Cómo se verá desde Canarias el eclipse total de Sol del 12 de agosto: horarios y qué esperar del fenómeno del siglo

El eclipse total de Sol del 12 de agosto llegará a Canarias con un 75% de oscurecimiento al atardecer

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LO ESENCIAL El eclipse total de Sol llegará a España el 12 de agosto de 2026. Canarias vivirá un eclipse parcial con un 75% de oscurecimiento. El fenómeno comenzará en el archipiélago a las 18:58 horas. El momento de máxima ocultación será a las 19:53 horas. Es el primer eclipse total visible desde España en más de un siglo.

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El archipiélago de Canarias se prepara para vivir uno de los grandes espectáculos astronómicos del siglo. El próximo miércoles 12 de agosto de 2026, España vivirá el primer eclipse total de Sol visible desde su territorio en más de cien años. La franja de totalidad, es decir, la zona donde el Sol quedará completamente cubierto por la Luna, cruzará la mitad norte peninsular de oeste a este, pasando por ciudades como A Coruña, Valencia, Zaragoza, Palma y Bilbao. Desde Canarias, el fenómeno se vivirá en su versión parcial de gran magnitud: la Luna llegará a ocultar hasta un 75% del disco solar, ofreciendo una postal atlántica memorable justo antes de la puesta de sol.

El eclipse del 12 de agosto no es un fenómeno cualquiera. Según los datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), se trata del primer eclipse total de Sol visible desde el territorio español desde agosto de 1912, cuando un eclipse similar cruzó la mitad norte del país. Además, será el inicio de una tríada de eclipses ibéricos excepcional: en agosto de 2027 habrá otro eclipse total de Sol visible desde España, y en enero de 2028 se producirá un eclipse anular.

Tras este ciclo excepcional, España entrará en un largo periodo de «ayuno astronómico»: no volverá a producirse un eclipse solar total visible desde nuestro territorio hasta el año 2053. Y Canarias, aunque no forma parte de la franja de totalidad de ninguno de los tres eventos, disfrutará de excelentes condiciones para observar los tres eclipses en su versión parcial.

Horarios y qué se verá desde Canarias el 12 de agosto

Los horarios exactos del eclipse en el archipiélago canario son especialmente favorables porque el fenómeno se producirá justo antes de la puesta de sol, con el Sol muy bajo en el horizonte y ofreciendo condiciones fotográficas y visuales excepcionales. Según los datos oficiales del OAN, el fenómeno comenzará a ser visible en Canarias a las 18:58 horas (hora canaria). El momento de máxima ocultación se producirá a las 19:53 horas, cuando la Luna cubrirá aproximadamente un 75% del disco solar (magnitud de 0,75).

El fenómeno finalizará a las 20:45 horas, poco antes o coincidiendo con el ocaso solar, dependiendo del punto exacto del archipiélago desde el que se observe. La duración total del fenómeno visible desde Canarias será, por tanto, de aproximadamente una hora y 47 minutos.

El comportamiento del fenómeno será prácticamente idéntico en las dos provincias canarias y en las siete islas, con muy ligeras variaciones locales según latitud y longitud exactas. Lo que verá el observador desde cualquier punto del archipiélago es un Sol progresivamente «mordido» por la sombra lunar hasta quedar como una fina media luna solar en el momento de máxima ocultación.

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La luminosidad del atardecer se reducirá notablemente durante la fase de máximo eclipse, aunque no habrá oscurecimiento total como en la franja de totalidad peninsular. Los colores del cielo adquirirán tonos únicos, la temperatura descenderá ligeramente y los animales pueden mostrar comportamientos alterados durante los minutos de máxima ocultación. Es un fenómeno que combina belleza natural, valor científico y potencia visual, y que se produce con muy escasa frecuencia en cualquier lugar del planeta.

Según los datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional y del Observatorio Astronómico Nacional, el eclipse del 12 de agosto de 2026 será el primer eclipse total de Sol visible desde España en más de un siglo. En Canarias se verá como eclipse parcial con un setenta y cinco por ciento de oscurecimiento del disco solar durante las horas del atardecer.

Un fenómeno excepcional para los observatorios canarios

Los observatorios astronómicos canarios se preparan también para una de las jornadas más esperadas de los últimos años. El Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma y el Observatorio del Teide en Tenerife, ambos gestionados por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), son referentes mundiales de la astronomía profesional y contarán con dispositivos de observación específicos durante el eclipse.

La Palma, con su cielo protegido por la Ley del Cielo (Ley 31/1988) y con la categoría de Reserva Starlight reconocida internacionalmente, ofrece algunas de las condiciones de observación más limpias del planeta y será uno de los puntos preferidos por astrónomos aficionados y profesionales para vivir el fenómeno. El Teide, con su altitud de casi 2.400 metros en el observatorio y de 3.715 metros en la cumbre, ofrece condiciones parecidas con un componente añadido de espectáculo paisajístico.

El eclipse del 12 de agosto llega en un momento en el que Canarias un clima enviadibale y vive un auge sostenido del astroturismo. Las reservas hoteleras vinculadas al fenómeno se han disparado en La Palma y en las medianías de Tenerife, según los primeros datos publicados por operadores turísticos y por las autoridades del sector. La combinación del eclipse (12 de agosto) con la lluvia de estrellas de las Perseidas (que alcanzará su máximo entre el 11 y el 13 de agosto) convierte esa semana en probablemente la más intensa astronómicamente en el archipiélago canario desde hace décadas.

Muchos alojamientos rurales de La Palma, El Hierro y del norte de Tenerife llevan meses agotados con reservas específicamente motivadas por el fenómeno.

Es una oportunidad extraordinaria para la ciencia canaria, para el turismo especializado y para toda la ciudadanía del archipiélago que quiera disfrutar de un espectáculo natural que no se repetirá con estas características en el territorio español hasta prácticamente un siglo después. Para consultar información detallada actualizada y para acceder a materiales de divulgación oficial, el IAC (iac.es) y el IGN (ign.es) ofrecen información técnica completa. En la próxima entrega de esta serie repasaremos las claves de la guía práctica para vivir el eclipse en Canarias con seguridad, con las precauciones oficiales imprescindibles para no dañar la vista durante la observación directa del Sol.