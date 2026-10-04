«El baifo está en la calle, no tenemos casa»: Canarias estalla por la vivienda

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LO ESENCIAL Las marchas recorrieron las dos capitales de Canarias. También hubo protestas en Arrecife y Puerto del Rosario. Los convocantes hablaron de 10.000 personas en Santa Cruz. Más de medio centenar de colectivos secundaron la convocatoria. El horizonte que plantean es una huelga general.

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«El baifo está en la calle, no tenemos casa». Con esa frase en Canarias, imposible de traducir fuera del archipiélago, resumieron este sábado miles de personas en Canarias lo que llevan meses acumulando. Las dos capitales se llenaron de pancartas y consignas contra la especulación, en una jornada que se saldó con las marchas más multitudinarias que ha vivido el archipiélago por este motivo.

Las cifras bailan según la fuente, como siempre ocurre. En Santa Cruz de Tenerife, los organizadores hablaron de 10.000 personas y la Policía rebajó el recuento a 2.000. En Las Palmas de Gran Canaria, la estimación policial fue de 3.500 y los convocantes la elevaron hasta cerca de 10.000. Hubo también concentraciones en Arrecife, con un centenar de participantes, y en Puerto del Rosario, con unas setenta personas.

Lo que se gritó en las calles de Canarias

Las consignas fueron directas y no dejaron fuera a nadie. Los manifestantes clamaron contra el rentismo, al que calificaron de «nuevo feudalismo», y lanzaron la advertencia que mejor resume su diagnóstico: «No faltan casas, sobran especuladores». También hubo reproches a las administraciones de todos los colores, con gritos como «Gobierno progresista, cómplice rentista» y «Coalición Canaria es una inmobiliaria».

En la marcha grancanaria, que recorrió el centro desde la plaza de la Feria hasta la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias y terminó con una sentada, hubo gente de todas las edades: jóvenes, familias con niños y mayores. Más de medio centenar de colectivos sociales secundaron la convocatoria.

Por qué Canarias ha salido ahora a la calle

El detonante inmediato fue el rechazo del Congreso a los dos decretos de vivienda del Gobierno, que incluían la renovación automática de los alquileres y medidas de protección frente a los desahucios. La convocatoria se enmarcó en las movilizaciones celebradas el mismo sábado en toda España, con 70.000 personas en Madrid según los organizadores.

Pero el malestar en Canarias viene de más lejos y tiene números propios. El archipiélago paga los salarios más bajos de España, con 2.016 euros netos de media, mientras el alquiler medio ronda los 1.154 euros. Comprar una vivienda exige más de diez años de sueldo íntegro, y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife la cifra sube a 11,3 años, la segunda peor de todo el país. A eso se suman siete municipios con más plazas turísticas que habitantes empadronados.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, respondió a las críticas asegurando que su Ejecutivo ha puesto en práctica «absolutamente todo lo que está en sus manos y lo que el ordenamiento jurídico permite». Citó un decreto para facilitar la transformación jurídica del suelo, otro para agilizar la concesión de licencias y la modificación de la Reserva para Inversiones para que pueda materializarse en vivienda. Y añadió una frase que resume su posición: «No vamos a prometer varitas mágicas».

De fondo planea además un escenario político abierto. Preguntado por un posible adelanto electoral, Clavijo afirmó que Coalición Canaria está preparada «para cualquier escenario» y situó esa decisión en Moncloa, con un reproche a Pedro Sánchez: «Gobernar no es resistir».

Los convocantes, por su parte, ya han marcado el siguiente paso. Las manifestaciones de este sábado se plantearon como antesala de una huelga general por la vivienda, una convocatoria que de materializarse supondría un salto cualitativo en un conflicto que en Canarias arrancó hace unas semanas con el desahucio de una vecina en Las Palmas de Gran Canaria y que ya ha recorrido cinco islas.