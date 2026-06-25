El II Campus Internacional Ciudad de La Laguna abordará los grandes retos de la democracia

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El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, la Universidad de La Laguna y la Fundación CajaCanarias presentaron hoy la segunda edición del Campus Internacional Ciudad de La Laguna, un espacio de encuentro que une la excelencia académica con el diálogo cultural con el objetivo de dar respuesta a los grandes desafíos contemporáneos, desde la inteligencia artificial hasta la protección del patrimonio o las tensiones que afrontan las democracias actuales y la garantía de los derechos humanos.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de La Laguna, la Universidad de La Laguna y la Fundación CajaCanarias, nace con el propósito de acercar el conocimiento a la ciudadanía, fomentar la reflexión sobre el futuro y alentar la generación de ideas sobre diferentes temáticas de actualidad.

La presentación del Campus se celebró hoy, miércoles 24 de junio, tras la firma del convenio entre las tres entidades, realizada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Laguna.

Contó con la asistencia del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez; el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco Javier García, y el presidente de la Fundación CajaCanarias, Humberto Orán, quienes desgranaron parte del programa académico y cultural.

Durante el acto, el alcalde Luis Yeray Gutiérrez destacó que “La Laguna se convertirá en un punto de encuentro internacional para el pensamiento y la cultura, abarcando temas de gran relevancia actual como la democracia, los derechos humanos o la inteligencia artificial”.

Asimismo, Gutiérrez puso el foco en el curso sobre protección del patrimonio cultural, “que posiciona a nuestra ciudad, una vez más, como un referente respecto a la reflexión en torno su uso y cuidado y nos invita a aprender de grandes figuras expertas que dedican su vida al mantenimiento de este legado en todo el mundo”.

Asimismo, el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, felicitó a todos los implicados en la celebración del Campus, “gracias a los cuales hoy celebramos una segunda edición”.

El máximo representante de la ULL indicó, también, que el enfoque y las temáticas de este año son de “profunda actualidad, en un momento de crisis a nivel global, con conflictos bélicos activos en numerosas partes del mundo, en los que se ve cuestionada la democracia”.

Por su parte, el presidente de la Fundación CajaCanarias, Humberto Orán, subrayó que “tanto la presencia de expertos de grandes instituciones a nivel internacional como el calado de los temas que se tratarán en esta experiencia académica harán que el Campus, una vez más, adquiera una gran relevancia a nivel social”. Destacó, además, la participación de la ULL y del Ayuntamiento de La Laguna, “que hacen posible esta iniciativa, gracias a la cual la ciudad volverá a demostrar que está abierta al mundo”.

El programa académico del Campus se celebrará del 27 al 30 de julio y contará con la participación de ponentes de referencia nacional e internacional, entre ellos el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández; el presidente de la Organización Internacional para la Protección del Patrimonio y del Centro Internacional de Estudios sobre el Patrimonio, Mohamed Joudat, o la presidenta del Observatorio de Impacto Social y Ético de la IA, Idoia Salazar.

El programa formativo pretende atraer y fomentar el diálogo de profesionales y estudiantes, así como de la ciudadanía en general, acercándoles algunos de los grandes debates que marcarán el futuro de la sociedad.

Las actividades se desarrollarán en localizaciones emblemáticas del municipio con un alto valor patrimonial, como el Convento de Santo Domingo, el Teatro Leal o la Casa Anchieta.

Actividades académicas

El programa formativo se vertebra en torno a tres grandes cursos que reunirán a voces de referencia nacional e internacional. El primero de ellos, centrado en la revitalización de la democracia y los derechos humanos, arrancará el 27 de julio con las intervenciones del presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández Martínez, y de la exministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio.

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Al día siguiente, el 28 de julio, tomarán la palabra la relatora especial sobre extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas Elena Carolina Díaz Galán y la expresidenta y actual experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, Ana Peláez Narváez.

Durante esta misma jornada se celebrará una mesa de diálogo en la que participarán el director de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Democracia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Daniel Montesdeoca Rodríguez; la directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba, María del Carmen Barranco Avilés; así como la catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de La Laguna, Margarita Ramos Quintana, y la profesora y doctora de Derecho Internacional Público de la misma institución, Ruth Martinón Quintero.

