Aviso de bomba en un vuelo de Barcelona a Gran Canaria: activa el protocolo antibomba

Dos unidades de artificieros esperando en la pista: el aviso de bomba que ha activado el aeropuerto de Gran Canaria

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LO ESENCIAL El vuelo aterrizó a las 19.30 horas. Cubría la ruta Barcelona-Gran Canaria. Dos unidades de artificieros esperaban en pista. El avión fue llevado a una zona apartada. El resto de la operativa apenas se resintió.

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El aeropuerto de Gran Canaria activó este lunes por la noche un operativo especial tras recibir un aviso de bomba en un vuelo de Vueling que cubría la ruta entre Barcelona y la isla. El aparato aterrizó a las 19.30 horas y, según fuentes policiales, el protocolo se puso en marcha de inmediato.

Dos unidades de artificieros esperaban en la pista a la llegada de la aeronave a Gran Canaria. Una vez en tierra, se procedió al desembarque de la tripulación y de los pasajeros, que fueron trasladados a una sala aislada mientras se revisaban el equipaje y el propio avión, llevado a una zona apartada de las instalaciones.

Cómo funciona el protocolo en un aeropuerto como el de Gran Canaria

La secuencia que se siguió anoche en Gran Canaria no es improvisada. Responde a un procedimiento estandarizado que se activa en cuanto una amenaza llega a la torre de control o a la compañía, y que contempla una serie de pasos en un orden concreto.

Lo primero es la evaluación de la credibilidad del aviso, que determina el nivel de respuesta. A partir de ahí, si el avión está en vuelo, se le asigna prioridad de aterrizaje y se le dirige a una posición remota, un punto de la plataforma alejado de las terminales, de los depósitos de combustible y del resto de aeronaves. Esa es la «zona apartada» de la que hablan las fuentes.

El desembarque se hace de forma ordenada y, como ocurrió anoche, los pasajeros se concentran en un espacio aislado. No es una medida contra ellos: sirve para mantener el equipaje de mano controlado y poder revisarlo pieza a pieza, además de permitir que los investigadores recaben información sobre el vuelo.

Un detalle que llama la atención del caso de anoche es que la operativa del resto de vuelos del aeropuerto de Gran Canaria apenas se resintió. Eso es precisamente lo que persigue el uso de posiciones remotas: aislar el problema sin paralizar una instalación que mueve varios millones de pasajeros al año.

Qué queda por saber tras el aviso en Gran Canaria

Al cierre de esta información no se había comunicado oficialmente el resultado de la inspección ni el origen del aviso. Tampoco se había facilitado el número de pasajeros a bordo ni si el vuelo quedó finalmente cancelado o si la aeronave pudo reanudar su programación.

Son datos relevantes que conviene esperar de fuentes oficiales antes de darlos por buenos, porque en este tipo de episodios la información inicial suele moverse mucho en las primeras horas.

Lo que sí se puede situar en contexto es la naturaleza del suceso. La inmensa mayoría de los avisos de bomba en aviación comercial resultan ser falsas alarmas, y una parte significativa procede de llamadas anónimas o de mensajes enviados con intención de causar perturbación. Eso no reduce el coste de la respuesta: cada activación moviliza a Policía Nacional, servicios de seguridad aeroportuaria, unidades de artificieros y personal de la compañía, y en muchos casos acaba derivando en una investigación para identificar al autor.

El Código Penal español contempla penas para quien afirme falsamente la existencia de un artefacto explosivo o de un riesgo capaz de provocar una emergencia, precisamente por el despliegue que obliga a movilizar y por el riesgo que genera en las propias maniobras de evacuación.

Para los pasajeros de un vuelo así, el episodio se traduce en varias horas de espera, un desembarque atípico y la revisión de todas sus pertenencias. Para el aeropuerto de Gran Canaria, en la activación de un protocolo que se ensaya periódicamente pero que rara vez se ejecuta de verdad.

La información permanece abierta y será ampliada conforme las fuentes oficiales confirmen el desenlace de la inspección y el origen del aviso de bomba que puso en marcha el dispositivo.