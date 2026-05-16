La UE te pagará por tu ropa usada si la reciclas: cómo funcionarán los nuevos contenedores inteligentes

Los contenedores inteligentes que pagan por reciclar ropa llegarán a España este 2026. La Unión Europea ha puesto en marcha un proyecto piloto que introduce este sistema automatizado y recompensará económicamente a los ciudadanos que depositen prendas usadas en buen estado. La iniciativa, bautizada como TexMat, se enmarca dentro del programa Horizon Europe y arrancará con dos puntos piloto en territorio español, uno en zona urbana y otro en zona rural.

El sistema funciona de manera sencilla. El usuario introduce la prenda en el contenedor y el dispositivo, gracias a su tecnología automatizada, analiza el estado del textil, su calidad y su composición. Con esos datos, el algoritmo decide si la prenda puede reutilizarse en el mercado de segunda mano o si debe enviarse a una planta de reciclaje para recuperar fibras industriales. La compensación llega al instante y varía en función de la valoración técnica del contenedor.

Un proyecto financiado con 6,25 millones de euros

TexMat está financiado por el programa Horizon Europe con una inversión total de 6,25 millones de euros. En España, la coordinación recae en la Universidade da Coruña, dos empresas tecnológicas y la organización Humana Fundación Pueblo para Pueblo. La prueba piloto se desarrollará de forma simultánea con Finlandia, otro de los países seleccionados para la fase inicial del proyecto.

La cuantía exacta de la compensación todavía no se ha hecho pública. Dependerá de factores como la calidad, la composición y el estado del textil entregado. No todas las prendas valdrán lo mismo y los responsables del proyecto subrayan que el incentivo busca premiar la entrega de ropa que aún puede tener una segunda vida útil real.

«En principio será una compensación económica», ha explicado Ece Şanlı, experta en economía circular de Humana, sobre el formato del incentivo a los usuarios.

El fracaso del sistema actual de reciclaje textil de ropa

Los datos justifican la apuesta europea. De los 6,94 millones de toneladas de residuos textiles que se generaron en la Unión Europea en 2022, equivalentes a unos 16 kilos por persona, solo 4,4 kilos por habitante se recogieron por separado para su potencial reutilización o reciclaje. El resto, aproximadamente el 85 por ciento del total, acabó mezclado con residuos domésticos en vertederos o incineradoras.

En España la situación es todavía peor que la media europea. Se generan más de 20 kilos de residuos textiles de ropa por persona al año pero apenas se recogen de forma selectiva 2,1 kilos. El resto sigue el mismo camino que en el conjunto de la Unión Europea, una pérdida sistemática de materiales que el proyecto TexMat busca revertir desde la base.

Las organizaciones ecologistas valoran positivamente la iniciativa, pero advierten de sus límites. Sara del Río, responsable de investigaciones de Greenpeace, explica que se trata de actuaciones puntuales que no abordan el problema principal: la enorme cantidad de residuos textiles que se generan cada año por el modelo de moda rápida o fast fashion de ropa.

Este tipo de industria utiliza principalmente materiales sintéticos, de menor calidad y más difíciles de reciclar para un segundo uso. La gente compra mucha ropa, muy barata y fabricada con materiales de peor calidad, reduciendo su valor para una segunda vida. Greenpeace realizó un seguimiento a más de una veintena de prendas depositadas en distintos contenedores de recogida en España y constató que recorrieron más de 9.000 kilómetros de media antes de terminar en países del Sur Global.

La responsabilidad ampliada del productor

La pieza estructural del cambio normativo está en la Directiva (UE) 2025/1892, que introduce la responsabilidad ampliada del productor. Esta política establece que las empresas que ponen ropa en el mercado tendrán que hacerse cargo de ella también cuando se convierta en residuo. Es decir, deben financiar su recogida, reutilización o reciclaje.

Los Estados miembros tienen hasta 2028 para implementar completamente la directiva. Greenpeace confía en que, si se obliga realmente a las empresas a garantizar la recogida separada de los residuos textiles y se les hace responsables económicos de todo el proceso, el sector acabe autorregulándose y produciendo ropa de mayor calidad y durabilidad, aunque sea más cara.

Dentro del mismo marco, Bruselas ha lanzado además el pasaporte digital de productos, un sistema que permitirá conocer el origen, la composición, el impacto ambiental y el recorrido de cada prenda a lo largo de su vida útil. Estará asociado a un código QR, de barras o etiqueta RFID o NFC colocada en el producto, de manera que tanto los consumidores como las instalaciones de reciclaje puedan escanearlo y acceder a información completa de cada prenda. El objetivo es cerrar el círculo de la economía circular textil desde el primer hilo hasta el último contenedor.