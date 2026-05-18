La Hipoteca Joven Canaria, aprobada: cómo conseguir el 95% de financiación para tu primera vivienda en Canarias

La hipoteca canaria llega al Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el proyecto de decreto que regulará el programa Hipoteca Joven-Mi Primera Vivienda, una iniciativa impulsada por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, para facilitar el acceso a la primera casa a los jóvenes canarios. La medida permitirá financiar hasta el 95% del valor de adquisición de la vivienda, superando así el límite habitual del 80% que ofrecen las entidades financieras.

El siguiente paso del trámite será la solicitud del dictamen al Consejo Consultivo de Canarias, paso previo a la aprobación definitiva del decreto y a la puesta en marcha del programa. Hasta entonces, las condiciones definitivas pueden recibir ajustes técnicos, aunque la estructura central de la ayuda ya está fijada y el Ejecutivo regional confía en tenerla operativa de manera completa en los próximos meses.

Requisitos para acceder al programa

El programa se dirige a jóvenes de entre 18 y 40 años que vayan a adquirir su primera vivienda. No establece límite de edad para familias numerosas o monoparentales. Los principales requisitos son los siguientes:

Residencia legal y continuada en Canarias durante los dos años previos a la solicitud.

durante los dos años previos a la solicitud. No ser titular de otra vivienda, salvo determinadas excepciones recogidas en el decreto.

Destinar el inmueble a residencia habitual y permanente durante un mínimo de dos años.

Patrimonio neto inferior a 150.000 euros por solicitante, también en caso de adquisición conjunta.

por solicitante, también en caso de adquisición conjunta. Ingresos que no superen cinco veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

En el caso de adquisición por dos personas, los ingresos conjuntos no podrán superar la suma del límite establecido para cada una. Esa cantidad se incrementará en 0,3 veces el IPREM por cada menor a cargo. Las familias monoparentales contarán con una bonificación adicional: el límite de ingresos se incrementará en un 70%.

Las viviendas que entran en el programa

Las propiedades que opten a la ayuda deberán estar ubicadas en el archipiélago canario y tener un precio máximo de adquisición de 250.000 euros, sin incluir impuestos ni gastos asociados. El programa abarca tanto viviendas nuevas como usadas, libres o protegidas de promoción privada.

«En plena emergencia habitacional, el Gobierno de Canarias apuesta por políticas públicas que faciliten a los jóvenes el acceso a una vivienda digna», ha defendido el consejero Pablo Rodríguez.

Cómo funciona la financiación del 95% de la hipoteca

La Hipoteca Joven Canaria no concede el préstamo directamente. El Ejecutivo regional desarrollará la medida en colaboración con entidades financieras adheridas, que asumirán la gestión de las solicitudes y la tramitación de las hipotecas. El papel del Gobierno consistirá en avalar el 15% adicional que tradicionalmente las entidades no cubrían, llegando así al 95% del valor de la vivienda.

La iniciativa cuenta con una partida inicial de tres millones de euros en los presupuestos autonómicos, según ha precisado el propio consejero en sede parlamentaria. La medida busca, según el Ejecutivo, salvar el principal obstáculo que enfrentan miles de jóvenes canarios: la falta del ahorro previo que actualmente exigen las entidades financieras para conceder un préstamo hipotecario.

Precios disparados y compradores extranjeros

El programa llega en un escenario inmobiliario complicado. Durante esta legislatura, los pisos turísticos se han disparado en el archipiélago y los precios de la vivienda no han dejado de subir, superando incluso los valores marcados durante la burbuja inmobiliaria. Por otro lado, más del 30% de las viviendas vendidas en las islas son compradas por extranjeros, sin que se haya adoptado ninguna medida específica para evitarlo o minimizarlo.

Algunas organizaciones de la sociedad civil han venido reclamando políticas adicionales centradas en la regulación del mercado del alquiler, los grandes tenedores y la limitación de la actividad turística residencial, factores que coinciden en presionar al alza el coste de la vivienda en las islas.

La Hipoteca Joven se inscribe dentro de un paquete más amplio activado por el Gobierno autonómico. Entre las medidas en marcha figuran el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, orientado a acelerar la disponibilidad de suelo y la ejecución de promociones residenciales; el decreto para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas; y la modificación que elimina el sistema de sorteos en la adjudicación de viviendas públicas, priorizando criterios sociales, económicos y de necesidad real de las familias.

Esta última medida ha sido criticada como «discriminatoria e ineficaz» por parte de diferentes colectivos sociales. El Ejecutivo ha activado además distintas líneas de ayudas para favorecer la emancipación juvenil, como las subvenciones destinadas al fomento de la adquisición de vivienda por parte de las personas jóvenes canarias y las ayudas al alquiler, tanto en su modalidad general como las específicas dirigidas a la población joven esta hipoteca.