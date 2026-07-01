72 horas que deciden todo: qué garantiza la ley en una detención

La detención activa desde el primer segundo derechos constitucionales irrenunciables. Conocerlos puede marcar la diferencia entre una libertad sin cargos y una prisión provisional.

Una detención activa desde el primer instante garantías constitucionales recogidas en el artículo 520 de la LECrim y en la Constitución Española.

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LO ESENCIAL La detención preventiva no puede superar las 72 horas antes de la puesta a disposición judicial. El derecho a la asistencia letrada nace en el instante de la privación de libertad y es irrenunciable. El abogado designado dispone de tres horas para personarse en comisaría tras ser requerido. Una declaración sin letrado puede ser declarada nula de pleno derecho y arrastrar con ella pruebas clave.

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Una detención inesperada activa, desde el primer instante, un reloj legal que no se detiene. Las primeras horas de cualquier procedimiento penal son las más delicadas del proceso: las decisiones que se toman, o que se omiten, en ese tramo inicial pueden condicionar el resultado de la causa completa. Sin embargo, la mayoría de las personas desconoce por completo cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos con eficacia cuando la policía les priva de libertad.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en su artículo 520, y el artículo 17 de la Constitución Española establecen el marco completo de garantías que asisten a toda persona detenida desde el momento exacto de la privación de libertad. La detención, en términos jurídicos, es una medida cautelar de carácter temporal que no implica condena ni presunción de culpabilidad. Lo que sí implica es la apertura de un procedimiento penal en el que cada movimiento cuenta.

El derecho a la asistencia letrada, desde el primer minuto

El derecho a la asistencia letrada nace en el mismo instante en que un agente comunica la privación de libertad. No es un trámite burocrático ni una formalidad: es una de las garantías más esenciales del sistema, reconocida también en el artículo 6.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El letrado puede entrevistarse reservadamente con el detenido antes de cualquier declaración, examinar el atestado policial, asesorar sobre la conveniencia de declarar o acogerse al derecho al silencio, y velar por la integridad física y moral de su cliente durante toda la diligencia.

La ley establece dos vías para hacer efectivo ese derecho. La primera, y preferente, es la libre designación: el detenido facilita los datos de su abogado de confianza y la policía se encarga de avisarle. El letrado designado dispone de tres horas para personarse en comisaría. Si no comparece en ese plazo, el Colegio de Abogados nombra de inmediato a un profesional del turno especial de asistencia al detenido, que opera las 24 horas del día, todos los días del año. Conviene aclarar una confusión frecuente: el abogado de oficio no equivale automáticamente a defensa gratuita, salvo que el detenido acredite insuficiencia de recursos al amparo de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Existe una diferencia sustancial entre acudir al letrado asignado por turno y poder contactar con abogados penalistas urgentes de confianza que conozcan el caso desde el principio. No se trata de cuestionar la profesionalidad del turno de oficio, sino de reconocer que un abogado elegido libremente puede dedicar un tiempo y una atención que el sistema de guardia, por su propia naturaleza, no siempre permite. En procedimientos complejos, esa diferencia puede ser determinante.

La doctrina constitucional, recogida en sentencias como la STC 199/2003 y posteriores, ha declarado nulas las declaraciones obtenidas sin la presencia efectiva del letrado. La consecuencia procesal es la nulidad de pleno derecho conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que puede inutilizar pruebas fundamentales para la acusación. Cuando la asistencia letrada se infringe, toda la causa puede resentirse.

Qué hacer, y qué no hacer, en las primeras horas de la detención

La reacción instintiva ante una detención, hablar, explicarse, intentar resolver la situación en el acto, es precisamente la que puede causar mayor daño en el procedimiento penal que se abre a continuación. Existe una creencia muy extendida según la cual colaborar abiertamente con la policía favorece al detenido. En ocasiones puede ser cierto, pero en muchas otras supone proporcionar al instructor elementos que se vuelven en contra durante el juicio oral. La valoración debe hacerla siempre un profesional con toda la información sobre la mesa.

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La primera regla es mantener la calma y no reaccionar de forma violenta. La segunda es no firmar ningún documento sin haber consultado previamente con el letrado. La tercera, y posiblemente la más importante, es ejercer con prudencia el derecho a no declarar hasta que el abogado haya podido analizar el contenido del atestado y las pruebas existentes. Como establece el artículo 520.2 de la LECrim, el detenido tiene derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Ese derecho se ejerce desde el primer segundo.

Todo lo que se publique en redes sociales mientras se está siendo investigado puede ser incorporado al atestado policial y al procedimiento penal. La confidencialidad entre abogado y cliente está protegida por el secreto profesional: ocultar datos al letrado solo perjudica la propia defensa, pero hablar de más fuera de esa relación puede abrir líneas de investigación innecesarias.

El plazo máximo ordinario de detención preventiva es de 72 horas, a contar desde el momento exacto de la privación de libertad, no desde la llegada a comisaría. Antes de que se cumpla ese límite, la policía debe poner al detenido a disposición del juez de instrucción o liberarlo. Si ese plazo se rebasa o la detención se produce sin causa legítima, el ordenamiento prevé el procedimiento de habeas corpus, regulado en la Ley Orgánica 6/1984, que obliga a una resolución judicial en 24 horas. En casos de terrorismo, el plazo ordinario puede prolongarse hasta cinco días con autorización judicial expresa.

Cuando el detenido es puesto a disposición judicial, comparece ante el juez de instrucción de guardia, quien decide sobre su situación personal: libertad provisional con o sin fianza, prisión preventiva, prohibición de aproximación u otras medidas cautelares previstas en la LECrim. Esa comparecencia, conocida como vistilla del artículo 505, se celebra en pocas horas y exige acreditar arraigo, desmontar riesgos de fuga y preparar una estrategia defensiva. Llegar con documentación preparada cambia el resultado: es una de las diligencias más decisivas de todo el proceso.

La especialización de los abogados penalistas resulta especialmente relevante en procedimientos complejos: delitos económicos, informáticos, de corrupción o blanqueo de capitales exigen conocimientos técnicos muy específicos que van más allá de la práctica penal generalista. Una defensa eficaz en esos contextos requiere equipos capaces de analizar la causa en su conjunto y diseñar estrategias coherentes desde las primeras horas, cuando los márgenes de actuación son todavía amplios y las opciones defensivas no se han cerrado.

El derecho a la asistencia letrada incluye también el derecho a que se comunique la detención a un familiar o persona que el detenido designe, sin demora injustificada, así como el derecho a ser asistido por un intérprete de forma gratuita si no comprende o no habla castellano. Los ciudadanos extranjeros tienen, además, derecho a que se notifique su situación al consulado o embajada de su país, conforme al Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares.

El artículo 520 de la BOE y el artículo 17 de la Constitución Española forman el núcleo de protección del detenido en España. Bien ejercidos, esos derechos pueden determinar el resultado de un proceso penal. La regla de oro es sencilla: identificarse, solicitar de inmediato un abogado y guardar silencio hasta haber podido consultarle. El resto del derecho a la asistencia letrada puede activarse a partir de ahí, con la causa todavía abierta y las opciones defensivas intactas.