El IGN confirma la hora exacta del eclipse lunar del 28 de agosto en Canarias

A las 05:12 y 49 segundos: el instante exacto del máximo del eclipse en Canarias

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LO ESENCIAL El eclipse comenzará en Canarias con la entrada en la penumbra a las 02:23 de la madrugada. La fase parcial arrancará a las 03:33 y el máximo llegará a las 05:12. La parcialidad se prolongará durante tres horas y dieciocho minutos. La magnitud umbral será de 0,93, muy próxima a la totalidad. El instante de luna llena se producirá apenas seis minutos después del máximo.

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Nuevo eclipse en la madrugada del viernes 28 de agosto, Canarias tendrá una de esas citas que no requieren nada más que un despertador y un horizonte despejado. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detallado el desarrollo del eclipse parcial de Luna, que en el archipiélago podrá seguirse de principio a fin antes de que el satélite se oculte, algo que no ocurrirá en buena parte de la Península.

El fenómeno alcanzará una magnitud umbral de 0,93, lo que significa que la sombra más oscura de la Tierra cubrirá casi todo el disco lunar. Y no será rápido: entre el primer contacto con la penumbra y el último, pasarán más de cinco horas y media.

Las cinco fases del eclipse, hora a hora en Canarias

El desarrollo se divide en cinco momentos y conviene conocerlos todos, porque no todos son igual de espectaculares. En hora canaria, el eclipse arrancará con la entrada en la penumbra en torno a las 02:23. Esta primera etapa es la más discreta de todas: la Luna atraviesa la zona externa de la sombra terrestre y su brillo apenas se atenúa. A simple vista casi no se nota.

Lo interesante empieza a las 03:33, cuando comienza la fase parcial y el borde del disco lunar entra en la umbra, la sombra profunda. A partir de ese momento la mordida es evidente y va creciendo minuto a minuto.

El máximo llegará a las 05:12. Es el instante en que la Luna estará más internada en la umbra, con casi todo el disco cubierto y solo una pequeña porción fuera. Es también cuando la parte eclipsada adquiere esa tonalidad cobriza tan característica, producto de la luz solar filtrada y enrojecida por la atmósfera terrestre.

Después el proceso se invierte. La fase parcial concluirá hacia las 06:51, con la Luna abandonando la umbra, y el eclipse terminará por completo en torno a las 08:01, cuando salga también de la penumbra. En total, la parcialidad se prolongará tres horas y dieciocho minutos, y el fenómeno completo, cinco horas y treinta y siete.

Conviene retener un detalle práctico: la noche buena es la del jueves 27 al viernes 28. Cada eclipse de madrugada deja a mucha gente saliendo veinticuatro horas tarde.

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La ventaja del archipiélago está en el ocaso lunar. En el centro y este peninsular, en Baleares y en Melilla la Luna se pondrá antes de que termine la fase parcial. En Canarias, en Ceuta y en el oeste peninsular se ocultará después, de modo que aquí el eclipse se verá entero.

Luna del Esturión: por qué el eclipse coincide con la luna llena

Hay una segunda capa en esta cita que muchos pasan por alto. El eclipse coincide con la luna llena de agosto, conocida tradicionalmente como Luna del Esturión, un nombre de origen norteamericano que hace referencia a la época del año en que este pez abundaba en los Grandes Lagos.

Y la coincidencia no es casual: es obligatoria. Un eclipse lunar solo puede producirse cuando la Tierra se sitúa exactamente entre el Sol y la Luna, y esa es precisamente la definición geométrica de la luna llena. Dicho de otro modo, todos los eclipses de Luna ocurren en luna llena, sin excepción.

La precisión es notable. El instante exacto de luna llena se producirá alrededor de las 05:18 en hora canaria, apenas seis minutos después del máximo del eclipse. Quien esté mirando el cielo a esa hora estará viendo las dos cosas prácticamente a la vez.

Surge entonces la pregunta lógica: si hay luna llena cada mes, ¿por qué no hay eclipse cada mes? La respuesta está en la inclinación. La órbita lunar está inclinada unos cinco grados respecto al plano en que la Tierra gira alrededor del Sol, de modo que la mayoría de las lunas llenas pasan por encima o por debajo de la sombra terrestre sin llegar a tocarla. Solo cuando la Luna llena coincide con uno de los nodos, los dos puntos en que ambos planos se cruzan, se produce el eclipse. Este pertenece a la serie saros 138.

Para observarlo desde Canarias no hace falta absolutamente nada. Ni filtros, ni gafas homologadas, ni telescopio: mirar un eclipse de Luna es completamente seguro, a diferencia de lo que ocurría el pasado 12 de agosto con el solar. Lo único que conviene es buscar un punto con el horizonte oeste despejado, porque la Luna irá descendiendo durante las fases más espectaculares, y alejarse en lo posible de las luces urbanas.

Y hay un argumento de calendario para poner el despertador. El próximo eclipse lunar total visible desde España no llegará hasta la Nochevieja de 2028. Este, con su 0,93 de magnitud, es lo más cerca de la totalidad que va a estar la Luna en bastantes años, así que merece la pena perder una hora de sueño.