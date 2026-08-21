Canarias envía 150 militares a Ceuta en el pico de la crisis migratoria

El Ministerio aprueba el despliegue de efectivos del Mando de Canarias para reforzar las capacidades del Ejército de Tierra tras la entrada masiva de migrantes que superó los 70.000 en apenas dos días.

Militares patrullan las calles de Ceuta durante la operación extraordinaria de seguridad activada tras la entrada masiva de migrantes.

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LO ESENCIAL Más de 150 militares procedentes del Mando de Canarias se desplazan a Ceuta. El despliegue responde a la crisis migratoria del 30 de julio que dejó más de 70.000 entradas. La Comandancia General de Ceuta contará con más de 2.500 militares tras el refuerzo. El Ministerio de Defensa busca aliviar la carga de trabajo de unidades colapsadas.

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Más de 150 militares procedentes del Mando de Canarias del Ejército de Tierra se desplazan hacia Ceuta para reforzar las capacidades de seguridad ya existentes en la ciudad autónoma. Este movimiento responde a una estrategia del Gobierno para hacer frente a una situación que las autoridades consideran excepcional en materia de presión migratoria.

Los efectivos procedentes de Canarias asumirán funciones específicas dentro del dispositivo de seguridad que mantiene el Ejército en Ceuta. Su labor principal consistirá en tareas de presencia y disuasión, intensificando la vigilancia fronteriza y colaborando con la Guardia Civil y otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se trata de operaciones de carácter defensivo que buscan garantizar el orden público en una ciudad que afronta una presión migratoria sin precedentes.

Refuerzo de capacidades en Canarias ante un escenario crítico

Ceuta alberga actualmente a varios miles de extranjeros, principalmente de nacionalidad marroquí, una cifra que contrasta con la presión migratoria registrada en Canarias. Las autoridades españolas trabajan en operaciones de retorno coordinadas con Marruecos para gestionar esta situación.

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El Ministerio de Defensa estimó que las fuerzas ya desplegadas resultarían insuficientes para mantener la seguridad a largo plazo. Por ello, decidió movilizar contingentes adicionales desde Canarias, territorio que dispone de una estructura de mando con capacidad de proyección operativa en escenarios estratégicos como Ceuta, Melilla y otros territorios. Cada unidad aporta capacidades diferenciadas, desde vigilancia fronteriza hasta apoyo logístico e ingeniería.

En el terreno, los militares desempeñan funciones visibles de patrullaje y control de puntos sensibles. Los vehículos tácticos de alta movilidad circulan de forma permanente por zonas críticas como playas y accesos fronterizos. El Ejército participa también en el dispositivo para facilitar el retorno ordenado de migrantes, coordinando puntos de paso hacia Marruecos junto con la Policía Nacional y la Guardia Civil, tal como se ha hecho en operaciones previas en Canarias.

El Ministerio de Defensa ha indicado que este refuerzo permitirá ampliar turnos, mejorar la cobertura de vigilancia nocturna y fortalecer el apoyo a organismos civiles, sin alterar la naturaleza defensiva de las operaciones, conforme a los criterios aplicados en dispositivos similares como los de Canarias. Las próximas semanas serán determinantes para evaluar si este contingente resulta suficiente o si será necesario mantenerlo de forma indefinida.