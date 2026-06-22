Los astrónomos buscan explicación a las luces en el cielo que aparecieron en los años 50

El proyecto VASCO lleva años catalogando destellos que aparecen y desaparecen en fotografías del cielo previas al Sputnik. Un análisis independiente publicado en 2026 confirma los hallazgos con datos del Observatorio de Hamburgo.

Placa fotográfica del Sondeo del Cielo de Palomar (POSS-I) con destellos transitorios marcados por el equipo VASCO.

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LO ESENCIAL El proyecto VASCO detectó destellos transitorios en placas fotográficas del Sondeo del Cielo del Observatorio Palomar (POSS-I), tomadas entre 1949 y 1957. Un análisis de 41 placas del Observatorio de Hamburgo identificó 70 candidatos, de los que 35 superaron la verificación visual. Los destellos son hasta un 68% más frecuentes en las 24 horas posteriores a pruebas nucleares atmosféricas, según los datos del estudio. El preprint independiente del investigador Ivo Busko se publicó en arXiv el 20 de marzo de 2026 y aún no ha pasado revisión por pares.

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Los astrónomos llevan años sin poder explicar por qué cientos de destellos puntuales de luz aparecen y desaparecen en fotografías del cielo nocturno tomadas durante los años cincuenta, antes de que existiera ningún satélite artificial en órbita y publicado en un estudio.

El origen de este enigma se remonta a 2017, cuando nació el proyecto VASCO (Fuentes que Desaparecen y Aparecen durante un Siglo de Observaciones). Su objetivo era comparar imágenes históricas del cielo con catálogos modernos para detectar fuentes de luz que hubieran desaparecido o se hubieran atenuado de forma inusual. El material de referencia principal era el Sondeo del Cielo del Observatorio Palomar (POSS-I), que cartografió los cielos nocturnos desde el 19 de noviembre de 1949 hasta el 28 de abril de 1957.

Estos fenómenos transitorios, de duración inferior a los 50 minutos de exposición de cada placa, presentaban funciones de dispersión puntual y estaban ausentes en todas las imágenes tomadas poco antes y en todos los sondeos posteriores. Que se produjeran antes del lanzamiento del Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957, excluye además la explicación más sencilla del mundo moderno: la reflexión de luz solar en satélites artificiales.

Lo que los astrónomos encontraron al mirar la sombra de la Tierra

Uno de los hallazgos más llamativos de los investigadores Beatriz Villarroel, del Instituto Nórdico de Física Teórica (Nordita), y Stephen Bruehl, del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, fue que estos destellos aparecían con mucha menor frecuencia en las zonas del cielo correspondientes a la sombra de la Tierra. Si se tratara de defectos en las placas, cabría esperar una distribución uniforme en todas las regiones del cielo. El hecho de que escaseasen precisamente en la sombra apunta a que las fuentes de luz eran objetos reales en órbita terrestre que reflejaban la luz solar, no errores del material fotográfico.

Entre 1951 y el lanzamiento del Sputnik en 1957, Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña realizaron al menos 124 pruebas nucleares atmosféricas. Una hipótesis manejada en el estudio es que la radiación nuclear puede producir un brillo visible, conocido como radiación Cherenkov, lo que podría explicar parcialmente el patrón.

«Hoy sabemos que los destellos breves son a menudo reflexiones solares de objetos planos y altamente reflectantes en órbita, pero las placas analizadas en VASCO se tomaron antes de que los humanos tuviéramos satélites en el espacio.» Sigue leyendo DA AEMET prevé lloviznas en Gran Canaria la noche de San Juan CIENCIA Y TECNOLOGíA Arqueólogos hallan el Faro de Alejandría tras 1.600 años bajo el mar Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir Beatriz Villarroel·Investigadora principal del proyecto VASCO, Nordita

La pregunta que quedaba sin responder era si los destellos de Palomar podían ser simplemente artefactos propios de ese archivo fotográfico concreto.

Las placas de Hamburgo, digitalizadas por el archivo APPLAUSE, cubren el periodo comprendido entre 1954 y 1957, exactamente el mismo intervalo pre-Sputnik. Busko analizó 41 placas comparando pares tomadas con un intervalo de unos 30 minutos sobre las mismas regiones del cielo. Aquellos objetos presentes en la primera placa pero ausentes en la segunda quedaban marcados como candidatos transitorios. De los 70 candidatos iniciales, la verificación visual redujo la lista a 35 buenos candidatos, todos con un perfil de brillo sistemáticamente más estrecho que el de las estrellas circundantes, una firma coherente con destellos de duración inferior a un segundo. Los resultados coincidían con los de Palomar.

No obstante, el propio Busko advierte en su artículo de las dificultades técnicas que entraña este tipo de análisis. Un artefacto en la placa, como partículas de polvo, microvellos adheridos a los escáneres, huellas dactilares, imperfecciones químicas durante el revelado o defectos de fabricación, puede confundirse con un fenómeno transitorio legítimo. Algunos de esos artefactos son fáciles de identificar; otros, según el investigador, son de naturaleza más exótica sin ser por ello menos capaces de inducir a error. El estudio todavía no ha pasado revisión por pares, por lo que sus conclusiones deben considerarse preliminares.

Para los astrónomos especializados en fenómenos transitorios, el valor de este trabajo independiente reside precisamente en que replica los hallazgos con un instrumento diferente, en un continente diferente y con una metodología diferente. Jamal Mimouni, de la Universidad de Constantine y coautor del equipo VASCO, ha señalado que el interés del proyecto va más allá de la astrofísica convencional: buscar reflejos solares rápidos en imágenes pre-Sputnik supone rastrear posibles objetos artificiales en órbita en una época en que, según la historia oficial de la tecnología, no debería haber ninguno.

Los astrónomos también estudian si el perfil de brillo radial, más útil que el simple ancho del haz, puede convertirse en un criterio discriminador fiable para separar los destellos reales de los artefactos fotográficos antes de que el análisis se amplíe a los cerca de 900 placas disponibles de ese telescopio alemán.