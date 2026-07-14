La AEMET avisa de otra ola de calor en Canarias: las temperaturas subirán desde el miércoles

La AEMET prevé un nuevo repunte de temperaturas a partir del 16 de julio, con máximas de 32 grados en Gran Canaria y 30 en Fuerteventura tras los días más suaves.

La AEMET actualiza su predicción para Canarias con una tregua térmica antes del repunte de temperaturas en interior.

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LO ESENCIAL La AEMET confirma una tregua de tres días con temperaturas más suaves en todo el archipiélago. A partir del miércoles 16 de julio, las temperaturas volverán a subir de forma progresiva en zonas de interior. Se esperan máximas de 32 grados en medianías del sur y oeste de Gran Canaria, y 30 grados en el sur de Fuerteventura. Las capitales canarias registrarán 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y 26 grados en Las Palmas el martes.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de que el archipiélago disfrutará de temperaturas más suaves durante tres jornadas, aunque la agencia ya avisa del regreso de un ascenso térmico a partir de mediados de semana que elevará nuevamente los termómetros en zonas de interior.

El lunes y martes próximos transcurrirán bajo la influencia de intervalos nubosos que darán paso a cielos poco nubosos o despejados, especialmente durante las horas centrales del día. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios relevantes en las costas, mientras que en el interior comenzarán a experimentar un ligero ascenso, particularmente acusado en medianías y zonas altas. En las dos capitales canarias, la AEMET pronostica máximas de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria durante el martes 15 de julio.

El viento soplará de componente nordeste con intensidad moderada a lo largo de estas jornadas.

El repunte térmico llega el miércoles: AEMET prevé hasta 32 grados

A partir del miércoles 16 de julio, la situación meteorológica en Canarias cambiará de forma significativa. Las temperaturas comenzarán a subir de manera progresiva, especialmente en las zonas de interior y medianías del archipiélago. La AEMET espera que los cielos permanezcan poco nubosos o despejados, salvo por algunos intervalos nubosos en el norte durante las primeras y últimas horas del día.

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Los valores más elevados se concentrarán en las áreas habitualmente más expuestas al calor. Se prevén máximas de 32 grados en las medianías de las vertientes sur y oeste de Gran Canaria, convirtiéndose en una de las zonas más cálidas del archipiélago durante esa jornada. En Fuerteventura, la AEMET anticipa temperaturas máximas de 30 grados en el sur, mientras que en el interior de las islas orientales se alcanzarán también los 30 grados. Santa Cruz de Tenerife registrará un ascenso más notable, pasando de los 28 grados previstos para el martes a 30 grados el miércoles, dos más que el día anterior.

Según AEMET, el viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, particularmente en las cumbres centrales de Tenerife donde se esperan rachas puntualmente muy fuertes durante la primera mitad de la jornada. A partir de la tarde, el viento tenderá a disminuir y quedará en general moderado.

Perspectiva AEMET para el jueves: estabilización con calor contenido

Para el jueves 17 de julio, la AEMET mantiene la previsión de temperaturas máximas sin cambios o con un ligero descenso respecto al miércoles. No obstante, todavía podrán alcanzarse los 32 grados en las medianías del sur y oeste de Gran Canaria y los 30 grados en el sur de Fuerteventura. Las temperaturas mínimas permanecerán estables o subirán ligeramente, situándose entre 23 y 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y entre 22 y 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria.

Los cielos continuarán poco nubosos o despejados, salvo por algunos intervalos nubosos en el norte durante las primeras y últimas horas. El viento del nordeste será moderado y podrá registrar intervalos fuertes en las vertientes sudeste y noroeste.

La agencia recuerda que sus previsiones se actualizan diariamente y que los avisos pueden ampliarse conforme avance la situación meteorológica, ya que estos se emiten con solo 48 horas de antelación.