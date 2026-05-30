Baleària Canarias presenta su programación de verano reforzando la conectividad de las islas con 12 barcos

Destaca la apuesta por la ruta entre Morro Jable, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, por las conexiones con La Palma, así como por el aumento de frecuencias con Cádiz

Baleària Canarias ha diseñado un ambicioso despliegue de cara a la programación de la temporada estival de 2026 en el archipiélago canario. Las rutas interinsulares y las conexiones con la Península serán atendidas por una flota de 12 buques, entre los que destacan cuatro novedades en la región: los nuevos fast ferries Mercedes Pinto y Pepita Castellví, el ferry Sicilia, y el nuevo buque de carga Josefina de la Torre. Además, se reincorpora el ferry Volcán de Tamadaba para reforzar el servicio en Fuerteventura durante todo el verano.

‘Las Tres en línea’

El calendario de novedades y refuerzos se estructurará de manera progresiva durante el verano. A partir del 5 de junio, se estrena “las tres en línea», con la la ruta diaria Morro Jable – Las Palmas de Gran Canaria – Santa Cruz de Tenerife. Esta conexión clave estará operada por el nuevo fast ferry Mercedes Pinto, junto a los fast ferries Volcán de Taidía y Volcán de Tagoro. La ruta ofrecerá las siguientes frecuencias: 6 salidas diarias entre Las Palmas y Tenerife, 3 entre Morro Jable y Las Palmas y 2 entre Morro Jable y Tenerife, sin transbordo y en poco más de 4 horas.

Por otro parte, entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, se reinicia la conexión de ferry convencional con dos servicios diarios de ida y vuelta, atendidos por el buque Ciudad de Ibiza.

Más conexiones en las islas orientales

A partir del 8 de junio, habrá nuevas conexiones interinsulares. En la ruta de Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife, en Lanzarote, se incorpora el ferry Sicilia, que aporta mayor capacidad y garantiza un servicio diario de ida y vuelta. Y entre Las Palmas de Gran Canaria y Puerto del Rosario, regresa a esta ruta el ferry Volcán de Tamadaba, con una conexión diaria de ida y vuelta.

Más conexiones con La Palma

A partir del 15 de junio, el nuevo fast ferry Pepita Castellví y el Volcán de Tirajana realizarán una triangulación entre los tres puertos de Los Cristianos, San Sebastián de La Gomera y Santa Cruz de La Palma. Entre Los Cristianos y Santa Cruz de La Palma se duplican los servicios pasando a dos diarios y desde Los Cristianos a San Sebastián de La Gomera se realizarán 4 servicios diarios.

Refuerzo estratégico con Cádiz

A partir del 1 de julio, se incrementan las conexiones entre Cádiz y Canarias, pasando de 3 a 4 salidas semanales de ida y vuelta, incluyendo una nueva conexión directa entre el puerto de Cádiz y Tenerife. Para absorber la demanda de carga, se incorpora a la ruta el nuevo ro-ro Josefina de la Torre, que dispone de una capacidad de 4.000 metros lineales.

Ferry renovado entre Playa Blanca y Corralejo

La línea estratégica Playa Blanca – Corralejo seguirá atendida de forma regular durante toda la temporada por el recién remodelado ferry Volcán de Tindaya, que ofrecerá 7 servicios diarios de ida y vuelta.

Con este despliegue histórico, Baleària Canarias reafirma su compromiso con la cohesión territorial de Canarias, la mejora de la conectividad interinsular y el refuerzo del transporte de pasajeros y mercancías con la península.