La nueva normativa de semáforos en Canarias: entra en vigor el 1 de octubre para peatones y conductores

El Reglamento General de Circulación prohíbe que el ámbar intermitente para vehículos coincida con el verde para peatones. La medida busca reforzar la seguridad de los usuarios vulnerables en Canarias.

Nueva regla de semáforos en Canarias: el ámbar para vehículos ya no coincidirá con la luz verde para peatones a partir de octubre.

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LO ESENCIAL El 1 de octubre de 2026 entra en vigor la nueva regla de semáforos aprobada por el Consejo de Ministros. Ya no podrá coincidir la luz ámbar intermitente para vehículos con la luz verde para peatones en un mismo paso. El cambio afecta al Reglamento General de Circulación y busca reforzar la seguridad de peatones vulnerables. La reforma también introduce cambios en normativas para patinetes eléctricos y bicicletas, con edad mínima de 15 años para VMP.

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En Canarias, la novedad más visible afecta directamente a los semáforos de los pasos de peatones. La nueva normativa establece que no podrá coincidir la luz ámbar intermitente para los vehículos con la luz verde para los peatones en un mismo paso. Esta situación, que hasta ahora era habitual en muchos cruces, generaba ambigüedad y exponía a los peatones a riesgos innecesarios. Cuando el semáforo de los peatones esté en verde, el de los coches tendrá que estar obligatoriamente en rojo, eliminando la confusión que caracterizaba a los sistemas anteriores.

El objetivo es claro: evitar situaciones de conflicto y reforzar la prioridad de los peatones en estos puntos críticos de la circulación urbana en Canarias. Mientras el peatón recibía luz verde y tenía prioridad para cruzar, los vehículos encontraban un ámbar intermitente que les permitía continuar la marcha, creando una zona gris que los conductores interpretaban de formas distintas.

Cómo afecta esta reforma a los conductores en Canarias

Para los conductores de Canarias, el cambio implica una adaptación en la interpretación de las señales. Lo que no cambiará será el significado general de la luz ámbar: el reglamento mantiene que la luz amarilla de los semáforos obliga a los conductores a detener el vehículo como si se tratase de un semáforo en rojo. Solamente se podrá rebasar cuando la detención resulte insegura porque el coche está demasiado cerca del cruce. Sin embargo, la prohibición de coincidencia entre el ámbar intermitente vehicular y el verde peatonal elimina un escenario que muchos conductores experimentaban a diario en Canarias.

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La reforma pretende adaptar las normas de circulación a la evolución que la movilidad urbana ha experimentado en los últimos años en Canarias, acabando con ambigüedades que han perdurado durante décadas.

Cambios adicionales en seguridad vial para Canarias

La modificación del Reglamento General de Circulación no se limita a los semáforos. La reforma introduce cambios significativos en las condiciones de circulación de bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP) en Canarias. Los patinetes eléctricos, por ejemplo, tendrán una edad mínima de conducción de 15 años, una medida destinada a proteger a usuarios más jóvenes de riesgos innecesarios.

Algunas medidas entrarán en vigor con demora. La obligatoriedad del alumbrado para los vehículos de movilidad personal y la exigencia de cascos homologados para los ciclomotores no entrarán en vigor hasta el 1 de octubre de 2027, dando a las administraciones de Canarias y otras regiones margen para adaptarse a los nuevos requisitos.

Los conductores de Canarias tendrán que familiarizarse con estas nuevas reglas en los próximos meses. Aunque el cambio más visible sea el de los semáforos, el paquete completo de medidas busca reforzar la seguridad de los usuarios más vulnerables: peatones, ciclistas y quienes utilizan nuevas formas de movilidad urbana.