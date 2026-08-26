El IGN confirma que Canarias está entre los mejores lugares para el eclipse: la hora exacta el viernes

Canarias lo verá completo el eclipse y en Madrid la Luna se pondrá cinco minutos antes de que acabe

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LO ESENCIAL En Canarias el ocaso lunar se producirá después de que termine la fase parcial. En el centro y este peninsular, Baleares y Melilla la Luna se pondrá antes del final. Durante el máximo, la Luna estará a unos 30 grados de altura en Santa Cruz de Tenerife. En Barcelona esa altura será de apenas 11 grados y en Madrid de 15. El eclipse alcanzará una magnitud de 0,93 y no requiere protección ocular.

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La madrugada del jueves 27 al viernes 28 de agosto, Canarias vuelve a estar en el lado bueno del mapa. El eclipse parcial de Luna se verá desde toda España, pero no en las mismas condiciones, y el archipiélago figura entre las zonas privilegiadas para seguirlo de principio a fin.

La razón que suelen dar todas las coberturas es el ocaso lunar, y es cierta: según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), en el centro y este peninsular, en Baleares y en Melilla la Luna se pondrá antes de que termine la fase parcial, mientras que en el resto de la Península, en Canarias y en Ceuta el ocaso llegará después. Pero hay un segundo factor, mucho menos comentado, que importa incluso más.

El dato que nadie está contando: la altura sobre el horizonte

Un eclipse no se ve igual con la Luna alta que con la Luna pegada al horizonte. Cuanto más baja está, más atmósfera atraviesa la luz, más se degrada la imagen y más fácil resulta que un edificio, una montaña o una simple bruma marina lo estropeen todo.

Y ahí la diferencia entre el archipiélago y buena parte del país es enorme. Al comenzar la fase parcial, la Luna estará a unos 26 a 33 grados de altura en las ciudades peninsulares y baleares, y a unos 45 grados en Santa Cruz de Tenerife.

En el momento del máximo, la brecha se abre todavía más. La Luna estará a unos 11 grados de altura en Barcelona y Palma, 13 en Valencia, 15 en Madrid, 17 en A Coruña y Málaga, 18 en Sevilla y 30 grados en Santa Cruz de Tenerife. Es decir, casi el triple de altura que en Barcelona justo en el instante más espectacular del fenómeno.

Traducido a la práctica: quien observe desde Canarias tendrá la Luna claramente despegada del horizonte y con la sombra terrestre perfectamente definida, mientras que en el este peninsular habrá que buscar un mirador con vista limpia y cruzar los dedos para que no haya calima ni nubes bajas en esa dirección.

Las horas exactas en Canarias y cómo verlo

En el archipiélago, el reloj marca una hora menos que en la Península. La fase penumbral comenzará a las 02:23, aunque es muy sutil y apenas se aprecia a simple vista. La fase parcial, que es la interesante, arrancará a las 03:33. El máximo llegará a las 05:12. Y la parcialidad concluirá hacia las 06:51, con el eclipse terminando por completo en torno a las 08:01.

La recomendación de los especialistas es empezar a observar antes de las 03:30, hora canaria, para no perderse el inicio de la mordida de sombra. A partir de ahí, el avance de la umbra sobre el disco lunar se sigue sin ningún esfuerzo.

El eclipse alcanzará una magnitud de 0,93, lo que significa que la sombra más oscura de la Tierra cubrirá casi todo el disco. Técnicamente será parcial, pero por muy poco margen, y durante el máximo la zona eclipsada adquirirá la característica tonalidad cobriza.

Para verlo no hace falta absolutamente nada. El IGN subraya que el fenómeno es completamente seguro para la vista y accesible para toda la población, sin necesidad de instrumentación especial ni de protección ocular, al contrario de lo que ocurría el pasado 12 de agosto con el eclipse solar.

Lo único que sí conviene es buscar un punto con el horizonte oeste despejado y alejarse en lo posible de las luces urbanas. En Canarias, con el relieve de cada isla, elegir bien el sitio sigue importando aunque la Luna esté alta.

Y ojo con la noche, que cada eclipse de madrugada deja a mucha gente saliendo veinticuatro horas tarde: es la del jueves 27 al viernes 28.

Queda un argumento de calendario para poner el despertador. El próximo eclipse lunar total visible desde España no llegará hasta la Nochevieja de 2028. Con su 0,93 de magnitud, este es lo más cerca de la totalidad que va a estar la Luna en bastantes años, y desde Canarias se verá entero y con el satélite bien alto. Difícilmente se dará una combinación mejor en lo que queda de década.