Baleària realiza en el Puerto de Las Palmas su primer bunkering de GNL en Canarias

Se trata del primer suministro de combustible con cisternas que se realiza en el puerto y el primero que Baleària realiza en Canarias

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha realizado en la noche de este lunes el primer suministro de gas natural licuado (GNL) al innovador fast ferry Mercedes Pinto de Baleària Canarias, que se estrenó el pasado viernes en la ruta entre Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura para reforzar la conectividad en el archipiélago.

La operativa supone todo un hito para el transporte marítimo en las islas, ya que se trata del primer suministro de GNL que se realiza en el Puerto de Las Palmas y el primero con cisternas que Baleària realiza a un buque en Canarias.

El abastecimiento se llevó a cabo en el muelle Juan Sebastián Elcano mediante el sistema MTTS (Multi Truck To Ship), que permite el suministro simultáneo desde varios caminos cisterna hasta los tanques del buque. En concreto, la operación se realizó con dos cisternas y un suministro de 600MWh, bombeando ambas unidades de forma simultánea. El caudal de bombeo fue de 600 l/min. por cisterna, consiguiendo un caudal de bombeo total de 1.200 l/min.

Esta operativa refuerza la capacidad técnica y logística del Puerto de Las Palmas para acoger suministros de combustibles más ecoeficientes, y en esta línea, Baleària Canarias da un paso más en su compromiso con la ecoeficiencia, la innovación tecnológica y la mejora continua de sus servicios en el archipiélago.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, agradeció a Baleària su confianza en el Puerto de Las Palmas y subrayó: “Para nosotros, esta operación supone el pistoletazo de salida en suministro de combustibles menos contaminantes. Somos líderes de suministro de bunkering en el Atlántico Medio y segundos en el sistema portuario español. Se trata de una actividad que hemos declarado estratégica para nuestro puerto y debemos poder suministrar cualquier tipo de combustible que los barcos necesiten y demande el mercado. Estamos comprometidos con la descarbonización, y el GNL es el combustible alternativo por el que están apostando muchas navieras. En la Autoridad Portuaria de Las Palmas estamos trabajando para poder almacenar este combustible y poder suministrar a los barcos que confían en nosotros por nuestros altos estándares de seguridad”, apuntó Calzada.

El director general de Baleària, Georges Bassoul, señaló que “con esta operación de suministro, Baleària Canarias da un primer paso para impulsar el desarrollo y suministro regular de estos combustibles sostenibles en el archipiélago, con el objetivo de seguir avanzando hacia una movilidad marítima más eficiente y ambientalmente responsable”.

Buque ecoeficiente

Con una inversión de 128 millones de euros, el Mercedes Pinto se posiciona como un referente en ecoeficiencia dentro del transporte marítimo de alta velocidad. El buque está equipado con motores duales que permiten el uso de gas natural (GNL) y biogás, un combustible neutro en emisiones de CO₂.

Cabe recordar que el grupo Baleària mantiene desde hace años una apuesta firme por el gas natural como combustible de transición en el transporte marítimo, ya que permite reducir las emisiones de CO2 y NOx, así como eliminar las emisiones de azufre y partículas, avanzando hacia una movilidad marítima más eficiente y ambientalmente responsable. Además, ha empezado a usar en determinadas rutas en biogás, un combustible que permite operar con cero emisiones netas, en el marco de su estrategia de descarbonización.