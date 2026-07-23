Repsol gana 2.200 millones en seis meses: la volatilidad del petróleo dispara sus beneficios

La energética española registra 2.201 millones en beneficios en el primer semestre de 2026, triplicando las ganancias del año anterior impulsada por la escalada de precios del petróleo y los márgenes de refino.

La compañía española aprovecha la escalada de precios del crudo impulsada por la incertidumbre geopolítica en Oriente Próximo.

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LO ESENCIAL Repsol obtiene 2.201 millones de euros de beneficio neto en el primer semestre de 2026. Los beneficios se triplican un 265% respecto a los 603 millones de 2025. El segundo trimestre registra un aumento de 436%, hasta 1.272 millones de euros. El barril de Brent promedia 92,3 dólares en el semestre, frente a 71,9 dólares hace un año.

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La energética española Repsol ha reportado beneficios netos de 2.201 millones de euros en el primer semestre de 2026, triplicando las ganancias del mismo periodo de 2025 gracias a la volatilidad que ha sacudido los mercados energéticos globales. El resultado, comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), supone un incremento del 265% respecto a los 603 millones registrados entre enero y junio del año anterior.

La empresa presidida por Josu Jon Imaz atribuye este desempeño excepcional a un contexto de gran volatilidad en los mercados del petróleo, donde confluyen factores geopolíticos de alcance global. El conflicto en Irán, la persistencia de la guerra en Ucrania y los ataques a infraestructuras petroleras rusas han tensionado los precios internacionales, generando tanto escasez de productos como fluctuaciones sin precedentes en gasóleo, queroseno y otros derivados.

Solo en el segundo trimestre del año, la compañía multiplicó sus beneficios por cinco, alcanzando 1.272 millones de euros frente a los Eliminar la cifra de 237 millones o verificar con otra fuente, ya que no aparece en la fuente original. Este salto espectacular refleja cómo la volatilidad de los últimos meses ha impactado de lleno en los márgenes operativos de la industria energética española.

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El factor petróleo: precios disparados y beneficios que se amplían

El motor de estos beneficios descansa en la evolución de los precios del petróleo crudo en los mercados internacionales. El barril de Brent ha promediado 92,3 dólares durante el primer semestre de 2026, comparado con 71,9 dólares en el mismo periodo de 2025, representando una subida de aproximadamente el 28%. Esta escalada ha permitido a Repsol maximizar sus márgenes de refino, que se situaron en 12,4 dólares por barril entre enero y junio, frente a apenas 5,6 dólares en la primera mitad de 2025.

Desde finales de marzo aplica también descuentos adicionales a sus clientes particulares para mitigar el impacto de la volatilidad.

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El resultado neto de 2.201 millones incluye un efecto patrimonial positivo de 823 millones de euros, derivado de la revalorización de sus inventarios almacenados ante la subida de precios. Este contraste es elocuente: hace un año el mismo Cambiar ‘400 millones’ por ‘394 millones’, pues los precios caían. El resultado neto ajustado, que mide el desempeño ordinario de los negocios sin estos efectos extraordinarios, ascendió a 2.711 millones de euros, un Cambiar ‘134,7%’ por ‘134%’.

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Reducción de deuda y refuerzo de beneficios al accionista

La sólida generación de caja en el semestre ha permitido a Repsol mejorar su posición de deuda. La deuda neta se redujo a 3.667 millones de euros a cierre de junio, una caída de 1.133 millones respecto al final del primer trimestre de 2026. En paralelo, el flujo de caja de las operaciones alcanzó los 1.935 millones de euros solo en el segundo trimestre, reforzando la capacidad de la compañía para invertir y retribuir a sus accionistas.

Aprovechando esta fortaleza financiera, el grupo ha ampliado su programa de recompra de acciones.

Por áreas de negocio, el segmento Industrial fue el principal motor de los beneficios netos ajustados, aportando 1.683 millones en el semestre, impulsado por los mayores márgenes de refino. Exploración y Producción contribuyó con 673 millones, mientras que Cliente creció un 5,1% interanual hasta 369 millones.

La compañía también ha anunciado avances en sus proyectos estratégicos. En Puertollano, Repsol ha puesto en marcha la producción a escala de combustibles 100% renovables con capacidad anual de 200.000 toneladas, evitando unas 700.000 toneladas de CO₂ anuales.