y alertas específicas por zonas. Los avisos tienen un alcance máximo de 48 horas de antelación, mientras que las predicciones detalladas se extienden hasta cinco días.

Aunque las precipitaciones esperadas son débiles y no suponen un cambio radical en el patrón meteorológico, el giro de este jueves marca el final de una racha de estabilidad casi completa que ha caracterizado el cierre del mes de agosto. Las temperaturas altas persistirán, pero la llegada de humedad y nubosidad traerá cierto alivio tras varios días de calor intenso, especialmente en zonas del norte donde la influencia del alisio ha sido más notable.