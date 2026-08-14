El error que cometen al hacer papas arrugadas y por qué nunca quedan como en Canarias

Ni una cucharadita de sal: la cantidad real que lleva la receta tradicional de Canarias

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LO ESENCIAL El agua no debe cubrir las papas: la receta tradicional las cocina prácticamente al vapor. Las papas nunca se pelan, porque la piel forma parte del plato. Antiguamente se hervían con agua de mar para ahorrar agua dulce. Tras escurrir hay que devolverlas al fuego y zarandear el caldero para que se arruguen. Las variedades más adecuadas son la bonita, la negra, la colorada, la azucena y la yema de huevo.

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Tres ingredientes en Canarias: papas, agua y sal. Difícilmente hay una receta más corta en toda la cocina española, y sin embargo casi nadie las clava fuera del archipiélago. El motivo no está en la variedad de la papa ni en la marca de la sal. Está en algo mucho más básico y que se comete sistemáticamente en el primer minuto: echar demasiada agua.

Las papas arrugadas no se cuecen como unas patatas normales. La técnica tradicional de Canarias apenas cubre el fondo del caldero, de modo que las papas se hacen en buena parte con el vapor de esa agua saladísima, y no sumergidas en ella. Ese detalle, aparentemente menor, es exactamente lo que separa unas patatas cocidas con sal de unas auténticas arrugadas.

El agua y la sal: los dos errores que arruinan las papas arrugadas en Canarias

El planteamiento correcto es contraintuitivo para cualquiera que haya cocido patatas toda su vida. Se colocan las papas lavadas y sin pelar en la olla, se añade agua sin llegar a cubrirlas y se echa la sal. Se tapa y se deja a fuego medio entre veinte y treinta minutos. La papa se cocina y empieza a arrugarse con el propio vapor, y el agua se va consumiendo hasta prácticamente desaparecer.

Existe además una versión más antigua y más purista que emplea piedras de mar en el fondo del caldero, agua hasta cubrir solo esas piedras y un paño grueso cubriendo las papas antes de poner la tapa. Ese paño se retira al final para que la papa deje de sudar y la piel se seque. Es la receta de las casas costeras, y en muchas familias de Canarias se sigue haciendo así.

El segundo error es la sal, y aquí conviene desterrar de una vez la cucharadita. La receta necesita cantidades que a cualquiera le parecerán una barbaridad: se manejan proporciones que van desde unos 75 gramos por kilo de papas hasta cifras bastante superiores, y también la regla de una parte de sal por cada diez de agua. La horquilla es amplia porque depende directamente de cuánta agua se haya puesto, que es justo lo que casi nadie tiene en cuenta.

La lógica del plato es sencilla: hace falta tanta sal que el agua no pueda disolverla toda, porque solo así queda un remanente que cristaliza sobre la piel al final. Y no hay riesgo de pasarse tanto como se teme, porque la mayor parte se queda en el agua y se descarta. La papa no absorbe ni de lejos toda esa sal.

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El origen de esa saturación es histórico y práctico. Durante siglos, sobre todo en las zonas costeras del archipiélago, era habitual hervirlas directamente con agua de mar. Permitía ahorrar agua potable, un bien escaso en Canarias, y aportaba de forma natural la concentración salina necesaria. La receta nació de la escasez, no de la sofisticación.

Las arrugas no son un defecto ni un adorno: son la prueba de que la cocción y el secado se hicieron bien. La piel pierde parte de su agua, se contrae y aparece esa textura rugosa cubierta por una película blanquecina de sal cristalizada.

El secado final, las variedades y los errores que quedan

El paso que más gente se salta llega justo al final y dura tres minutos. Una vez cocidas, se escurre el agua que haya podido quedar y se devuelve la olla al fuego, ahora sin líquido, para hacer saltar las papas: zarandear el caldero en círculos mientras el calor termina de evaporar la humedad superficial. En medio minuto se vuelven más blancas y la sal cristaliza sobre la piel. Después se retira del fuego y se deja reposar tapado un par de minutos.

Sin ese secado, por muy bien que se haya hecho todo lo anterior, no hay arrugas. Son patatas saladas y punto.

Sobre la materia prima, la receta original de Canarias se hace con papas antiguas del archipiélago, variedades autóctonas desarrolladas desde el siglo XVI gracias a la orografía, el clima y el suelo volcánico de las islas, tan distinto del peninsular. Las más adecuadas son la papa bonita, la papa negra, muy asociada a Tenerife, la colorada, la azucena y la yema de huevo. Están amparadas por la Indicación Geográfica Protegida Papas Antiguas de Canarias, y son difíciles de encontrar fuera del archipiélago. Quien no las tenga, que busque patatas pequeñas, de piel fina y, sobre todo, todas del mismo tamaño, porque si no unas quedarán crudas y otras deshechas.

Quedan tres errores más, y son de manual. El primero: pelarlas. Nunca. La piel forma parte del plato y se come, y de hecho es donde queda la sal. El segundo: usar papas grandes, que no llegan a arrugarse bien y tardan demasiado. Y el tercero, el que más ofende en Canarias: servirlas con mayonesa o con salsas de bote. Van con mojo, rojo o verde, y ese es un debate cerrado en las siete islas.

Con la técnica correcta, el resultado son unas papas tiernas y muy blancas por dentro, con la piel casi crujiente y saturada de sal por fuera. Se sirven bien calientes y se comparten. En Canarias no hay guachinche, restaurante tradicional ni mesa familiar donde falten, y ahora ya no hay excusa para que en casa salgan de otra manera.