Fred. Olsen Express activa su programación de verano con refuerzos en las rutas de mayor demanda

Fred. Olsen Express reforzará este verano varias de sus principales rutas interinsulares ante el incremento de la demanda y la previsión de un aumento de la movilidad entre islas durante los meses de verano. La programación estival contempla refuerzos de las conexiones con Fuerteventura, La Gomera y El Hierro para ofrecer una mayor disponibilidad de plazas y más opciones horarias a residentes y visitantes.

Entre las principales novedades destaca el incremento de frecuencias en la ruta que conecta Las Palmas de Gran Canaria con Morro Jable, en Fuerteventura. A partir del 22 de junio y hasta mediados de septiembre, la compañía operará cuatro rotaciones diarias (viajes de ida y vuelta), lo que se traduce en un total de ocho trayectos al día entre ambas islas. Esto facilita también las conexiones desde Tenerife, que utilizando la ruta combinada entre Santa Cruz de Tenerife – Agaete y Las Palmas GC – Morro Jable, ofrece hasta 6 enlaces diarios en un total de 3 horas de travesía.

Por su parte, la ruta entre Los Cristianos y El Hierro dispondrá de dos rotaciones diarias durante prácticamente todo el verano, con la excepción de los miércoles y sábados, cuando se mantendrá una única conexión diaria desde cada isla. Este refuerzo permitirá incrementar la capacidad disponible en una ruta que continúa consolidándose y que este verano ofrecerá su mayor nivel de conectividad marítima desde 2013.

Durante el mes de agosto la línea entre Los Cristianos y La Gomera contará con una rotación adicional diaria. De esta forma, la ruta alcanzará las cinco rotaciones al día, equivalentes a diez trayectos por jornada, reforzando una de las conexiones marítimas con mayor demanda del archipiélago, tanto por parte de los locales como de los visitantes de la Isla Colombina.

Asimismo, la conexión entre Los Cristianos y Santa Cruz de La Palma contará con dos rotaciones diarias, cuatro viajes en total, con dos salidas al día desde cada isla. Asimismo, se mantienen los 16 viajes diarios habituales entre Agaete y S.C. de Tenerife, así como hasta 26 trayectos diarios entre Corralejo, en Fuerteventura, y Playa Blanca, en Lanzarote.

El director de flota de Fred. Olsen Express, Juan Ignacio Liaño, destaca que el transporte marítimo continúa siendo una de las opciones preferidas por los canarios para sus desplazamientos interinsulares durante el verano, gracias a la flexibilidad que ofrece para viajar con vehículo propio y equipaje, con acomodaciones y servicios para toda la familia, incluyendo, por supuesto, a las mascotas.