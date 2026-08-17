El calor extremo mata a 75 personas en Canarias en quince días y el pronóstico no es mejor

Canarias registra la tercera cifra más alta de fallecidos atribuibles a las altas temperaturas en la primera quincena de agosto, solo superada por Cataluña y Andalucía.

Las altas temperaturas en Canarias se cobran 75 vidas en la primera quincena de agosto, cifra histórica desde 2015.

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LO ESENCIAL 75 muertes en Canarias en los primeros 15 días de agosto por causas relacionadas con el calor. Tercera comunidad autónoma más afectada, tras Cataluña (575) y Andalucía (105). España registra 1.108 fallecidos en el mismo período, 146 más que en 2025. Desde la activación del Plan Calor 2026, 4.191 personas han muerto por altas temperaturas en el país.

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Canarias se convierte en la tercera comunidad autónoma de España más golpeada por las altas temperaturas en la primera quincena de agosto, con 75 fallecidos atribuibles al calor extremo registrados entre el 1 y el 15 de este mes. Solo Cataluña (575 muertes) y Andalucía (105) superan los números del archipiélago, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), dependiente del Instituto de Salud Carlos III.

El impacto del extremo calor en Canarias refleja una crisis sanitaria de alcance nacional. En el conjunto de España se han estimado 1.108 muertes en estos primeros 15 días de agosto, 146 más que en el mismo período de 2025, cuando MoMo registró 962 fallecimientos. La cifra subraya cómo las olas de calor se han convertido en un problema estructural de salud pública en el país.

Desde que el Ministerio de Sanidad activó el Plan Calor 2026 y puso en marcha el sistema MoMo, se estima que han fallecido 4.191 personas por causas relacionadas con las altas temperaturas. Ese total acumula 123 muertes de mayo (contabilizadas a partir del día 22), 936 en junio, 2.024 en julio y las 1.108 de la primera quincena de agosto.

El perfil de los fallecidos en Canarias: mayores vulnerables

El análisis de MoMo revela un patrón claro en toda España durante estos 15 días de agosto. De los 1.108 fallecidos, 1.070 superaban los 65 años de edad, lo que representa el 96% del total. Entre estos, 659 tenían más de 85 años. Por sexos, 670 eran mujeres y 438, hombres, subrayando una mayor vulnerabilidad del colectivo femenino ante el estrés térmico.

Las altas temperaturas actúan de forma directa mediante golpe de calor, pero también de manera indirecta, agravando enfermedades preexistentes en poblaciones frágiles. Los mayores, en particular los octogenarios y nonagenarios, presentan menor capacidad de termorregulación corporal y a menudo toman medicamentos que interfieren con la hidratación y el equilibrio electrolítico.

Según el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud 2026, el impacto de las temperaturas extremas se concentra fundamentalmente en los mayores de 75 años, pero también afecta de forma crítica a lactantes, menores de 4 años, mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas cardiovasculares, respiratorias o mentales. El riesgo de mortalidad aumenta entre un 9,1% y un 10,7% por cada grado que la temperatura supera el umbral de riesgo para la salud.

Contexto nacional: un año sin precedentes en Canarias y España

El dato de Canarias en estos primeros 15 días de agosto constituye, según MoMo, el tercer mayor registro para ese período desde que el sistema comenzó a funcionar en 2015. Solo ha sido superado por agosto de 2018 (1.197 defunciones) y agosto de 2022 (1.225 defunciones). El año 2026 se perfila como uno de los más cálidos de la serie histórica, con olas de calor intensas y prolongadas que han impactado especialmente en las regiones mediterráneas y atlánticas.

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En Canarias, el archipiélago ha registrado temperaturas extremas que han superado los 40 grados en varias islas durante el mes de agosto. La combinación de humedad, radiación solar intensa y la dificultad de disipar calor durante las noches tropicales ha creado condiciones particularmente peligrosas para la población vulnerable. Las autoridades sanitarias regionales han intensificado las recomendaciones de hidratación, descanso en horas de máximas temperaturas y vigilancia especial en residencias de mayores.

El Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad mantienen activo el Plan Calor hasta el 30 de septiembre, con protocolos de alerta temprana a través de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Canarias cuenta con su propio sistema de avisos que coordina con hospitales y centros de atención primaria para identificar y proteger a poblaciones de riesgo durante episodios de calor extremo.

Cómo funciona el sistema MoMo y por qué sus cifras son estimaciones

El sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) es un instrumento de vigilancia epidemiológica gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. A diferencia de los certificados de defunción, que requieren análisis administrativo y forense, MoMo ofrece estimaciones estadísticas diarias comparando series históricas de mortalidad de los últimos diez años con la mortalidad observada en tiempo real. Esta metodología permite identificar rápidamente la sobremortalidad asociada a temperaturas extremas.

Los datos que MoMo procesa proceden de tres fuentes verificadas: los registros de defunciones diarias del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los últimos diez años, excluyendo 2020 por el impacto de la pandemia; los datos de temperaturas registradas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a nivel provincial, y la distribución de población por edad, sexo y provincia según el INE. Gracias a esta integración de fuentes oficiales, MoMo puede proporcionar estimaciones por comunidad autónoma, provincia, grupo de edad y sexo.

Es esencial entender que estas cifras representan exceso de mortalidad estimado y no cuentas exactas de fallecidos. En Canarias, muchas muertes en personas mayores durante olas de calor pueden certificarse formalmente como causadas por infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal o complicaciones respiratorias, cuando el calor ha sido un factor precipitante o agravante. MoMo captura esa causalidad indirecta mediante el análisis estadístico de desviaciones respecto a la línea de base histórica.

Recomendaciones oficiales y canales de información para Canarias

El Ministerio de Sanidad recomienda a la ciudadanía de Canarias seguir pautas básicas de prevención durante episodios de calor extremo: beber agua con frecuencia aunque no se sienta sed, evitar bebidas con cafeína, alcohol o exceso de azúcar, permanecer en lugares frescos o climatizados y reducir la actividad física en horas de máximo calor. También es importante mantener las medicinas en lugares frescos para evitar que el calor altere su composición.

Toda la información sobre niveles de riesgo diarios, alertas meteorológicas y recomendaciones específicas por zona geográfica está disponible en la página web del Ministerio de Sanidad y en la plataforma de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El Plan permanece activo desde el 13 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2026, aunque se mantiene un criterio de flexibilidad que permite el seguimiento desde el 1 de mayo y hasta el 15 de octubre para monitorizar episodios inusuales de calor fuera del verano central.

Los datos de MoMo se actualizan diariamente y permiten identificar la sobremortalidad real, más allá de los certificados de defunción que explícitamente mencionan golpe de calor. Esto es especialmente importante en Canarias, donde muchas muertes en personas mayores durante olas de calor en Canarias pueden atribuirse formalmente a otras causas (infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal) cuando el calor ha sido un factor precipitante o agravante. La vigilancia epidemiológica continuada es esencial para proteger a la población y anticipar futuras crisis térmicas en el archipiélago.