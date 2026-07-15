La inflación o coste de la vida en Canarias llega al 3,2% tras subir un 0,6% en junio

El IPC en Canarias mantiene la tasa anual sin cambios mientras el incremento mensual refleja la presión de la energía tras el fin de las rebajas fiscales en electricidad y gas.

Un hogar canario revisa la factura de electricidad tras la eliminación de las rebajas fiscales en junio.

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LO ESENCIAL La inflación de Canarias llegó al 3,2% en junio, igualando la cifra de mayo. El avance mensual fue de 0,6%, sensiblemente superior al 0,1% de mayo. La inflación subyacente (sin energía ni alimentos frescos) bajó al 2,9%, la más contenida en meses. La luz y el gas subieron tras la eliminación de las rebajas fiscales el 1 de junio, compensadas parcialmente por la caída de carburantes.

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La inflación en Canarias alcanzó el 3,2% en junio de 2026, manteniendo la misma tasa interanual registrada en mayo, mientras que la variación mensual se situó en el 0,6%, según los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Este repunte mensual refleja la resistencia de los precios al consumo en el archipiélago, donde factores como la energía, el transporte y la hostelería continúan ejerciendo presión sobre el coste de la vida.

El comportamiento del IPC en junio mantiene a Canarias en una senda de inflación moderada en comparación con otras comunidades autónomas, pero no deja de ser preocupante para los hogares canarios. La subida mensual del 0,6% acumula, de esta forma, incrementos consecutivos que erosionan gradualmente el poder adquisitivo de las familias. En lo que va de año, la inflación acumulada desde enero hasta junio sigue una trayectoria al alza que merece seguimiento, especialmente considerando que en abril la tasa anual se situaba en el 3% con variaciones mensuales del 0,7%.

Uno de los aspectos más relevantes del dato de junio es que la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles como alimentos no elaborados y productos energéticos, descendió una décima hasta el 2,9%. Esta lectura sugiere que, sin la presión de la energía y ciertos bienes perecederos, la inflación de fondo sería más contenida. Sin embargo, el hecho de que el IPC general se mantenga en el 3,2% indica que las tensiones en electricidad, gas y alimentos siguen siendo determinantes para el consumidor canario.

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Sectores con mayor presión de precios en Canarias

En meses anteriores, el desglose del IPC en Canarias revelaba que los transportes, la hostelería y los seguros financieros eran los grupos que más presionaban al alza. El transporte, con variaciones que superaban el 4% en tasa interanual, reflejaba tanto el encarecimiento de combustibles como de servicios de movilidad. Los hoteles, cafés y restaurantes, con incrementos próximos al 3%, evidenciaban el traslado de costes operativos a los precios finales de los servicios turísticos y gastronómicos.

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Este panorama es particularmente relevante para Canarias, donde el turismo y la hostelería representan sectores económicos estratégicos. Cuando estos servicios experimentan inflación, no solo afecta al consumidor local, sino que también puede influir en la competitividad del destino turístico canario frente a otros competidores internacionales. Además, la insularidad añade costes estructurales de transporte y logística que agravan la resistencia inflacionista en el archipiélago.

Contexto nacional y perspectivas para Canarias

A nivel nacional, la inflación española también se mantuvo en el 3,2% en junio, la misma tasa de mayo, lo que sugiere una estabilización de los precios al consumo. Sin embargo, esta estabilidad no significa alivio: mantener una inflación por encima del 3% durante varios meses consecutivos reduce continuamente la capacidad de compra de las familias. El Banco de España y otras instituciones han señalado que esta persistencia de precios afecta especialmente a decisiones de ahorro, crédito y compra de vivienda.

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Para Canarias, el contexto es particularmente delicado. Mientras que otras regiones como Madrid (3,8% en abril) o Galicia (3,4% en abril) experimentaban tasas más altas, el archipiélago se mantenía en el 3%, pero con una trayectoria claramente ascendente mes a mes. La acumulación de subidas mensuales del 0,6% a 0,9% sugiere que, sin cambios estructurales, la tendencia podría continuar al alza en los próximos meses.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) es el organismo responsable de la recopilación, tratamiento y publicación de estos datos a través de su sede electrónica y sus delegaciones regionales. Los ciudadanos y empresas canarias interesados en consultar datos más detallados sobre la evolución del IPC pueden acceder a la información oficial en la plataforma del INE o en los servicios de estadística del Gobierno de Canarias, que publica análisis complementarios de la economía regional.

La próxima publicación de datos del IPC correspondiente al mes de julio permitirá evaluar si la tendencia inflacionista continúa o si se produce algún signo de moderación. Mientras tanto, las familias y pequeñas empresas canarias deben seguir adaptándose a un entorno de precios más elevados, buscando formas de optimizar el gasto y anticipar futuras variaciones en sectores clave como energía, transporte y servicios.