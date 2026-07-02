29 municipios de Canarias en riesgo extremo UV: lo que debes hacer ahora

La Dirección General de Salud Pública eleva al nivel más alto el aviso por radiación ultravioleta en 29 municipios del archipiélago. La AEMET respalda los datos y Sanidad pide evitar el sol en horas centrales.

Imagen de sol intenso sobre el paisaje de Canarias durante un episodio de radiación ultravioleta extrema en verano.

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LO ESENCIAL El riesgo extremo por radiación UV afecta a 29 municipios de Canarias. El índice UV extremo corresponde a valores iguales o superiores a 11 puntos en la escala internacional. Sanidad recomienda evitar totalmente la exposición al sol a cualquier hora del día en las zonas afectadas. Canarias es la región de España con los niveles de radiación UV más elevados durante todo el año.

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Canarias registra este 2 de julio un nuevo aviso de riesgo extremo por radiación ultravioleta que alcanza a 29 municipios del archipiélago, según ha informado la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS). Los datos proceden de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y sitúan el índice ultravioleta en los valores más altos de la escala establecida por las autoridades sanitarias, lo que obliga a extremar las medidas de protección frente al sol con carácter inmediato.

El aviso no es menor. El nivel extremo corresponde a un índice UV igual o superior a 11 puntos, el umbral más alto reconocido en la escala internacional de protección solar. A ese nivel, la radiación puede provocar daños en la piel en cuestión de minutos, incluso en personas con fototipos más oscuros. Canarias, por su latitud y sus condiciones atmosféricas, encabeza año tras año el ránking de radiación ultravioleta de España, y el verano amplifica ese riesgo de forma notable.

Qué municipios de Canarias están en riesgo extremo y cuáles en riesgo muy alto

El mapa de riesgo elaborado por Salud Pública identifica los puntos críticos en varias islas del archipiélago. En Gran Canaria, el aviso extremo afecta a municipios como Artenara, Tejeda, Moya, Teror, Santa Brígida, Valleseco, Vega de San Mateo, Valsequillo, Ingenio y Agüimes, entre otros. En Tenerife, los municipios del sur y el oeste concentran los valores más elevados: Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Vilaflor de Chasna, Arona, Guía de Isora y Santiago del Teide figuran entre los afectados. En las islas occidentales, El Hierro presenta riesgo extremo en la totalidad de su territorio.

En La Palma, el aviso máximo cubre toda la isla con excepción de San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma y Tazacorte. En La Gomera, quedan fuera del nivel extremo San Sebastián y Hermigua, mientras el resto de la isla sí está bajo ese umbral. En Fuerteventura, los municipios de Antigua y Betancuria están incluidos en la alerta extrema. El resto de municipios de Canarias que no alcanzan el umbral extremo se mantienen, en cualquier caso, en riesgo muy alto, un escalón inferior pero igualmente exigente en cuanto a medidas de protección.

La Dirección General de Salud Pública emite de forma semanal un mapa del archipiélago con los niveles de riesgo actualizados a partir de los indicadores que proporciona la AEMET. El Servicio Canario de la Salud coordina el Plan de Actuaciones Preventivas frente a la Radiación Ultravioleta, que establece cinco categorías: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo, cada una con un protocolo de recomendaciones diferenciado.

Canarias y el sol: qué hacer y qué evitar en días de alerta extrema

Cuando el riesgo alcanza el nivel extremo, la recomendación de Salud Pública va más allá de usar crema solar. Las autoridades sanitarias piden directamente evitar la exposición al sol a cualquier hora del día, no solo en las horas centrales. Sin embargo, si la actividad al aire libre es inevitable, el protocolo incluye el uso diario de fotoprotector con factor de protección solar SPF 50 o superior, permanecer en zonas de sombra, llevar sombrero de ala ancha que cubra cara, orejas y cuello, vestir ropa que proteja brazos y piernas, y usar gafas de sol homologadas que bloqueen tanto los rayos UVA como los UVB.

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Un aspecto que los especialistas repiten con insistencia es que la radiación ultravioleta atraviesa las nubes. En Canarias, donde la brisa del norte puede generar la sensación de un día fresco o cubierto, la piel y los ojos reciben igualmente el impacto de los rayos UV. Ese falso alivio térmico lleva a muchas personas a subestimar el riesgo en días en los que el sol no pica de forma directa, y es precisamente en esas jornadas cuando se producen quemaduras inesperadas.

La exposición excesiva a la radiación UV puede causar quemaduras solares, daños en el ADN de las células, reacciones fototóxicas y fotoalérgicas, e incluso inmunodepresión. A largo plazo, el riesgo más grave es el desarrollo de cáncer de piel, en particular el melanoma. Los especialistas subrayan que el daño solar es acumulativo: las quemaduras sufridas durante la infancia aumentan de forma significativa la probabilidad de desarrollar tumores cutáneos décadas después. Por esa razón, Salud Pública recuerda que los menores de un año no deben exponerse directamente al sol bajo ninguna circunstancia.

Otro factor que con frecuencia se pasa por alto es la altitud. En Canarias, la radiación UV se intensifica con la altura, lo que convierte a los municipios de medianías y cumbres en zonas de especial atención. Municipios como Tejeda, Artenara o Vilaflor de Chasna, situados a mayor altitud, registran índices UV más elevados que los enclaves costeros, incluso cuando las temperaturas en cotas bajas parecen moderadas.

Las autoridades sanitarias también recuerdan revisar la fecha de caducidad de las cremas solares antes de aplicarlas, y reaplicar la protección con frecuencia a lo largo del día, especialmente tras el baño o la práctica de actividad física al aire libre. Una sola aplicación por la mañana no es suficiente para mantener la protección durante toda la jornada.

Para los residentes en los 29 municipios bajo alerta extrema, la recomendación más práctica es reorganizar las actividades al aire libre hacia las primeras horas de la mañana, antes de las 11.00, o a partir de las 17.00 horas, cuando la incidencia solar disminuye. Las excursiones a zonas de cumbres o medianías deben planificarse con protección reforzada, independientemente de la sensación térmica.

El Servicio Canario de Salud actualizará el mapa de riesgo por radiación ultravioleta en los próximos días, en función de los datos que facilite la AEMET. Los ciudadanos pueden consultar el nivel de alerta vigente en su municipio a través del portal oficial del Gobierno de Canarias, donde la Dirección General de Salud Pública publica semanalmente la cartografía de riesgo UV para todo el archipiélago.