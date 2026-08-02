De empresa saneada a 1.200 millones en pérdidas: la ruina de Correos bajo Serrano

Correos acumula pérdidas cercanas a los 1.200 millones de euros tras cinco años de gestión bajo Juan Manuel Serrano. El Gobierno aprueba un rescate de hasta 3.000 millones.

Un buzón de Correos en Madrid. La empresa pública acumula pérdidas millonarias tras cinco años de gestión.

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LO ESENCIAL Pérdidas acumuladas de 1.200 millones de euros durante la gestión de Serrano entre 2018 y 2023. Patrimonio neto se desplomó 671 millones desde 2017, pasando de 1.696 a 1.024 millones. Envíos admitidos cayeron de 2.700 millones en 2018 a 1.368 en 2022, una contracción del 49%. El Gobierno inyectará hasta 3.000 millones para el rescate y reestructuración de la compañía pública.

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La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos ha experimentado un deterioro financiero sin precedentes en la gestión de empresas públicas españolas. La compañía transitó de ser una organización rentable y saneada a acumular pérdidas superiores a los 1.000-1.200 millones de euros entre 2018 y 2023, período durante el cual fue dirigida por Juan Manuel Serrano, quien ocupó la presidencia desde julio de 2018 hasta su cese el 27 de diciembre de 2023.

Hasta la década de 2010, Correos mantenía balances equilibrados gracias al monopolio en la distribución de correspondencia tradicional. No obstante, la transformación digital modificó radicalmente el escenario: la facturación electrónica, el correo digital y la administración electrónica provocaron caídas anuales superiores al 10-15% en volumen de cartas ordinarias. Este impacto afectó a todos los operadores postales europeos, pero la respuesta de Correos resultó particularmente deficiente.

Oportunidades perdidas en el comercio electrónico de Correos

El aspecto más crítico de la gestión fue la incapacidad de aprovechar el auge del comercio electrónico en España. Mientras competidores europeos como La Poste en Francia y Deutsche Post en Alemania se reinventaron como proveedores logísticos, Correos perdió cuota de mercado en paquetería de forma acelerada. En 2018 controlaba aproximadamente el 35% del mercado de envíos; para 2022 esa participación se había reducido al 17%, siendo superada por operadores privados como GLS, DHL, SEUR y Amazon Logistics.

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Los proyectos de diversificación lanzados durante este período resultaron ser fracasos económicos significativos. Correos Cargo, iniciativa de alquiler de aviones para conectar España con Latinoamérica y Asia, generó pérdidas operativas notables. Correos Market, plataforma de venta online para productores locales, presentó un tráfico de ventas mínimo frente a inversiones publicitarias e informáticas desproporcionadas. Las adquisiciones e inversiones internacionales, particularmente Correos Express Portugal, no aportaron los beneficios prometidos.

Correos: estructura de costes y obligaciones de servicio público

Un factor estructural agravó la crisis: Correos mantiene una plantilla de empleados públicos y personal fijo mientras sus competidores privados subcontratan o utilizan repartidores autónomos con costes variables. Esta estructura inflexible encarece los gastos operativos cuando los volúmenes de procesamiento descienden, generando márgenes insuficientes.

Adicionalmente, Correos está obligado por ley a prestar el Servicio Postal Universal (SPU): garantizar el reparto de correo en cualquier punto de España, incluidas zonas rurales despobladas. Este servicio es estructuralmente deficitario. Aunque el Estado debe compensar estas pérdidas, durante años las transferencias fueron insuficientes o estuvieron sujetas a litigios con la Comisión Europea por posibles ayudas de Estado ilegales. El endeudamiento de la empresa creció desde prácticamente cero en 2018 hasta superar los 600-700 millones de euros en 2023, reflejando la gravedad de la situación financiera.