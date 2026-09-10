Cómo encargar alfombras a medida en Canarias: guía para evitar las trampas logísticas

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Encargar diseños de alfombras a medida a las islas es complicado, pero existen opciones fiables. Descubre qué debes saber sobre aranceles, tiempos y empresas que sí trabajan con Canarias sin sufrir problemas.

Comprar diseños de alfombras a medida en Canarias es una odisea logística que muchos residentes en las islas prefieren evitar. La mayoría de tiendas online peninsulares rechazan automáticamente los pedidos dirigidos a las islas, un obstáculo que va más allá de la simple distancia geográfica: se trata de un problema de regulaciones aduanales, costes de envío prohibitivos y restricciones de tamaño que golpean especialmente a los artículos de decoración personalizados.

La realidad es que enviar mercancías a Canarias cuesta entre tres y cuatro veces más que hacerlo a la península. Un paquete que en el continente costaría cinco euros puede llegar a veinte en las islas. Esa diferencia se multiplica cuando hablamos de artículos voluminosos como alfombras, donde los operadores logísticos imponen restricciones de peso y dimensiones precisamente porque el transporte marítimo desde el puerto hasta el archipiélago genera costes desproporcionados. Muchas tiendas, simplemente, han decidido no operar en Canarias para evitar esos gastos adicionales.

El problema no es solo económico. El tiempo de tránsito se multiplica: mientras un envío peninsular tarda dos o tres días, en Canarias la espera oscila entre catorce y veinte días. La lejanía del archipiélago respecto a la península, unida a la dispersión entre islas, hace que casi todo el volumen de mercancías se mueva por barco, lo que añade paradas en aduanas y trámites burocráticos que ralentizan el proceso. Si la mercancía es compleja o pesada —como un diseño de alfombra a medida con especificaciones personalizadas—, esos plazos pueden incluso duplicarse o triplicarse.

Las barreras aduanales que nadie explica al comprar

Aquí viene lo que sorprende a muchos: Canarias, pese a ser territorio español, no opera bajo las mismas reglas fiscales que el resto del país. Una venta desde la península a las islas se considera una exportación, equiparable a una operación internacional. Esto significa que los envíos requieren documentación especial, factura comercial, declaración de exportación valorada —lo que se conoce como packing list— y trámites en aduanas antes de que el comprador reciba su paquete.

En lugar del IVA estándar, Canarias aplica el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), cuyos porcentajes van desde el 0% hasta el 13,5% según el tipo de producto. Esa diferencia tributaria, aunque busca paliar las desventajas de la lejanía, supone que el consumidor final muchas veces descubre sorpresas al recoger su pedido: recargos ocultos, impuestos por pagar en el momento de la entrega, o incluso la exigencia de tramitar papeles en Hacienda antes de acceder al producto. Un cliente que encargó unos zapatos hace poco tuvo que pagar treinta euros adicionales en impuestos y realizar trámites en la Hacienda Canaria solo para recoger su compra en Correos.

Las tiendas online que operan en Canarias tienen dos opciones: trasladar esos costes al cliente o absorberlos en el precio. La mayoría elige la primera, lo que explica por qué los diseños de alfombras a medida personalizados resultan prohibitivos para muchos residentes en las islas. Encima, muchas plataformas simplemente bloquean las direcciones canarias en el carrito de compra con un mensaje automático: «Lo sentimos, este producto no se puede enviar a la dirección seleccionada».

La solución: tiendas especializadas que sí envían sin sufrir problemas

No todo es negativo. Existe un creciente número de empresas que han decidido especializar su operación en Canarias y ofrecen envío directo a las islas sin sufrir problemas de trámites burocráticos. Estas tiendas han invertido en conocer la normativa aduanal canaria, han negociado tarifas con operadores logísticos insulares y, lo más importante, asumen la complejidad del proceso en lugar de trasladarla al cliente.

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Entre esas opciones está Tu Tienda de Alfombras, un e-commerce especializado que ha convertido la logística canaria en su fortaleza. Esta plataforma permite encargar alfombras personalizadas con especificaciones exactas —medidas, materiales, colores, acabados— y las envía directamente a cualquier isla sin las complicaciones que caracterizan a otras tiendas. Lo más importante: los impuestos y trámites aduanales ya vienen incluidos en el presupuesto, de modo que el cliente recibe su alfombra sin sorpresas ni gestiones adicionales.

¿Cómo lo logran? Estos especialistas trabajan con el sistema DDP (Delivery Duty Paid), que significa que todos los gastos —transporte, impuestos, gestión aduanal— están pagados en origen. El consumidor final no tiene que hacer papeleos, no paga recargos ocultos, y el plazo de entrega, aunque sigue siendo superior al peninsular, es predecible y transparente.

La clave para encargar alfombras a medida en Canarias sin complicaciones es elegir una tienda que entienda la singularidad del mercado insular. Eso significa buscar empresas que especifiquen claramente si envían a las islas, que ofrezcan presupuestos con todos los costes incluidos, y que no dejen la responsabilidad de los trámites aduanales en manos del cliente. Preguntar por teléfono o correo antes de hacer el pedido es recomendable: una empresa que responde rápido y con claridad sobre la logística canaria es señal de que sabe lo que hace.

Otra opción es recurrir a servicios intermediarios como Canaryfly, una aplicación que actúa como puente logístico. Aunque nació para compras en Amazon, ahora funciona también con otras tiendas online, permitiendo que canarios compren en plataformas que aparentemente no envían a las islas. El producto llega a un almacén en la península, se reexpide a Canarias, y el usuario recibe su compra sin tener que resolver trámites aduanales por cuenta propia.

El tiempo sigue siendo un factor: incluso con estas soluciones, encargar alfombras personalizadas a Canarias requiere paciencia. Esperar entre dos y tres semanas es lo normal. Pero es un precio razonable si se compara con la alternativa: pagar precios inflados en tiendas locales o renunciar directamente a productos que simplemente no están disponibles en la isla.

Preguntas frecuentes sobre alfombras a medida en Canarias

¿Qué materiales de alfombra son mejores para el clima canario?

Las fibras naturales como el yute, sisal y algodón son ideales en Canarias por su resistencia a la humedad y al calor. Las alfombras de lana también funcionan bien, aunque requieren más mantenimiento. Evita materiales sintéticos que pueden degradarse rápido bajo el sol intenso de las islas.

¿Existen recargos ocultos al enviar alfombras a Canarias?

Depende de la tienda. Las empresas serias como Tu Tienda de Alfombras incluyen todos los costes en el presupuesto inicial. Si una tienda no especifica que los impuestos y trámites aduanales están incluidos, es probable que el cliente tenga que pagar recargos al recoger el paquete. Siempre pide un presupuesto cerrado antes de comprar.