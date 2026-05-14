El espectáculo musical dedicado a María Mérida llega a Lanzarote y Fuerteventura

El espectáculo musical ‘María Mérida, la voz de una isla’ llegará este fin de semana a Lanzarote y Fuerteventura para rendir homenaje a una de las grandes voces de la cultura popular canaria. La primera función será este sábado, 16 de mayo, a las 20:00 horas, en el Teatro Víctor Fernández Gopar ‘El Salinero’ de Arrecife, en Lanzarote, y se repetirá el domingo, 17 de mayo, a las 19:00 horas, en el Palacio de Formación y Congresos de la capital majorera.

Esta propuesta escénica está impulsada por el área de Cultura del Gobierno autonómico, en el marco de la programación del Mes de Canarias, que organiza la Viceconsejería de Presidencia del Gobierno de Canarias. Ofrecerá un recorrido emocional por la vida y legado artístico de la cantante a través de la música, la palabra y la memoria visual, poniendo en valor el patrimonio cultural e identitario del Archipiélago.

El concierto nace con la vocación de recordar y celebrar la trayectoria de María Mérida, ofreciendo al público un recorrido emocional por su vida artística a través de la música en directo, la palabra, los recuerdos y el archivo visual de una mujer adelantada a su tiempo y convertida en símbolo de identidad cultural en Canarias.

Elenco

Entre las artistas participantes figuran Lili Quintana, Claudia Álamo, Angélica Pérez, Fabiola Socas, Candelaria Gorrín, Tata Zirga, Melany López y Mayte Cruz, acompañadas por una banda en directo bajo la dirección musical de Germán G. Arias.

La dirección artística corre a cargo de Israel Reyes, con guion y realización de Fabiola Ávila y dirección de evento de Isabel Reboso, junto a un equipo técnico especializado en iluminación, sonido, imagen y regiduría.

Tradición y actualidad

La propuesta conecta tradición y contemporaneidad mediante una experiencia escénica que une pasado y presente, memoria colectiva y nuevas voces, reinterpretando el legado de la artista para acercarlo a nuevos públicos.

El espectáculo contará con 90 minutos de música en directo divididos en distintos actos que recorren la vida y obra de María Mérida, incorporando interpretación, poesía, audiovisuales y un diseño inmersivo que busca emocionar y conectar con el público desde una mirada contemporánea.

Tras su creación en el marco conmemorativo del centenario de María Mérida y de la Bajada de la Virgen de Los Reyes, el espectáculo inicia una nueva etapa en Canarias, adaptando su formato a espacios singulares y auditorios con el objetivo de seguir difundiendo el patrimonio musical y cultural del archipiélago.

Las entradas para ‘María Mérida, la voz de una isla’ ya se encuentran disponibles a través de Eco Entradas.

Un mes para celebrar que ‘Somos Patrimonio de Canarias’

Estas actividades se enmarcan en la programación del Mes de Canarias que incluye más de 110 actividades en todas las Islas, bajo el lema ‘Somos Patrimonio de Canarias’.

La iniciativa de ampliar la celebración del Día de Canarias a todo un mes es una invitación a reconocer, compartir y preservar aquello que nos une como pueblo. A lo largo de varias semanas, se creará un espacio para acercar nuestras tradiciones, nuestra historia y nuestra identidad a toda la ciudadanía, favoreciendo que este legado común llegue a cada rincón e, incluso, más allá de nuestro territorio.

Toda la programación está disponible en el portal web del Gobierno de Canarias, así como en las redes sociales de la Presidencia del Gobierno y de las distintas áreas responsables de la organización de cada actividad, donde se actualiza diariamente la información.