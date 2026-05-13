La Cámara clausura el programa ‘PRECE Canarias: Autoempleo y Creación de Empresas de Marketing Digital con IA’ para impulsar el emprendimiento y la innovación digital

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife , la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio de España y el Gobierno de Canarias celebraron este martes el acto de clausura del programa formativo ‘Prece Canarias: Autoempleo y Creación de empresas de Marketing Digital con IA’, reuniendo a alumnado e instituciones en torno a la cultura del emprendimiento y la innovación.

El encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Cámara de Santa Cruz de Tenerife , en la capital tinerfeña, ofreció también un espacio para la presentación de los nuevos proyectos empresariales surgidos de esta capacitación.

El acto de apertura estuvo a cargo de la directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez; el viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Gustavo González de Vega, y el director general de la Fundación INCYDE, Javier Collado Cortés.

Lola Pérez destacó que “esta iniciativa es un impulso importante al emprendimiento en Canarias, especialmente en un momento en el que los modelos de negocio están evolucionando a gran velocidad”. Añadió que las actividades llegarán a Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, reforzando así la oferta de programas de apoyo a las personas emprendedoras que ya se vienen desarrollando desde la entidad. Incidió en que “el perfil de las personas emprendedoras está evolucionando y, por tanto, también tienen que hacerlo las fórmulas de asesoramiento, formación y acompañamiento empresarial para responder a las nuevas necesidades del mercado”.

Asimismo, Gustavo González de Vega explicó que, con esta cooperacion “queremos contribuir a la generación de ideas en Canarias, de talento canario, y sobre todo lograr que ese talento quiera desarrollar aquí sus proyectos”.

“Todas las islas van a contar con acciones formativas diseñadas según las necesidades y oportunidades de sus emprendedores”, dijo.

González de Vega recordó que el programa ha formado a 25 personas, con la participación de 17 mujeres, demostrando un impacto directo en la inclusión y la empleabilidad.

Fruto de este trabajo han nacido nuevos proyectos empresariales, respaldados por modelos de negocio viables, planes de empresa estructurados y estrategias adaptadas a las exigencias del entorno digital actual.

Por su parte, el director general de la fundación INCYDE manifestó que “este programa refleja perfectamente la apuesta de INCYDE por la formación práctica y la innovación aplicada al emprendimiento.

La incorporación de la inteligencia artificial al marketing digital abre nuevas oportunidades para que los emprendedores puedan desarrollar proyectos más competitivos, escalables y adaptados a la realidad del mercado actual.”

El programa clausurado se impartió en modalidad semipresencial y abarcó diferentes temáticas en relación a la creación de empresas, con el fin de promover el desarrollo de nuevas empresas y la mejora de negocios existentes.

Este itinerario, que se realizó entre el 16 de marzo y el 8 de mayo en Tenerife, abordó temas como estrategia de negocio, la inteligencia artificial, el marketing digital y el uso práctico de herramientas tecnológicas aplicadas a la actividad empresarial.

Durante el acto, dos de los alumnos tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos de negocio frente a los asistentes, poniendo de relieve el talento y los recursos trabajados durante las semanas de formación. Rafael Cañadillas Jaraba expuso el proyecto ‘Q7 Servicios e Investigación Social S.L.’, una nueva línea en la organización que se especializa en la prestación de servicios de contact center y, fundamentalmente, en la investigación social. Su actividad está orientada principalmente al cliente institucional y a la administración pública

La alumna Salomé Toledo García presentó su proyecto ‘La Ataviada’, enfocado en la comercialización de accesorios y complementos de indumentaria tradicional canaria, que combina la venta de productos con un fuerte componente cultural y de asesoramiento.

La iniciativa busca posicionarse como un punto de referencia para personas interesadas en vestimenta tradicional, ofreciendo piezas seleccionadas o elaboradas artesanalmente, junto con orientación sobre su uso, origen y significado.

El evento también brindó, como broche final a este programa formativo, un espacio de café networking que facilitó el intercambio de experiencias, puntos de vista y la generación de nuevas oportunidades de colaboración entre las personas emprendedoras y las entidades presentes.

El proyecto PRECE Canarias está cofinanciado por el Programa Estatal FSE+ de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el tramo estatal de la prioridad de Región Ultraperiférica (RUP) (CCI2021ES055FPR009), canalizado a través de la Fundación INCYDE y la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias.