Agentes del transporte y Administraciones de Tenerife participan en una nueva jornada de MOVIC

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, celebró hoy en Tenerife una nueva sesión de los talleres participativos de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de las Islas Canarias (MOVIC), una iniciativa orientada a definir el modelo de movilidad del archipiélago para el periodo 2030-2050 a partir de la participación ciudadana y el análisis técnico.

La jornada contó con la participación del viceconsejero de Infraestructuras, Francisco Javier González; el miembro de la Comisión Insular de la FECAM en Tenerife y alcalde de El Rosario, Escolástico Gil Hernández, y el experto en planificación, gestión de la movilidad y smart mobility Manuel Pineda Ruiz, entre otros representantes institucionales, personal técnico de distintas administraciones y colectivos sociales vinculados a la movilidad, el transporte y la sostenibilidad.

Francisco Javier González subrayó que “MOVIC representa una oportunidad para definir junto a la ciudadanía cómo nos desplazaremos durante las próximas décadas en Canarias”. Asimismo, añadió que “Tenerife afronta uno de los mayores desafíos de movilidad del archipiélago y necesitamos respuestas construidas desde la planificación, la participación y la coordinación entre Administraciones”.

Por su parte, Escolástico Gil Hernández valoró esta iniciativa como “un espacio de colaboración en el que todos los municipios pueden aportar soluciones y compartir propuestas para afrontar los retos de movilidad que presenta Tenerife.

Como territorio insular, la isla cuenta con características propias y desafíos específicos en materia de conectividad, accesibilidad y desplazamientos.

Por ello, resulta fundamental disponer de foros como este, que permitan escuchar diferentes perspectivas, intercambiar experiencias y avanzar, de manera conjunta, en la definición de soluciones eficaces y realistas que contribuyan a mejorar la movilidad de la ciudadanía y a impulsar un sistema de transporte más eficiente y sostenible para el conjunto de Canarias”.

Durante el encuentro, el experto Manuel Pineda explicó los detalles de la estrategia de MOVIC, para posteriormente desarrollar diferentes dinámicas participativas destinadas a recoger la percepción de la ciudadanía sobre sus desplazamientos cotidianos y las principales necesidades de movilidad en Tenerife.

A través de ejercicios colaborativos y herramientas digitales, los asistentes analizaron aspectos relacionados con el transporte público, la congestión del tráfico, la movilidad peatonal y ciclista, la conectividad entre municipios y la accesibilidad.

Además, se trabajó en la validación de los objetivos estratégicos de MOVIC, incorporando propuestas de mejora orientadas a avanzar hacia un sistema de transporte más eficiente, seguro y sostenible, adaptado a la realidad de Tenerife.

Próximas fechas

Estas sesiones forman parte de un amplio proceso participativo que ya se ha desarrollado en Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura, y que continuará en las próximas semanas en el resto de las islas.

Los talleres participativos de MOVIC llegarán el 26 de mayo a La Gomera; el 3 de junio, a El Hierro; el 10 de junio, a La Palma; y finalizarán el 17 de junio, en Gran Canaria. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse vía email con sus datos a movic@gabinetedecomunicacion.es o a través de la web https://www3.gobiernodecanarias.org/movilidad/movicanarias/noticias/ .

La participación ciudadana, eje del plan

El proceso de participación pública constituye un pilar fundamental de la estrategia. Desde 2025 se han llevado a cabo más de 12.600 encuestas en domicilios y puntos estratégicos, como puertos y aeropuertos, así como consultas online y sectoriales.

Además, se han puesto en marcha distintos canales, entre ellos la web oficial de la estrategia MOVIC con cuestionarios dirigidos a sectores como el universitario, la Administración, el tejido empresarial y la sociedad civil para promover la implicación de la ciudadanía.

El Ejecutivo autonómico pretende implicar a la población en este proceso estratégico, concebido como una oportunidad para decidir de forma colectiva cómo será la movilidad en las islas en las próximas décadas y qué modelo de territorio se quiere construir, situando a las personas en el centro.

MOVIC: perspectiva 2030-2050

La Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de las Islas Canarias (MOVIC) es un marco estratégico en el que la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad viene trabajando desde el pasado año, orientado a dar respuesta a las singularidades del territorio canario, derivadas de su condición de región ultraperiférica (RUP) y de la diversidad de sus ocho islas.

El plan se estructura en diversas fases, diseñadas para facilitar una transición ordenada hacia un sistema de transporte más eficiente, seguro y respetuoso con el medio ambiente, sentando las bases de la movilidad en el archipiélago para los horizontes 2030, 2040 y 2050.

La iniciativa se alinea con los compromisos internacionales y nacionales, como el Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030 de la ONU y la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada del Ministerio de Transportes.