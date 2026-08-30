El cambio de hora llegará antes en Canarias: es el último que figura en el BOE

El cambio de hora del 25 de octubre es el último que figura en el BOE: qué pasa en 2027 en Canarias

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LO ESENCIAL La orden ministerial vigente solo llega hasta 2026. En Canarias, a las 2:00 el reloj volverá a marcar la 1:00. Ese domingo tendrá oficialmente 25 horas. El Parlamento Europeo votó a favor de acabar con el sistema. El Consejo de la UE nunca alcanzó una posición común.

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La madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre, Canarias atrasará sus relojes para entrar en el horario de invierno. Cuando el reloj local marque las 2:00 volverá a marcar la 1:00, mientras en la Península y Baleares el ajuste se hará a las 3:00. Es la rutina de siempre. Lo que ya no es rutina es lo que viene después: ese cambio es el último que figura en el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado. A partir de 2027, el papel está en blanco.

El detalle ha pasado bastante desapercibido, pero tiene una explicación administrativa concreta. Las fechas de los cambios horarios no se improvisan cada año: se fijan por bloques mediante orden ministerial. La actualmente vigente es la Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, que estableció el calendario para el quinquenio comprendido entre 2022 y 2026. Ese último domingo de octubre de este año es, literalmente, la última línea del documento.

Qué significa que el BOE no tenga fechas más allá de 2026 en Canarias

Conviene desactivar cuanto antes la lectura equivocada, porque circula con facilidad. Que no haya fechas publicadas no significa que el cambio de hora se haya suprimido ni que Canarias vaya a dejar de mover el reloj a partir del año que viene. El marco normativo sigue plenamente en vigor: el Real Decreto 236/2002 incorporó al ordenamiento español la Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y esa directiva continúa obligando a los Estados miembros a aplicar la alternancia estacional. Lo que falta no es la norma, sino el desarrollo administrativo del próximo bloque de años.

Dicho de otro modo: salvo que Bruselas mueva ficha antes, lo esperable es que en algún momento aparezca una nueva orden ministerial fijando las fechas del siguiente quinquenio, y que en marzo de 2027 Canarias vuelva a adelantar el reloj como cada año. La incógnita real no está en el BOE, sino varios escalones más arriba, en un expediente europeo que lleva años atascado.

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El expediente que Europa no termina de cerrar

El origen del atasco se remonta a 2018, cuando una consulta pública de la Comisión Europea recogió millones de respuestas mayoritariamente favorables a eliminar los cambios estacionales. El Parlamento Europeo respaldó esa posición y planteó poner fin al sistema. Pero el procedimiento se detuvo en el siguiente escalón: el Consejo de la UE, donde están representados los Estados miembros, nunca ha alcanzado una posición común. Sin acuerdo entre gobiernos, el expediente sigue abierto y sin fecha.

El nudo del desacuerdo no es si conviene dejar de cambiar la hora, sino qué horario adoptar de forma permanente, y ahí los intereses geográficos divergen con fuerza. Un país nórdico y uno mediterráneo no necesitan lo mismo. Para Canarias, que ocupa una posición muy occidental dentro del huso horario europeo, la elección tampoco sería inocua: el horario de verano permanente retrasaría los amaneceres en pleno invierno, mientras que el de invierno permanente adelantaría los atardeceres durante todo el año. Ninguna de las dos opciones es neutra para una comunidad cuya economía depende del turismo y de la luz de la tarde.

Mientras tanto, la vida sigue su curso en Canarias. Ese domingo 25 de octubre tendrá oficialmente 25 horas de duración, porque el reloj retrocede sesenta minutos. Es el cambio amable de los dos, el que regala una hora de sueño en lugar de robarla. Los móviles, ordenadores y relojes conectados a la red se actualizan solos; los analógicos, los del coche, los del horno y los del microondas siguen requiriendo intervención humana, que es probablemente el único ritual doméstico que sobrevive intacto desde hace veinticuatro años.

Y queda la pregunta que Canarias se hace desde hace más de una década sin respuesta clara. Cada octubre y cada marzo reaparece el debate sobre el ahorro energético, sobre los efectos en el descanso y sobre si tiene sentido seguir moviendo los relojes de un continente entero dos veces al año. Este octubre, además, con un aliciente añadido: por primera vez en mucho tiempo, el calendario oficial no dice qué pasa después.