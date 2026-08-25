En Canarias el cambio de hora llega antes: a las 2:00 volverá a ser la 1:00 este día

El del 25 de octubre es el último cambio de hora que figura en el BOE en Canarias

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LO ESENCIAL El cambio se producirá en la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre. En Canarias los relojes se atrasarán cuando marquen las dos de la madrugada. El domingo tendrá una duración oficial de veinticinco horas. Es el último cambio recogido en el calendario oficial publicado en el BOE. La consulta europea de 2018 recogió un 84% de apoyo a eliminar la alternancia.

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La madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre se acaba el horario de verano. En el conjunto de España, cuando los relojes marquen las 3:00 volverán a ser las 2:00. Y en Canarias, como siempre, el ajuste se aplica una hora antes según el reloj local: a las 2:00 volverá a ser la 1:00.

Esta vez toca la parte buena. El reloj se atrasa, de modo que ese domingo tendrá una duración oficial de 25 horas y quien no tenga que madrugar se lleva una hora extra de sueño. Es el cambio menos brusco de los dos y el que menos cuesta digerir, al contrario del de marzo, cuando la madrugada se acorta.

Lo que ocurre esa madrugada y por qué en Canarias es distinto

Conviene aclarar una confusión habitual: el cambio no se produce a una hora distinta en el archipiélago, sino que el instante es el mismo en toda Europa occidental y lo que cambia es lo que marca cada reloj local. Canarias mantiene su hora de diferencia con la Península antes y después del ajuste, así que la relación entre ambos husos no se altera en ningún momento.

El resto es rutina. La inmensa mayoría de los dispositivos digitales se actualizan solos, de modo que móviles, ordenadores y relojes conectados no requieren ninguna intervención. Lo que sí conviene revisar son los aparatos analógicos y las programaciones de determinados sistemas técnicos: hornos, termostatos, riegos automáticos, alarmas y relojes de pared.

El ajuste no es inocuo, aunque sea el suave de los dos. Puede afectar durante varios días al descanso, a los horarios laborales, a las rutinas escolares y, sobre todo, a la sensación de luz disponible por la tarde. En Canarias ese efecto se percibe con especial claridad, porque el archipiélago tiene atardeceres más tempranos que buena parte del territorio peninsular durante los meses de invierno.

El marco normativo lleva más de dos décadas siendo el mismo. El sistema de alternancia está regulado por el Real Decreto 236/2002, que incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Las fechas concretas se fijan mediante orden ministerial, y las actualmente vigentes proceden de la Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo.

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Y aquí está el detalle que convierte este cambio en algo distinto a los anteriores: el del 25 de octubre es el último que figura en el calendario oficial publicado en el BOE. A partir de 2027 no hay fechas fijadas, y habrá que publicar un calendario nuevo o tomar otra decisión en Canarias.

Por qué no se ha suprimido y qué puede pasar en 2027 en Canarias

Que sea el último del calendario no significa que vaya a ser el último de la historia, y conviene decirlo claro para no alimentar expectativas. Significa únicamente que el horizonte administrativo se agota y que la decisión sobre lo que venga después sigue pendiente.

El debate viene de lejos. En 2018, la Comisión Europea lanzó una consulta pública que recibió más de 4,6 millones de respuestas, la más participativa de la historia de la institución. El resultado fue contundente: el 84% de los participantes se mostró favorable a eliminar el cambio de hora. Animada por esos datos, la Comisión presentó una propuesta formal de directiva para suprimir la alternancia estacional y derogar la norma de 2000.

Siete años después en Canarias, seguimos cambiando la hora. Y el motivo no es la falta de apoyo social, sino un desacuerdo mucho más prosaico entre los Estados miembros: nadie se pone de acuerdo sobre qué horario dejar fijo. Unos países prefieren el horario de verano permanente y otros el de invierno, y esa disyuntiva no es menor, porque afecta a la coherencia de los husos horarios dentro del mercado único.

La aritmética tampoco ayuda. Para que la reforma prospere hace falta mayoría cualificada en el Consejo, es decir, el apoyo de al menos 15 de los 27 Estados miembros que representen como mínimo el 65% de la población de la Unión. Ese umbral no se ha alcanzado.

España y Canarias se ha posicionado a favor de la supresión y ha trasladado formalmente la petición al Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, con el argumento de que cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Pero la decisión no depende de un solo país.

Un apunte histórico para cerrar. España introdujo el cambio horario por primera vez en 1918, lo aplicó de forma intermitente durante décadas y lo mantiene de manera continuada desde 1974. Cincuenta y dos años después, y con una mayoría social abrumadora pidiendo lo contrario, en Canarias y en el resto del país seguiremos atrasando el reloj la última madrugada de octubre.