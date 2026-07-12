Cinco meses desaparecido: un conocido de Airam lo identifica con certeza en La Palma

Un amigo de la infancia confirma haber visto al joven desaparecido el 16 de febrero tras identificarlo por sus rasgos físicos y un tatuaje. La familia mantiene que continúa con vida en la isla.

Airam Concepción, joven desaparecido en La Palma el pasado 16 de febrero durante Los Indianos.

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LO ESENCIAL Airam Concepción, desaparecido desde el 16 de febrero, fue identificado por un conocido de la infancia el 13 de mayo. El testigo lo reconoció por sus rasgos físicos y un tatuaje característico, además de confirmar cambios físicos como barba y pelo más largo. La familia hipótesis una fuga autista tras la confirmación de avistamientos hasta el 1 de junio. Airam tiene trastorno del espectro autista (TEA) y altas capacidades, diagnóstico clave para entender su comportamiento actual.

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Un conocido de la infancia identificó al desaparecido con certeza el pasado 13 de mayo al reconocerlo por sus rasgos físicos y un tatuaje característico, aportando nuevas pistas sobre su paradero en la isla.

La identificación del testigo reviste especial importancia en la investigación. El conocido no solo confirmó la identidad del joven desaparecido, sino que describió cambios físicos significativos que coinciden con el transcurso del tiempo: Airam presenta ahora la barba y el pelo más largos, una transformación natural tras casi cinco meses de ausencia. Según la información aportada por la madre del joven, Mercedes Afonso, a través de redes sociales, se han reportado otros posibles indicios de su presencia en la zona hasta el 1 de junio, lo que sugiere que continúa desplazándose por la geografía palmera.

Desde entonces, la familia mantiene activas las batidas de búsqueda con voluntarios mientras las autoridades despliegan operativos tanto en tierra como en el litoral.

La hipótesis de la fuga autista del desaparecido y el estado de Airam

Mercedes Afonso ha elaborado una explicación detallada sobre el complejo proceso psicológico que podría estar atravesando su hijo. La madre describió la mente de Airam como una estructura «maravillosa, creativa, inteligente, resiliente, pero también rígida y por momentos obsesiva». Esta rigidez cognitiva, unida a una situación de estrés extremo durante Los Indianos, habría provocado un colapso que explicaría por qué el joven no regresa a casa de forma voluntaria.

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Según la hipótesis familiar, el joven desaparecido se encuentra en un estado de desorientación severo. «Su mente puede tardar mucho tiempo en serenarse, sin tener ayuda, ni familiar, ni médica», afirmó la madre, quien teme que sufra «lagunas mentales y no recuerde cómo volver a casa». No obstante, la familia sostiene firmemente que continúa con vida, guarecido en algún punto de la isla. «Seguimos pensando y sintiendo que nuestro hijo está, que se esconde, que se mueve por la isla», relató Mercedes Afonso.

Indicios de movimiento del desaparecido en la isla y búsqueda activa

Los datos manejados por la familia sugieren un desplazamiento complejo del desaparecido. Según los testimonios recabados, el joven habría cruzado La Palma de este a oeste, desplazándose desde Santa Cruz de La Palma y Los Cancajos hacia el municipio de El Paso. Con posterioridad, se cree que regresó hacia la vertiente oriental. Avistamientos recientes lo situarían en puntos estratégicos como la carretera de la Cumbre, en el cruce del camino de La Hilera que viene de El Paso hacia Santa Cruz o Breña Alta, así como en el Barranco de Aguacencio (San Pedro).

Los equipos especializados de la Guardia Civil, incluido el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), continúan desplegados en la isla. Aunque se han encontrado pistas materiales como su mochila y un pantalón vaquero en Los Cancajos, no se han hallado indicios biológicos que confirmen un desenlace.

La familia ha solicitado que cualquier avistamiento del desaparecido se comunique con cautela. Debido a su condición, Airam podría interpretar cualquier contacto social como una amenaza, lo que provocaría una reacción de huida inmediata. Las recomendaciones incluyen no abordarlo de forma brusca, no llamarlo por su nombre en voz alta y evitar estímulos sonoros inesperados. En caso de verlo, cualquier persona debe contactar de inmediato con el 112 o el CECOPIN (922 43 76 50). «Tener esperanza implica que tenemos una actitud positiva, pero también supone que actuamos y trabajamos por ella», concluyó Mercedes Afonso, reafirmando el compromiso inquebrantable de la familia por traer a Airam de vuelta a casa.