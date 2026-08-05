Explosión de un depósito de combustible en Gran Canaria: un muerto y dos heridos por el momento

Un depósito de combustible de la empresa Disa en el Polígono Industrial de Salinetas de Gran Canaria ha explotado esta mañana dejando un fallecido y dos heridos graves. El alcalde de Telde señala tareas de soldadura como probable origen del incidente.

Vista general del Polígono Industrial de Salinetas donde se produjo la explosión del depósito de combustible.

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LO ESENCIAL Un fallecido y dos heridos graves tras la explosión en Salinetas. El incidente ocurrió sobre las 12:09 horas en el Polígono Industrial. Los trabajadores realizaban tareas de soldadura en un depósito. Disa es la empresa responsable de los depósitos de combustible.

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En Gran Canaria, una explosión en un depósito de combustible ha causado una víctima mortal y dos heridos graves en el Polígono Industrial de Salinetas, en Telde, en la tarde de este miércoles 5 de agosto. El suceso, registrado sobre las 12:09 horas en las instalaciones de almacenamiento de la compañía Disa, movilizó de inmediato a los servicios de emergencia y ha dejado un impacto significativo en la zona industrial.

Según informa el Ayuntamiento de Telde, los trabajadores se encontraban realizando labores de mantenimiento en un depósito de combustible aparentemente vacío cuando ocurrió la explosión en Gran Canaria. El alcalde Juan Antonio Peña ha señalado que los operarios estaban ejecutando trabajos de soldadura en el interior del tanque en el momento del accidente. Esa tarea de mantenimiento, rutinaria en este tipo de instalaciones, derivó en una deflagración de gran intensidad que provocó una columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda.

Las primeras estimaciones hablaban de una posible tercera persona desaparecida, aunque fuentes policiales han precisado posteriormente que se encuentra a salvo. El balance confirmado es, por tanto, de una persona fallecida y dos heridos de gravedad que fueron trasladados de inmediato a centros sanitarios para recibir atención especializada.

Respuesta inmediata de los servicios de emergencia en Gran Canaria

El incidente movilizó un dispositivo de emergencias de gran envergadura. Todos estos servicios trabajaron de forma coordinada desde el primer momento para atender a los afectados y garantizar la seguridad en el entorno del Polígono Industrial.

El Cuerpo Nacional de Policía, por su parte, desplegó la Policía Judicial en el lugar para recabar indicios y esclarecer las circunstancias del siniestro.

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La detonación generó una potente onda expansiva que fue percibida en las zonas adyacentes de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Telde estableció rápidamente un perímetro de seguridad alrededor de las instalaciones y solicitó a los ciudadanos que evitaran desplazamientos hacia la zona para no entorpecer las labores de los servicios de emergencia. Asimismo, se confirmó que la zona se encuentra fuera de peligro inmediato y asegurada, lo que hace improbable que se produzca otra explosión.

Investigación abierta sobre las causas del accidente en Gran Canaria

Por el momento, se desconocen las causas exactas que originaron la explosión en Gran Canaria. Las autoridades han abierto una investigación formal para determinar qué provocó el accidente y si existió algún fallo técnico, un error procedimental o cualquier otra circunstancia que pudiera haber desencadenado la deflagración. Los servicios de emergencia continúan realizando tareas de inspección y aseguramiento del área para garantizar que no hay riesgos adicionales para los trabajadores, los vecinos ni las instalaciones colindantes.

En las imágenes captadas durante el incidente se aprecia a dos personas suspendidas de la infraestructura mediante sistemas de seguridad individual, lo que evidencia que existían medidas de protección en la zona.

Las investigaciones proseguirán en los próximos días mientras se completa la recopilación de datos y testimonios. El Ayuntamiento de Telde ha mantenido informados a los ciudadanos a través de canales oficiales y ha coordinado con las autoridades competentes para garantizar que se esclarezcan todas las circunstancias del suceso. La tragedia ha conmocionado a la comunidad local y ha puesto nuevamente el foco en la importancia de los protocolos de seguridad en las instalaciones industriales de Gran Canaria.

Los ciudadanos que hayan presenciado el incidente o dispongan de información relevante pueden dirigirse a las autoridades locales o contactar directamente con el Cuerpo Nacional de Policía. El proceso de investigación es fundamental para establecer responsabilidades y para que se implementen, si procede, mejoras en los estándares de seguridad en las plantas de almacenamiento de combustible de Gran Canaria.