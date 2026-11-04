El Denza BAO 5 llega a España para comerle el terreno al Land Cruiser

El Denza BAO 5 pesa casi tres toneladas y hace el 0 a 100 en 4,8 segundos

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LO ESENCIAL Quinientos cuarenta y cuatro caballos. Dos mil novecientos cuarenta kilos. Noventa kilómetros sin gasolina. Setenta y seis mil doscientos noventa euros. Reductora y tres bloqueos.

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El Denza BAO 5 ya tiene precio en España, y las cifras que trae son de las que obligan a mirar dos veces la ficha técnica. Pesa 2.940 kilos y acelera de 0 a 100 en 4,8 segundos.

Es un todoterreno híbrido enchufable con etiqueta CERO, y viene directo a pelear contra el Toyota Land Cruiser y el Land Rover Defender.

Qué lleva dentro el Denza BAO 5

El esquema mecánico es el habitual de los híbridos enchufables de altas prestaciones: un motor de gasolina de 1,5 litros trabajando junto a dos motores eléctricos.

La suma da 544 caballos y un par máximo de 760 Nm. Con eso, el Denza BAO 5 firma los 4,8 segundos en el 0 a 100 y se queda limitado a 180 kilómetros por hora de velocidad punta.

En la parte eléctrica monta una batería de 31,5 kWh que homologa 90 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP. Admite carga rápida en corriente continua de hasta 100 kW y lleva cargador embarcado de 11 kW para enchufarlo en casa.

Esos 90 kilómetros son los que le dan la etiqueta CERO de la DGT, con todo lo que eso supone en aparcamiento regulado y zonas de bajas emisiones.

El Denza BAO 5 no es solo un SUV grande

Aquí está la diferencia con buena parte de los híbridos enchufables de tamaño similar, que son todocamino de asfalto con aires de aventura.

El Denza BAO 5 lleva tracción total a las cuatro ruedas con reductora, algo que ya casi nadie monta. Y añade bloqueos de diferencial central, delantero y trasero, según versiones, más un selector de modos de conducción con programas específicos para terreno difícil.

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Esa es exactamente la receta del Land Cruiser y del Defender, y por eso la comparación tiene sentido y no es solo marketing.

Lo que no ha trascendido con el mismo detalle son los ángulos de ataque, ventral y de salida, ni la capacidad de vadeo, que es la otra mitad de la ecuación cuando se habla de campo de verdad.

Precio del Denza BAO 5 y acabados

Llega a España con dos niveles: Elegance y Ultimate.

Los precios, sin descuentos ni campañas, se han fijado en 76.290 euros para el Elegance y 86.420 euros para el Ultimate.

De serie, ambos traen faros LED inteligentes, control de crucero adaptativo, cámara de 360 grados, climatizador automático dual, asientos de piel con calefacción, ventilación y masaje, y un equipo de sonido Devialet con 18 altavoces.

El Ultimate sube la apuesta con llantas de 20 pulgadas, tapizado en piel napa, suspensión pilotada y cargador inalámbrico de 50 W para el móvil.

No son cifras pequeñas, pero el argumento comercial del Denza BAO 5 es precisamente ese: equiparse como un rival de más arriba y colocarse por debajo en la tarifa.

Quién está detrás del Denza BAO 5

Denza no es una marca improvisada ni un fabricante desconocido que aparece de la nada. Es la marca premium de BYD, el gigante chino que lidera las ventas mundiales de vehículos electrificados.

Y tiene un detalle de historia que explica bastante de su planteamiento: nació como una empresa conjunta con Mercedes-Benz antes de que BYD se quedara con el control de la operación.

Eso sitúa al Denza BAO 5 en un punto interesante del mercado español. No compite por precio bajo, que es la jugada clásica de las marcas chinas al desembarcar, sino por contenido tecnológico frente a dos nombres con décadas de prestigio todoterreno a sus espaldas.

La duda es la de siempre con estos lanzamientos: si el comprador de un Land Cruiser o un Defender, que suele comprar por reputación tanto como por ficha técnica, está dispuesto a mirar otra cosa.