El Dr. Raimundo Cantero consolida su liderazgo en aumento de pecho y blefaroplastia en Málaga

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Hay intervenciones que se piden por catálogo y hay intervenciones que se piden por confianza. En Málaga, cuando una paciente busca un aumento de pecho que respete su anatomía o alguien nota que sus párpados ya no acompañan a su mirada, el nombre que aparece una y otra vez en las conversaciones entre pacientes es el del Dr. Raimundo Cantero, cirujano plástico colegiado con el número 299671 que opera desde hace más de una década en el Hospital Quirón de Málaga.

Su trayectoria no se sostiene en un eslogan, sino en cifras que rara vez se repiten en el sector: más de 15 años de experiencia y más de 6.000 cirugías realizadas, un volumen que le ha permitido perfeccionar dos de las intervenciones más solicitadas de la cirugía estética actual, la mamoplastia de aumento y la blefaroplastia, sin perder de vista lo que él mismo repite en cada consulta: que el mejor resultado es el que nadie identifica como una cirugía.

Esa filosofía, unida a un trato cercano con cada paciente, le ha valido el reconocimiento de sus propios colegas: el Dr. Raimundo Cantero ha sido distinguido en los premios Doctoralia Awards y acumula más de 1.370 opiniones verificadas de pacientes, un respaldo que explica por qué recibe consultas de toda Andalucía y también desde Ceuta.

Aumento de pecho: naturalidad por encima de volumen

En la consulta del Dr. Raimundo Cantero, el aumento de pecho se plantea siempre como un traje a medida y nunca como una talla estándar. Antes de proponer cualquier prótesis, el cirujano estudia la anatomía torácica, el grosor de la piel y las expectativas reales de cada paciente, un proceso que reduce de forma notable el riesgo de resultados artificiales o desproporcionados.

Esta manera de trabajar explica que muchas pacientes que llegan derivadas por otras que ya se operaron con él coincidan en el mismo comentario: el pecho se ve como si siempre hubiera estado ahí. Y no es una casualidad, sino la consecuencia directa de años dedicados a perfeccionar la técnica quirúrgica en un hospital de referencia como el Quirón de Málaga, donde cada intervención cuenta con el respaldo de un equipo médico multidisciplinar.

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Blefaroplastia: rejuvenecer la mirada sin perder expresividad

La segunda gran especialidad del doctor es la blefaroplastia, una cirugía de párpados que en los últimos años ha experimentado un crecimiento sostenido entre pacientes que buscan corregir el exceso de piel o la bolsa de grasa periocular sin recurrir a tratamientos temporales. El Dr. Raimundo Cantero es considerado uno de los referentes en España para esta intervención precisamente porque su abordaje prioriza mantener la expresividad natural de la cara por encima de un cambio drástico.

Muchos pacientes acuden a él tras haber consultado con otros especialistas y haber escuchado la misma preocupación: que una blefaroplastia mal planificada puede dejar una mirada rígida o sorprendida. El doctor resuelve esa duda con un diseño quirúrgico individualizado que respeta los pliegues naturales del párpado, de forma que el resultado final rejuvenece sin delatar que ha habido cirugía, el mismo criterio que aplica en el resto de sus intervenciones faciales.

Transparencia, financiación y una primera cita sin compromiso

Más allá de la técnica, el Dr. Raimundo Cantero insiste en que la decisión de operarse debe tomarse con toda la información sobre la mesa. Por eso la primera consulta es siempre gratuita, un espacio en el que el propio cirujano explica personalmente cada detalle de la intervención, los riesgos reales y los tiempos de recuperación, sin intermediarios ni presión comercial de por medio.

Consciente de que el coste puede ser una barrera para muchas familias, la clínica ofrece además facilidades de financiación de hasta 60 mensualidades, una opción que ha ampliado el acceso a estas intervenciones sin renunciar a la calidad ni a la seguridad de operar siempre en quirófano hospitalario. Esa combinación de rigor médico, cercanía y facilidades prácticas es, según coinciden pacientes y colegas, lo que ha convertido al Dr. Raimundo Cantero en un nombre de referencia dentro y fuera de Málaga.

Quienes deseen conocer de primera mano si el aumento de pecho o la blefaroplastia son la opción adecuada para su caso pueden solicitar esa primera valoración gratuita a través de raimundocantero.es, donde el propio equipo del doctor resuelve cualquier duda antes de dar el siguiente paso.

Dr. Raimundo Cantero — Cirujano plástico en Málaga (Hospital Quirón Málaga, Av. Imperio Argentina 1, 29004 Málaga). Colegiado nº 299671. Tel./WhatsApp: 638 436 579. raimundocantero.es