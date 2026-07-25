Canarias vivirá tres eclipses solares en tres años: el «trío ibérico» que no se repetirá hasta 2053

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LO ESENCIAL España vivirá tres eclipses solares consecutivos en tres años. El primero será el 12 de agosto de 2026, eclipse total. El segundo será el 2 de agosto de 2027, también total. El tercero será el 26 de enero de 2028, eclipse anular. Canarias verá los tres eventos en su versión parcial.

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El archipiélago de Canarias se prepara para vivir uno de los ciclos astronómicos más excepcionales del siglo. En apenas tres años, entre agosto de 2026 y enero de 2028, España vivirá tres eclipses solares consecutivos visibles desde su territorio. Un fenómeno tan singular que ha recibido el nombre popular de «tríada de eclipses ibéricos» o «trío ibérico», y que ha llevado al Gobierno de España a crear una Comisión Interministerial específica para su preparación y coordinación técnica.

En Canarias, los tres fenómenos se verán en su versión parcial, dado que ninguna de las tres franjas de totalidad ni de anularidad cruzará el archipiélago, pero con magnitudes muy relevantes que ofrecerán postales atlánticas memorables durante los próximos tres años.

La coincidencia de tres eclipses solares visibles desde España en tan solo tres años es extraordinariamente rara desde el punto de vista astronómico. Según los datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), el último eclipse total de Sol visible desde el territorio español antes de 2026 se produjo en agosto de 1912, con lo que la comunidad española lleva más de un siglo esperando este tipo de fenómeno.

Y tras cerrar la tríada en enero de 2028, España entrará en un largo periodo de «ayuno astronómico»: no volverá a producirse un eclipse solar total visible desde nuestro territorio hasta el año 2053. Es decir, quienes viven hoy en Canarias tienen prácticamente una oportunidad única generacional para presenciar estos tres eventos consecutivos.

Los tres eclipses de la tríada ibérica y cómo se verán desde Canarias

El primer eclipse de la tríada será el más comentado y probablemente el más espectacular. Se producirá el miércoles 12 de agosto de 2026 al atardecer. Es un eclipse total de Sol cuya franja de totalidad cruzará la mitad norte peninsular de oeste a este, pasando por ciudades como A Coruña, Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca y Bilbao. En Canarias se verá en versión parcial con una magnitud de 0,75, es decir, con un 75% del disco solar oculto. Los horarios canarios: inicio a las 18:58 h, máximo a las 19:53 h y fin a las 20:45 h.

Es probablemente el mayor de los tres en cuanto a impacto mediático y turístico, dado que coincide en la misma semana con el máximo de las Perseidas, y ha generado ya una demanda astroturística sin precedentes en La Palma y en las medianías de Tenerife.

El segundo eclipse de la tríada será el lunes 2 de agosto de 2027. Se trata también de un eclipse total de Sol, aunque esta vez la franja de totalidad cruzará el sur de la Península Ibérica, pasando por Cádiz, Málaga y otras localidades del sur peninsular. La duración de la fase de totalidad será excepcional, superando previsiblemente los 6 minutos en algunos puntos, lo que lo convierte en uno de los eclipses totales más largos del siglo XXI a nivel global. Desde Canarias, el fenómeno también se verá en versión parcial, previsiblemente con una magnitud incluso superior a la del eclipse de 2026 por la proximidad geográfica de la franja de totalidad al archipiélago canario.

Los detalles horarios exactos y las magnitudes definitivas se irán publicando por el IGN conforme se acerque la fecha, pero se anticipa un fenómeno posiblemente más impactante todavía que el de este año.

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El tercer eclipse de la tríada será el miércoles 26 de enero de 2028. Y aquí cambia el tipo de fenómeno: se tratará de un eclipse anular, no total. Un eclipse anular se produce cuando la Luna se alinea con el Sol pero al estar más lejos de la Tierra no llega a cubrirlo completamente. Deja un característico «anillo de fuego» solar alrededor del disco lunar en los puntos que están dentro de la franja de anularidad.

Esa franja en 2028 cruzará el norte peninsular (Cantabria, Asturias, Galicia, entre otras zonas), y desde Canarias se verá una vez más en versión parcial con menor magnitud que los dos anteriores. Es un fenómeno diferente pero igualmente espectacular, con una estética muy particular que suele generar gran interés fotográfico.

El archipiélago canario vivirá los tres eclipses solares de la llamada tríada ibérica en versión parcial, con magnitudes decrecientes y con horarios y contextos distintos: el eclipse total del doce de agosto de 2026 al atardecer, el eclipse total del dos de agosto de 2027 con la mayor magnitud desde Canarias y el eclipse anular del veintiséis de enero de 2028.

Un ciclo astronómico único para los observatorios canarios

Los tres eclipses de la tríada ibérica coinciden con una etapa de especial actividad para los observatorios astronómicos canarios. El Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma y el Observatorio del Teide en Tenerife, ambos gestionados por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), son referentes mundiales de la astronomía profesional. Aunque ninguna de las tres franjas de totalidad ni de anularidad cruzará Canarias directamente, los observatorios canarios participarán activamente en la observación científica del ciclo, con dispositivos específicos para el registro fotométrico, espectroscópico y de imagen durante cada uno de los tres eventos.

La colaboración internacional entre astrónomos que viajarán a Canarias para observar los eclipses desde las condiciones excepcionales de sus cielos será también uno de los aspectos destacados del ciclo.

La Reserva Starlight de La Palma, primera reserva Starlight del mundo (certificada en 2007) y referente internacional del astroturismo, vivirá tres eventos consecutivos de máximo interés turístico y científico durante los próximos tres años. Los operadores turísticos canarios ya trabajan con anticipación para preparar la oferta de astroturismo especializado en cada uno de los tres eclipses, con paquetes que combinan observación, formación astronómica, gastronomía local y experiencias inmersivas.

Los guías starlight profesionales canarios, formados específicamente en la Fundación Starlight, serán fundamentales para acercar los tres fenómenos al público general y para garantizar la observación segura de los eventos.

La tríada de eclipses ibéricos es, en resumen, una oportunidad histórica extraordinaria para la ciencia, para el turismo especializado, para la educación astronómica y para la ciudadanía canaria en general. Tres eventos consecutivos que probablemente no se volverán a repetir con estas características en el territorio español hasta bien entrado el siglo XXII. Un privilegio generacional que Canarias, con sus cielos protegidos, sus observatorios de referencia mundial, sus Reservas Starlight certificadas y su tradición astronómica consolidada durante décadas, está en condiciones excepcionales para aprovechar.

Para consultar información oficial actualizada sobre cada uno de los tres eclipses, la Comisión Interministerial Trío de Eclipses (trioeclipses.es), el IGN (ign.es) y el IAC (iac.es) ofrecen información detallada y materiales de divulgación específicos.