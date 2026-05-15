El eclipse total más esperado del siglo llega a España: cómo y desde dónde se verá en Canarias

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 se ha convertido en el acontecimiento astronómico más esperado del siglo en España. Faltan menos de tres meses para vivir el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo, y el archipiélago canario tendrá butaca privilegiada para presenciarlo, aunque en su modalidad parcial, con porcentajes de ocultación que rozarán el setenta por ciento en algunas islas.

La fecha clave es el miércoles 12 de agosto. Ese atardecer, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol y la sombra cruzará España de oeste a este, abrazando capitales como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. En el archipiélago canario, el fenómeno se vivirá en modalidad parcial, pero con una intensidad suficiente para alterar la luz, la temperatura y el ambiente durante los minutos de máxima ocultación.

El último eclipse total de Sol visible desde la España peninsular tuvo lugar el 30 de agosto de 1905. Han pasado, por tanto, más de ciento veinte años desde la última cita similar. En el archipiélago canario, el último eclipse total cruzó las provincias de Tenerife y Las Palmas el 2 de octubre de 1959, mientras que el siguiente total en territorio español no se producirá hasta 2053.

«Va a ocurrir algo único este verano: no se veía un eclipse total de este tipo desde 1905», ha resumido Sara García, la primera mujer astronauta española, sobre la cita astronómica del 12 de agosto.

Las previsiones apuntan a que más de diez millones de personas viajarán a España para presenciar el fenómeno, lo que sitúa al país, y también a Canarias, en el centro del interés científico y turístico internacional durante el verano.

Así se verá el eclipse solar en Canarias: porcentajes isla por isla

El archipiélago canario quedará al margen de la franja de totalidad, pero el eclipse se observará como parcial con cobertura muy elevada. Los porcentajes oficiales que maneja el Instituto Geográfico Nacional sitúan al norte de Tenerife entre los puntos del archipiélago con mejor ocultación, alrededor del setenta por ciento.

En el conjunto del archipiélago de Canarias, El Hierro será la isla donde menos se oscurezca el Sol, con aproximadamente un 66 por ciento de ocultación. En Gran Canaria, La Palma, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura, los valores se moverán entre el 67 y el 70 por ciento, según las simulaciones publicadas por organismos oficiales. Aunque no se producirá la totalidad, el espectáculo será igualmente notable: la luz se volverá más tenue, el cielo adquirirá un tono especial y la temperatura podría descender de manera perceptible durante el momento máximo.

El eclipse coincidirá con la puesta de Sol, lo que obligará a buscar un lugar de observación con buena visibilidad hacia el oeste y sin obstáculos en el horizonte. Las costas occidentales del archipiélago, los miradores elevados y las cumbres orientadas al ocaso serán los puntos preferentes. En Tenerife, las laderas occidentales del Teide y los miradores del norte de la isla figuran entre las localizaciones más recomendadas por los expertos.

Cómo verlo de forma segura: gafas ISO 12312-2

La observación de un eclipse solar parcial exige medidas de protección estrictas. Mirar al Sol sin protección durante las fases parciales provoca daños oculares irreversibles, incluida la quemadura de retina. La única protección segura son las gafas certificadas con la norma ISO 12312-2, fabricadas específicamente para la observación solar y homologadas por organismos europeos.

Las gafas de sol convencionales, los cristales ahumados, las radiografías o los filtros de cámara fotográfica improvisados no ofrecen protección suficiente. Los expertos también recomiendan no observar el Sol a través de telescopios, prismáticos o cámaras sin filtros solares homologados. Los astrónomos aficionados utilizan métodos alternativos como la proyección del Sol sobre una superficie blanca o las cajas estenopeicas para una observación indirecta segura.

El eclipse del 12 de agosto de 2026 abre una secuencia única conocida como la triada de eclipses ibéricos. El 2 de agosto de 2027 se producirá un segundo eclipse total visible especialmente desde el sur peninsular, con franja de totalidad atravesando Andalucía. Y el 26 de enero de 2028 cerrará el ciclo un eclipse anular visible desde Cataluña, con cobertura notable también en el resto del territorio español.

Tres episodios astronómicos extraordinarios concentrados en menos de treinta meses, antes de que España vuelva a vivir la oscuridad total del Sol en pleno día en 2053.