El Hierro aborda sus desafíos de movilidad en el taller de la Estrategia MOVIC del Gobierno de Canarias

Agentes, empresas del transporte y administraciones de El Hierro abordaron hoy los retos de movilidad insular en un nuevo taller participativo de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de las Islas Canarias (MOVIC) del Gobierno de Canarias, un proceso que busca definir el modelo de movilidad del archipiélago para los próximos treinta años.

La jornada, organizada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, en colaboración con la FECAM, reunió a representantes de instituciones, empresas del transporte marítimo y terrestre, personal técnico del Cabildo insular y de los ayuntamientos, así como colectivos vecinales y profesionales vinculados a la movilidad insular.

El viceconsejero de Infraestructuras, Francisco Javier González, destacó durante la apertura del encuentro que “El Hierro presenta una realidad singular en materia de movilidad, condicionada por la doble insularidad, la dispersión de los núcleos poblacionales y la importancia estratégica de la conectividad marítima y aérea”.

En este sentido, afirmó que MOVIC “se construye desde la participación y el conocimiento directo del territorio, con el objetivo de avanzar hacia un sistema más eficiente, seguro y sostenible”, a lo que insistió en que la estrategia “aspira a integrar la visión de todos los agentes implicados para garantizar que las medidas futuras respondan a las necesidades reales de la ciudadanía herreña”.

Por su parte, el comisionado Insular de El Hierro, Pablo Rodríguez, destacó durante la presentación las singularidades territoriales, geográficas y demográficas de la isla, subrayando la necesidad de abordar la movilidad desde una perspectiva específica y adaptada a su realidad.

“La doble insularidad condiciona de manera determinante nuestras posibilidades de conectividad, el acceso a servicios esenciales y el desplazamiento tanto de personas como de mercancías”, afirmó.

Rodríguez explicó que a esta circunstancia se suman otros factores propios del territorio herreño, como su reducida extensión, la baja densidad de población, la dispersión de los núcleos habitados, la complejidad orográfica y una costa predominantemente acantilada, elementos que influyen directamente en los patrones de movilidad y en la relación de la ciudadanía con el territorio.

La jornada también contó con la participación de la responsable del equipo de Movilidad de EMSICAN‑MOVIC, María Cuello, quien presentó los avances de la estrategia y guió las dinámicas colaborativas desarrolladas durante el taller, que abordaron desde la competitividad del transporte público hasta las dificultades derivadas de la orografía y la dispersión territorial, pasando por la necesidad de reforzar la movilidad activa y mejorar la seguridad vial en determinados tramos.

También se analizaron aspectos relacionados con la logística y el transporte de mercancías, fundamentales para el abastecimiento y la actividad económica insular. Las aportaciones recogidas permitirán enriquecer los objetivos estratégicos de MOVIC y orientar futuras medidas hacia un modelo de movilidad más integrado, accesible y sostenible, adaptado a la realidad herreña.

Próximos talleres

El encuentro celebrado en El Hierro forma parte del proceso participativo que el Gobierno de Canarias está desarrollando en todas las islas, y que ya ha pasado por Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura, Tenerife y La Gomera.

Los talleres participativos de MOVIC, organizados en colaboración con la FECAM, continuarán el 10 de junio, en La Palma, y finalizarán el 17 de junio, en Gran Canaria. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse vía email con sus datos a movic@gabinetedecomunicacion.es o a través de la web oficial: https://www3.gobiernodecanarias.org/movilidad/movicanarias/noticias/.

La ciudadanía puede seguir implicándose a través de los canales habilitados en la web oficial de MOVIC, donde se encuentran disponibles encuestas, documentos de diagnóstico y espacios de consulta destinados a distintos sectores sociales y económicos.

MOVIC: perspectiva 2030-2050

La Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de las Islas Canarias (MOVIC) es un marco estratégico en el que la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad trabaja para dar respuesta a las singularidades del territorio canario, derivadas de su condición de región ultraperiférica y de la diversidad de sus ocho islas.

El plan se estructura en diversas fases orientadas a facilitar una transición ordenada hacia un sistema de transporte más eficiente, seguro y respetuoso con el medio ambiente, sentando las bases de la movilidad del archipiélago para los horizontes 2030, 2040 y 2050.

La iniciativa se alinea con los compromisos internacionales y nacionales, como el European Green Deal, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada del Ministerio de Transportes de España.