Lo que cuesta la vuelta al cole en Canarias 2026: resultado de escándalo público contra privado

Las familias canarias gastarán de media 680 euros por hijo en colegios públicos frente a 1.720 euros en privados, según la Asociación Española de Consumidores.

Uniforme, libros y material escolar: los gastos que encarecen la vuelta al cole en Canarias.

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LO ESENCIAL 680 euros es el gasto medio por alumno en educación pública en Canarias. 1.720 euros cuesta la vuelta al cole en colegios privados de la región. 720 euros es el precio medio en centros concertados. Matrícula de 556 euros supone el mayor gasto en educación privada.

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La vuelta al cole en Canarias representa un desafío económico creciente para las familias canarias, con diferencias abismales entre el sistema público y el privado.

Estos gastos incluyen material escolar, uniformes, comedor, transporte y, en el caso de la enseñanza privada, matrícula y libros de texto. Aunque Canarias no registra los costes más elevados del país, sí se posiciona en la zona intermedia-alta de la tabla nacional de gasto educativo, a pesar de contar con salarios más bajos que otras comunidades autónomas.

Canarias presenta cifras ligeramente superiores en el sector público, apenas 45 euros más que la media española, pero significativamente inferiores en el privado.

Cómo se distribuyen los gastos en Canarias

El desglose de costes varía considerablemente según el tipo de centro. En la educación pública canaria, el gasto se reparte entre material escolar, uniforme obligatorio en muchos casos, comedor escolar y transporte. Estas partidas representan el grueso del desembolso para las familias con menores ingresos, que dependen en gran medida del sistema público.

Estos costes mínimos, según Asescon, pueden elevarse significativamente en función de las decisiones de cada familia y las servicios adicionales que ofrezca el centro.

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Impacto en las familias canarias y perspectiva de futuro

El estudio de Asescon subraya que estas cifras representan costes mínimos, por lo que el desembolso real puede ser considerablemente mayor dependiendo de las necesidades de cada estudiante y las decisiones de cada familia, tal como ocurre en Canarias. Factores como actividades extraescolares, servicios de tutoría, material tecnológico o servicios adicionales en centros privados pueden elevar la factura final muy por encima de estas estimaciones medias.

Para las familias canarias con recursos limitados, la opción de la educación pública se presenta como la más accesible, aunque 680 euros representa un desembolso importante en el contexto de salarios insulares. El acceso a ayudas y subvenciones tanto a nivel estatal como de las administraciones autonómicas y municipales resulta fundamental para aliviar esta carga económica en sectores de la población vulnerable.

La diferencia de más de 1.000 euros entre la educación pública y la privada refleja realidades estructurales del sistema educativo español, evidentes también en comunidades como Canarias. Mientras que la enseñanza pública se financia mediante impuestos y funciona como un servicio universal, los centros privados operan como negocios con modelos de financiación basados en las cuotas familiares. Esta brecha económica tiene consecuencias directas en las opciones educativas disponibles para diferentes grupos sociales.

Además de los gastos iniciales de material y uniforme, es importante considerar que muchas familias en Canarias enfrentan costes adicionales a lo largo del curso: reposición de material, actividades complementarias, libros de lectura obligatoria y otros servicios. En este contexto, la gestión presupuestaria familiar requiere una planificación cuidadosa, especialmente en hogares con varios hijos en edad escolar.

Sin embargo, la organización advierte que los datos representan estimaciones basadas en costes mínimos, por lo que la realidad económica de muchas familias puede ser aún más exigente que lo que estas cifras reflejan.