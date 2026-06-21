Dos personas rescatadas a 120 millas de Canarias tras quedar a la deriva en una neumática

Los servicios de emergencia localizaron la embarcación en alta mar y procedieron al rescate de sus dos ocupantes, que se encontraban a la deriva en aguas del Atlántico frente a las costas de Canarias.

Unidad de Salvamento Marítimo en operativo de rescate en aguas del Atlántico, próximas a Canarias.

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LO ESENCIAL La neumática fue localizada a 120 millas náuticas de la costa de Gran Canaria. La embarcación llevaba dos ocupantes a bordo cuando fue hallada a la deriva. El operativo fue coordinado desde Canarias por los servicios de Salvamento Marítimo. El rescate se produjo en aguas del Atlántico al oeste del archipiélago canario.

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Los servicios en Canarias de Salvamento Marítimo rescataron este domingo a los dos ocupantes de una embarcación neumática que se encontraba a la deriva a 120 millas náuticas de la costa de Gran Canaria, en pleno Atlántico.

La distancia a la que fue localizada la embarcación, equivalente a más de 220 kilómetros de la costa grancanaria, situaba el incidente en alta mar, muy lejos de cualquier posibilidad de auxilio inmediato desde tierra o desde un puerto. Las circunstancias concretas que provocaron que la neumática quedara a la deriva, así como el estado de salud de las dos personas rescatadas, no habían sido precisados en el momento de publicarse esta información y que habían salido desde la isla y que llevaban a la deriva desde la noche del viernes.

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Una operación en condiciones de alta exigencia en Canarias

Las embarcaciones neumáticas son frágiles por naturaleza: de escasa eslora y mínima estabilidad estructural, están concebidas para navegaciones cortas y en condiciones controladas. Encontrarse a bordo de una de ellas en alta mar, expuesto a la mar de fondo atlántica y a unas condiciones meteorológicas que pueden cambiar con rapidez, representa un riesgo elevado. Cualquier avería o fallo de propulsión puede derivar en una emergencia de gravedad en muy poco tiempo.

Posteriormente, se activó el helicóptero Helimer 205, cuyos efectivos procedieron al rescate de los dos ocupantes y a su traslado hasta el Aeropuerto de Gran Canaria.

El rescate de este domingo se suma a una actividad operativa que en aguas canarias resulta constante. La zona del Atlántico oriental que rodea el archipiélago es una de las más extensas y exigentes dentro del sistema de salvamento marítimo europeo, y los medios desplegados en cada intervención se determinan en función de la posición del incidente, las condiciones del mar y el número de personas en riesgo.