La Casa Anchieta acogerá el segundo curso, que versará sobre el tráfico ilícito de bienes culturales. El 28 de julio contará con las ponencias del presidente de la Organización Internacional para la Protección del Patrimonio, Mohamed Joudat, y del consultor internacional de legislación de la cultura y exdirector del Instituto de Patrimonio Cultural de Ecuador, Joaquín Moscoso Novillo.

El programa continuará el 29 de julio con la participación del titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales y experto del Gobierno de España ante la Unesco para la Convención sobre la diversidad cultural, Jesús Prieto de Pedro, y de la titular de la Cátedra Unesco de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales en la Universidad de Siena, Alesia Koush.

Las perspectivas de futuro de la inteligencia artificial se explorarán los días 29 y 30 de julio. En la primera jornada, el 29 de julio, intervendrán el catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada, Óscar Cordón García, y la presidenta del Observatorio de Impacto Social y Ético de la IA y directora de la Cátedra Internacional sobre IA Generativa de la Universidad CEU San Pablo y Deloitte, Idoia Salazar.

Ese mismo día dialogarán en una mesa redonda docentes de la Universidad de La Laguna entre los que se encontrarán la profesora y doctora de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Isabel Sánchez Berriel; el profesor de Derecho Civil Carlos Trujillo Cabrera; el profesor asociado de Ingeniería Informática y de Sistemas y gerente de Servicios Informáticos del Instituto de Astrofísica de Canarias, Carlos Martín Galán; y el catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automáticas Juan Albino Méndez.

El curso se cerrará el 30 de julio con las conferencias del profesor de Derecho Digital de la Universidad Carlos III de Madrid y letrado del Consejo de Estado, Moisés Barrio, y un representante de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA).

Exposiciones, literatura y música

De forma paralela a los debates académicos, el Campus desplegará una extensa agenda cultural a lo largo de todo el mes de julio. El público podrá disfrutar de varias exposiciones, entre las que destaca la muestra ‘Legado-Archivo Gregorio Peces-Barba’ en el Espacio Cultural CajaCanarias de La Laguna, que repasa la trayectoria del ilustre jurista en su defensa de los valores democráticos y que se podrá disfrutar del 9 al 30 de julio.

La Plaza del Adelantado albergará, del 2 al 30 de julio, ‘#SPIROU4RIGHTS’, un proyecto desarrollado con Naciones Unidas que explica los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de forma visual a través del cómic. Además, en este mismo periodo, la Casa Anchieta contará con dos exposiciones de gran relevancia.

Por un lado, ‘Constelación de escritoras canarias’ reivindicará la valiosa aportación histórica de las mujeres a la literatura del archipiélago y, por otro, una muestra recordará la ‘Declaración de La Laguna de 1994’, poniendo en valor aquel pionero llamamiento internacional sobre los derechos de las generaciones futuras.

La misma Casa Anchieta será el escenario de los Encuentros Literarios de Mujeres Escritoras Canarias, concebidos como un espacio de diálogo cercano sobre la literatura contemporánea en las islas. El 7 de julio tendrá lugar la primera sesión, dedicada a la memoria literaria, con la participación de Alicia Llarena, Daniela Martín Hidalgo y Juli Mesa.

La semana siguiente, el 14 de julio, Acerina Cruz y Lana Corujo conversarán sobre la relación entre la creación literaria y el territorio insular. Este ciclo de pensamiento concluirá el 21 de julio y abordará la literatura y la diversidad, hilando las miradas disidentes de Aida González Rossi, Alexis Erbez Díez y Ainara Oleaga.

El broche final a esta intensa programación lo pondrá la música el 29 de julio en el Teatro Leal. El concierto ‘Islas y Cuerdas’ unirá el timple de Benito Cabrera con un cuarteto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, en una propuesta única que fusiona la raíz tradicional canaria con la emoción de la música clásica europea.

Aquellas personas interesadas en asistir al Campus podrán inscribirse, de manera gratuita, a través de la página web www.campusinternacionalciudaddelalaguna.es.

Las plazas para tomar parte en las diferentes sesiones son limitadas en la modalidad presencial e ilimitadas en la modalidad online. Las actividades culturales también tendrán carácter gratuito.