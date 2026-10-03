Vas a dormir una hora más en Canarias: el cambio de hora ya tiene fecha y hora

El cambio de hora llega con un día de 25 horas y en Canarias se hace antes que en nadie

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LO ESENCIAL El cambio de hora se adelanta en Canarias respecto a la Península. A las 02.00 horas volverá a ser la 01.00. Ese domingo tendrá oficialmente 25 horas. Es el último cambio que figura en la orden del BOE. En 2027 el ajuste será el 31 de octubre.

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El próximo cambio de hora trae dos particularidades que conviene conocer. La primera: ese domingo tendrá oficialmente 25 horas en lugar de 24. La segunda, y la que afecta directamente a quien vive en el archipiélago: en Canarias el ajuste se hace una hora antes que en la Península.

La fecha es el domingo 25 de octubre. En las islas, cuando el reloj marque las 02.00 horas de la madrugada habrá que retrasarlo hasta la 01.00. En la Península, Baleares, Ceuta y Melilla el ajuste se produce a las 03.00, que pasan a ser las 02.00. La diferencia de una hora entre ambos territorios se mantiene después del cambio.

Por qué el cambio de hora es distinto en Canarias

La explicación es sencilla y tiene que ver con los husos horarios. Canarias se sitúa en UTC+0 durante el otoño y el invierno, mientras que la Península y Baleares están en UTC+1. El archipiélago mantiene siempre esa hora menos respecto al horario peninsular, de modo que el ajuste se produce en el mismo instante en términos absolutos, pero el reloj de cada territorio marca una cifra distinta.

El cambio de hora se realiza en la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre, coincidiendo con el último domingo del mes, tal y como establece el calendario oficial. Quien tenga que madrugar ese domingo dormirá una hora más, y los teléfonos móviles y dispositivos conectados lo hacen de forma automática sin que haya que tocar nada.

El último cambio de hora que figura en el BOE

Aquí está el dato que ha generado más especulación. La Orden PCM/186/2022, publicada en el Boletín Oficial del Estado, fijó el calendario de cambios horarios desde 2022 hasta 2026. Y el 25 de octubre de este año es el último que aparece en esa orden. De ahí que cada otoño vuelva la pregunta de si este será el definitivo.

La respuesta, por ahora, es que no. La Unión Europea ya tiene fijadas las fechas para los próximos años y, mientras no se modifique la normativa comunitaria, España tendrá que seguir ajustando los relojes dos veces al año. En 2027, el horario de verano terminará el 31 de octubre.

La propuesta de la Comisión Europea que afecta a Canarias para eliminar los cambios estacionales de hora lleva años sobre la mesa sin haber sido adoptada. El marco español deriva directamente de esa normativa europea, y el Real Decreto 236/2002 establece que el horario de verano comienza el último domingo de marzo y termina el último domingo de octubre.

El efecto práctico del cambio de hora es el de siempre en Canarias: a partir de esa madrugada amanecerá antes y anochecerá antes. En Canarias, donde la variación de luz entre estaciones es menos acusada que en latitudes más al norte, el salto se nota sobre todo en la tarde, que se queda corta de golpe.

Y una recomendación práctica para quien tenga vuelos desde Canarias, citas o compromisos esa madrugada: comprueba en qué horario está expresada la hora de tu reserva. Es el fin de semana del año en que más confusiones se producen con billetes de avión y barco, precisamente porque hay una hora que se repite.