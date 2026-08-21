Canarias verá la Luna del Esturión y el eclipse la misma noche: la hora exacta para verlos

Solo dos lunas llenas de 2026 son eclipsadas, y una de ellas se ve entera desde Canarias junto al eclipse

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LO ESENCIAL La luna llena de agosto se conoce tradicionalmente como Luna del Esturión. El instante de plenilunio llegará apenas seis minutos después del máximo del eclipse. Todos los eclipses lunares se producen necesariamente durante la luna llena. 2026 cuenta con trece lunas llenas, de las cuales solo dos resultan eclipsadas. El archipiélago podrá seguir el fenómeno completo antes del ocaso lunar.

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La madrugada del viernes 28 de agosto ocurrirán dos cosas casi a la vez sobre Canarias, y en realidad son la misma. A las 05:12, hora canaria, el eclipse parcial de Luna alcanzará su máximo. Y apenas seis minutos después, en torno a las 05:18, la Luna llegará a su fase llena exacta: la Luna del Esturión.

Esa coincidencia no es una casualidad afortunada. Es una obligación geométrica, y explicarla es la mejor forma de entender qué se va a ver.

Por qué el eclipse y la luna llena caen siempre juntos

Un eclipse lunar en Canarias se produce cuando la Tierra se sitúa exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Y esa alineación es, precisamente, la definición de la luna llena: la Luna completamente iluminada porque tiene el Sol justo a su espalda.

Dicho de otro modo: todos los eclipses de Luna ocurren en luna llena, sin una sola excepción. Lo que no ocurre es lo contrario. Hay luna llena cada mes y eclipse solo unas pocas veces al año.

La razón está en la inclinación. La órbita lunar está inclinada unos cinco grados respecto al plano en que la Tierra gira alrededor del Sol, así que la mayoría de los plenilunios pasan por encima o por debajo de la sombra terrestre sin llegar a rozarla. Solo cuando la luna llena coincide con uno de los nodos, los dos puntos donde ambos planos se cruzan, se produce el eclipse.

De las trece lunas llenas que tiene 2026, un año inusual porque lo habitual son doce, solo dos resultan eclipsadas. La primera fue la del 3 de marzo, con un eclipse total que se vio desde América, Asia, Australia y el Pacífico. La segunda es esta, y desde Canarias se verá completa.

De dónde viene el nombre y qué se verá desde el archipiélago de Canarias

El nombre de Luna del Esturión no tiene nada de científico y sí mucho de calendario agrícola. Procede de las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica, recogidas después en almanaques populares, y hace referencia a la época del año en que este pez abundaba en los Grandes Lagos y resultaba más fácil de capturar.

Los demás plenilunios siguen la misma lógica: la Luna de Cosecha en septiembre, la del Cazador en octubre, la del Castor en noviembre, la Fría en diciembre. Todos describen lo que ocurría fuera en ese momento del año.

Lo que se verá desde Canarias tiene una particularidad favorable. En el centro y este peninsular, en Baleares y en Melilla la Luna se pondrá antes de que termine la fase parcial, de modo que allí el espectáculo quedará cortado. Aquí, en Ceuta y en el oeste peninsular, el ocaso lunar se produce después, así que el fenómeno podrá seguirse de principio a fin.

El desarrollo empezará con la entrada en la penumbra en torno a las 02:23, una fase muy sutil que apenas se aprecia. La parcialidad, que es lo interesante, arrancará a las 03:33, con la mordida de sombra creciendo minuto a minuto. En el máximo, a las 05:12, la umbra cubrirá casi todo el disco, con una magnitud de 0,93 según el IGN, y la zona eclipsada adquirirá esa tonalidad cobriza tan característica, producida por la luz solar filtrada y enrojecida al atravesar la atmósfera terrestre.

La Luna irá saliendo de la umbra hasta las 06:51 y el eclipse terminará del todo hacia las 08:01.

Para verlo no hace falta nada. Ni gafas homologadas, ni filtros, ni telescopio: observar un eclipse lunar es completamente seguro, al contrario de lo que ocurría el 12 de agosto con el solar. Lo único que conviene es buscar el horizonte oeste, porque la Luna irá descendiendo durante las mejores fases, y alejarse de las luces urbanas.

Y ojo con la noche: es la del jueves 27 al viernes 28. En Canarias, con el relieve que tiene cada isla, acertar con el sitio importa tanto como acertar con el día.