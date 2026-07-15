La gran mancha de agua cálida llega a los 30 grados en el Mediterráneo y Canarias ya presenta anomalías

Las temperaturas del mar Mediterráneo superan en 5 grados los valores normales de julio tras la llegada de una masa de aire norteafricana extremadamente cálida. Canarias registra anomalías más moderadas pero también sufre los efectos.

Mapa de anomalías térmicas del Mediterráneo mostrando la mancha de agua cálida que supera los 30 grados en zonas de Baleares y litoral español.

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LO ESENCIAL El Mediterráneo forma una mancha de agua cálida cercana a los 30 grados. Las anomalías térmicas alcanzan hasta 8 grados por encima de la media. El mar de Canarias no llega a esas cifras gracias a la corriente fría. Aun así, las aguas del archipiélago están entre 2 y 3 grados por encima de lo normal. La tropicalización avanza en todos los mares que rodean a España.

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Una gran mancha de agua excepcionalmente cálida se está formando estos días en el Mediterráneo occidental. Las últimas mediciones y previsiones de los principales modelos meteorológicos europeos indican que la temperatura superficial del mar Mediterráneo podría alcanzar o superar los 30 grados en varias zonas a lo largo de esta semana, con anomalías térmicas que llegan hasta los seis, siete y ocho grados por encima de la media histórica para principios de julio. Un fenómeno considerado ya por los expertos como una ola de calor marina de intensidad excepcional que está afectando de manera particular a las costas peninsulares mediterráneas y a Baleares.

El escenario en las aguas que rodean el archipiélago canario es distinto pero no ajeno al fenómeno. La corriente fría de Canarias, que aporta desde el noroeste africano masas de agua a temperaturas notablemente más frescas que las del Mediterráneo, actúa como una defensa natural contra los picos extremos que se están registrando en las costas peninsulares.

Sin embargo, los datos de la AEMET y de las principales redes de observación oceánica confirman que el mar de Canarias también está registrando anomalías térmicas significativas: entre 2,5 y 3,5 grados por encima de lo habitual para esta época del año, según los últimos datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología en los últimos meses. Es una situación similar en la lógica del fenómeno global, pero muy distinta en magnitud a la del Mediterráneo.

Por qué el Mediterráneo se dispara y el mar de Canarias no llega a los 30 grados

La razón principal por la que el Mediterráneo occidental está viviendo una ola de calor marina histórica y las aguas de Canarias no alcanzan esos valores extremos hay que buscarla en la propia geografía oceanográfica del archipiélago canario. El Mediterráneo es un mar semicerrado con un intercambio de aguas muy limitado con el Atlántico a través del estrecho de Gibraltar. Cuando se instala un episodio de calor prolongado sobre la Península Ibérica y sobre el sur de Europa, como el que está viviendo España desde principios del verano, ese calor se transmite rápidamente a la superficie del mar y no encuentra vía de escape.

Por eso las anomalías se acumulan y los valores termales acaban disparándose. Las últimas mediciones de las boyas mediterráneas registran ya temperaturas que rondan los 27 a 28 grados, con picos superiores en zonas concretas del mar de Liguria, el Tirreno, el norte del Adriático y el archipiélago balear. En algunas boyas del Mediterráneo occidental se han superado ya los 29 grados, con proyecciones para esta semana que podrían llevar los valores por encima de los treinta.

Canarias, en cambio, está bañada por una corriente oceánica fría que trae aguas desde el norte del Atlántico y desde la costa noroeste de África. Esa corriente actúa como una especie de termostato natural que mantiene las aguas del archipiélago mucho más templadas incluso en pleno verano. Los datos actuales confirman esa diferencia: en las principales boyas y puntos de observación del archipiélago, la temperatura superficial del mar oscila estos días entre los 20 y los 23 grados.

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La Playa de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria registra este julio valores en torno a los 22 grados, Puerto de Mogán ronda los 21,3 grados y las costas de Fuerteventura o Lanzarote se sitúan ligeramente por debajo, en torno a los 20 grados. Son cifras que están diez grados por debajo de los picos que se están registrando en algunas zonas del Mediterráneo esta misma semana. La corriente fría de Canarias es también la responsable de que el clima de las islas sea tan agradable durante todo el año y de que el archipiélago tenga una biodiversidad marina única, con especies del Atlántico Norte y del norte de África conviviendo en las mismas aguas.

Aunque las aguas del archipiélago canario no alcanzan las temperaturas récord del Mediterráneo occidental, la AEMET ha detectado en los últimos años anomalías térmicas positivas de entre dos y tres grados y medio en el mar que rodea las islas, un patrón coherente con el calentamiento global de todos los océanos.

Canarias también se calienta: la tropicalización avanza

Aunque el mar de Canarias no llega a las cifras extremas del Mediterráneo, los datos científicos confirman que el archipiélago también está viviendo un proceso sostenido de calentamiento oceánico. La temperatura media del mar en Canarias ha subido casi un grado en las últimas dos décadas, según las observaciones del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y de la estación oceánica ESTOC.

Es una subida aparentemente pequeña que en oceanografía representa una variación muy significativa y con impactos reales sobre la biodiversidad marina, sobre los patrones meteorológicos locales y sobre el ciclo hidrológico del archipiélago.

Los efectos de este calentamiento sostenido ya se están notando en varias formas. En primer lugar, en la llegada de especies tropicales a las costas canarias: peces trompeta que ahora alcanzan hasta Lanzarote, corales formadores de arrecifes documentados en Tenerife desde 2014, medusas y microorganismos exóticos que hace décadas no se veían en el archipiélago. En segundo lugar, en la frecuencia de noches tropicales (con mínimas por encima de 20 grados) en las capitales canarias, que se han multiplicado en los últimos veranos. Y en tercer lugar, en la modificación de los patrones de precipitación, con episodios de calima más frecuentes, lluvias más torrenciales cuando aparecen y periodos de sequía más largos en las medianías del norte del archipiélago.

El fenómeno es coherente con lo que está ocurriendo en todos los mares y océanos del planeta según los datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) y del Servicio de Vigilancia Marina (CMEMS) de la Unión Europea. Las temperaturas globales de la superficie marina han superado en 2026 los niveles récord de 2023 y 2024, y todo apunta a que la tendencia continuará en los próximos años.

Con El Niño intensificándose en el Pacífico ecuatorial y con la propia inercia del sistema climático, el calentamiento oceánico se ha convertido en uno de los grandes vectores del cambio climático a nivel global. Y Canarias, aunque menos expuesta que el Mediterráneo a los picos extremos gracias a su privilegiada corriente fría, forma parte también de esa dinámica global irreversible que exige adaptación, vigilancia científica y políticas ambientales efectivas para preservar el equilibrio de sus ecosistemas marinos únicos.