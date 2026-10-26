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Una petición de veintiún años de prisión, una mancha de sangre que no resolvía lo ocurrido y una frase que salió del juzgado hacia las redes. Las causas españolas permiten seguir a Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos entre las preguntas del abogado y las del perito.

Doce años de prisión por abusos sexuales y otros nueve por lesiones: la acusación particular reclamaba veintiún años de cárcel en una causa de la Audiencia Provincial de Madrid. El acusado negaba los hechos. Había una denuncia, una historia clínica prolongada y un sufrimiento psíquico cuya existencia reconocían también los expertos de la defensa. La dificultad estaba en reconstruir el camino entre ese sufrimiento y los delitos que se le atribuían.

En aquel expediente intervino Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos, como perito neuropsicólogo forense, junto a la psicóloga forense Polina Poloziuk. Su trabajo llevaba a una pregunta que obligaba a regresar sobre los documentos: ¿qué permitía afirmar que aquel cuadro clínico procedía de los hechos denunciados? Para responder había que separar los síntomas observados, los antecedentes y las explicaciones que se habían construido alrededor de ellos.

El informe oficial consideraba verosímil que el daño psíquico fuera consecuencia de los hechos traumáticos denunciados. Cuadrado Gómez-Serranillos y Poloziuk siguieron ese vínculo hacia atrás, hasta los antecedentes y la evolución clínica. Encontraron una historia compleja que impedía delimitar aquella atribución causal. Los síntomas estaban documentados; quedaba por justificar qué los había provocado en relación con la acusación formulada. En el interrogatorio de la médico forense apareció otra diferencia importante para la defensa: había considerado al padre como agente estresor, incluyendo el conflicto familiar y el divorcio. La Sala observó que aquello desbordaba los hechos sexuales concretos que constituían el objeto del procedimiento.

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La Sentencia 61/2026, de 4 de febrero, dejó constancia de aquel contraste. La Sección Segunda cuestionó la metodología de la pericia oficial y el alcance general de algunas conclusiones. Del dictamen de la defensa escribió que «concluye razonadamente». Después de examinar las declaraciones y el conjunto de la prueba, absolvió al acusado de ambos delitos. La petición de veintiún años había terminado en un fallo absolutorio. Otro expediente madrileño contenía una pista distinta: una mancha de sangre. Se investigaba una presunta agresión sexual ocurrida en 2024 y el asunto llegó a la Sección Treinta de la Audiencia Provincial. Cuadrado Gómez-Serranillos intervino como perito forense, mientras Polina Poloziuk aportó una evaluación psicológica. Su examen médico y biológico obligaba a seguir las muestras hasta los resultados del laboratorio. La exploración inicial no recogía lesiones físicas visibles. Las torundas vaginales y bucales no evidenciaban ADN masculino. Y aquella mancha hemática en la ropa interior planteaba una cuestión que seguía necesitando respuesta: cuándo se había producido y qué permitía vincularla con los hechos denunciados. El informe señaló que los datos no fijaban su antigüedad ni establecían esa vinculación de manera concluyente. La sangre estaba descrita en el expediente; la interpretación de su significado debía justificarse. Ahí se situó la revisión de Cuadrado Gómez-Serranillos, en un trabajo que conecta con su actividad de contrainformes periciales. El Mundo Financiero recogió la intervención de ambos expertos y el desenlace: una sentencia absolutoria en febrero de 2026 por insuficiencia del conjunto de la prueba de cargo.

En otro juicio, la discusión encontró una formulación mucho menos técnica. «Ser imbécil no es delito», pronunció Cuadrado Gómez-Serranillos durante el informe final de una defensa por amenazas leves. Esta vez intervenía como abogado penalista. La frase salió de la sala, circuló por redes y acabó convertida en titular. Mediterráneo Digital publicó el 4 de marzo de 2026 que el procedimiento había concluido con una absolución. La expresión tenía la brusquedad de una conversación de calle, aunque apuntaba a una cuestión precisa del caso: qué hechos podían castigarse. El fragmento difundido trasladaba esa discusión a un lenguaje que cualquiera podía seguir. Para la defensa, las conclusiones eran el momento de explicar qué había quedado acreditado y qué fundamento tenía la petición de condena. La frase memorable pertenecía a ese razonamiento. Las tres historias muestran posiciones distintas dentro de un proceso penal. En las dos causas sexuales, Cuadrado Gómez-Serranillos aportó pericias a las defensas; en el procedimiento por amenazas asumió la dirección jurídica. Su trayectoria reúne esas experiencias con formación en medicina, psicología, criminología y Derecho. Los expedientes permiten observar dónde se encuentran: al examinar la relación entre un dato y la historia que se pretende demostrar con él.

La intriga estaba en documentos que exigían volver a leerse. Un historial clínico obligó a discutir la causa de un daño; unas muestras biológicas, el alcance de sus resultados. En la causa por amenazas, el debate llegó al informe final y quedó resumido en cinco palabras. Tras cada episodio hubo un acusado, una controversia probatoria y un tribunal que dictó absolución.