Estafaban con falsos anuncios de alquiler en Canarias: varios detenidos y 50.000 euros robados

La Policía Nacional ha desarticulado una organización que publicaba anuncios fraudulentos de viviendas en internet. El presunto responsable, de 29 años, fue detenido en Las Palmas de Gran Canaria tras cometer 65 delitos en Canarias.

La Policía Nacional ha desarticulado una trama de estafas mediante falsos anuncios de alquiler en Canarias con 65 delitos esclarecidos.

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LO ESENCIAL 65 delitos cometidos entre junio de 2021 y julio de 2022. 50.000 euros de beneficio ilícito obtenido mediante el fraude. Detenido un hombre de 29 años el 8 de julio en Las Palmas de Gran Canaria. Afectó principalmente a las islas de Lanzarote y Fuerteventura en Canarias.

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La Policía Nacional ha desarticulado en Canarias una trama especializada en estafas mediante la publicación de falsos anuncios de alquiler de viviendas en plataformas de internet. La operación, dirigida por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Las Palmas, ha permitido esclarecer 65 delitos cometidos durante más de un año y detener al presunto responsable, un hombre de 29 años, que logró defraudar a sus víctimas con un beneficio cercano a los 50.000 euros.

La investigación comenzó cuando agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas detectaron numerosas denuncias presentadas en distintas dependencias policiales de Canarias que respondían a un patrón idéntico. Los hechos delictivos se cometieron entre junio de 2021 y julio de 2022, período durante el cual el detenido operó desde las islas con una estructura delictiva cuidadosamente diseñada. La detención se materializó el 8 de julio pasado, culminando meses de investigación intensiva.

El modus operandi de la trama era sofisticado y eficaz. El detenido publicaba anuncios de viviendas reales en conocidas plataformas de internet, ofertando inmuebles a precios muy atractivos para captar a potenciales arrendatarios en Canarias. Una vez establecía contacto con las víctimas, las presionaba sistemáticamente para realizar pagos anticipados en concepto de reserva y primera mensualidad, alegando una supuesta elevada demanda sobre los inmuebles. De esta forma, aprovechaba la urgencia de quienes buscaban vivienda para colocar sus trampas.

Para dotarse de apariencia de legitimidad, el estafador remitía contratos de arrendamiento elaborados con identidades falsas de terceras personas ajenas a la trama. Conseguía así que las víctimas enviaran su documentación personal, creyendo que cerraban una operación inmobiliaria legal. Sin embargo, esa documentación robada se convertía en materia prima para ampliar la red delictiva.

Cómo operaba la trama y dónde actuaba en Canarias

Una vez en posesión de los datos personales de sus víctimas, el detenido utilizaba esa información para abrir cuentas bancarias, contratar líneas telefónicas o crear perfiles falsos con los que continuar la actividad delictiva. La Policía Nacional constató que el dinero robado le llegaba a través de Bizum y transferencias a cuentas de terceros que actuaban como intermediarias, dificultando así su identificación y captura.

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En Canarias, la trama afectó principalmente a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, en la provincia de Las Palmas, aunque también causó daños en otras zonas del archipiélago. Paralelamente, el detenido extendía sus estafas a ciudades españolas como Madrid, Gijón y otras localidades, multiplicando así el número de víctimas y la cantidad defraudada. Este alcance geográfico amplificó la gravedad del delito y la complejidad de la investigación.

Durante la detención, los agentes intervinieron dinero en efectivo y varios dispositivos móviles cuyo análisis resultó determinante para acreditar el fraude y esclarecer los hechos. El análisis digital de esos equipos proporcionó pruebas concluyentes de la operación criminal, permitiendo a los investigadores reconstruir la cadena de comunicaciones, transacciones y contactos que conformaban la trama.

Recomendaciones de la Policía para evitar estafas de alquiler en Canarias

La Policía Nacional ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas específicamente a quienes buscan vivienda en Canarias y en el resto de España. En primer lugar, aconseja desconfiar de anuncios de alquiler con precios excesivamente bajos o que exijan pagos por adelantado sin haber visitado previamente el inmueble. Esta es la señal de alerta más evidente: ningún arrendador legítimo presiona a un inquilino a transferir dinero sin permitirle ver la propiedad.

Asimismo, los agentes recomiendan verificar siempre la identidad del arrendador antes de proceder a cualquier operación económica. Es fundamental no facilitar documentación personal (DNI, pasaporte, nóminas) sin comprobar previamente la autenticidad de la operación.

La investigación sigue abierta en Canarias y en el resto de España, ya que los investigadores no descartan que pudieran aparecer nuevas víctimas o que se hayan cometido delitos adicionales no denunciados aún.

Para las víctimas potenciales o ya engañadas, la recomendación es clara: cualquier sospecha de estafa debe comunicarse a la Policía Nacional a través de sus comisarías locales o del teléfono de emergencia. En Canarias, existen dependencias policiales en cada isla preparadas para recibir denuncias y derivarlas a los equipos especializados en delincuencia económica. El análisis de estos casos permite identificar patrones, conectar denuncias y desarticular redes criminales como la que acaba de ser desmantelada.