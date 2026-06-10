El Puerto de Arrecife recibirá por primera vez una plataforma offshore para labores de mantenimiento y apoyo logístico

De la mano de Hamilton y Cía, como consignatario y operador logístico, durante varios meses, la unidad desarrollará operaciones de mantenimiento, cambios de tripulación y aprovisionamiento, generando actividad económica tanto en el entorno portuario como en sectores auxiliares de la isla.

El Puerto de Arrecife se prepara para vivir un acontecimiento inédito en su historia reciente. El próximo 19 de junio está prevista la llegada de la plataforma offshore Noble Globetrotter I (NGT-1), propiedad de la compañía estadounidense Noble Drilling, una de las principales empresas especializadas en perforación marina a nivel internacional.

La presencia de esta unidad en las instalaciones portuarias lanzaroteñas supone un importante respaldo a la capacidad operativa del puerto y, especialmente, a las posibilidades que ofrecen los muelles de Los Mármoles para atender tráficos especializados de alto valor añadido.

La plataforma, operada por Hamilton y Cía, permanecerá varios meses atracada en Arrecife, donde llevará a cabo trabajos de mantenimiento, revisiones técnicas, aprovisionamiento y rotaciones de personal. Precisamente, los cambios de tripulación constituyen uno de los aspectos más relevantes de la operación desde el punto de vista económico, ya que implicarán la llegada periódica de trabajadores mediante vuelos chárter, así como estancias en hoteles y contratación de servicios complementarios en la isla.

El director comercial de Hamilton y Cía., Francisco González, destacó a Infopuertos la importancia de esta operación para el desarrollo del puerto y de la economía local.

“El atraque de este artefacto flotante demuestra que las instalaciones de Los Mármoles están preparadas para estos tráficos, muy beneficiosos para el tejido empresarial en general y el portuario en particular. Las pequeñas reparaciones y los aprovisionamientos previstos ponen de manifiesto la operatividad y versatilidad del puerto”, señaló.

Una plataforma diseñada para operar en aguas profundas

La Noble Globetrotter I es una moderna plataforma de perforación semisumergible diseñada para trabajar en entornos offshore complejos y en aguas profundas. Construida bajo estándares de última generación para la industria energética, esta unidad está preparada para realizar operaciones de exploración y perforación en profundidades de agua de hasta varios miles de metros.

A diferencia de las plataformas fijas, las semisumergibles se apoyan sobre grandes flotadores sumergidos que les proporcionan una elevada estabilidad incluso en condiciones meteorológicas adversas. Esta característica las convierte en una de las soluciones más utilizadas para operaciones en mar abierto.

La plataforma cuenta con sistemas avanzados de posicionamiento y una amplia capacidad de alojamiento para técnicos, personal de perforación y tripulación especializada. Su tamaño y complejidad requieren una logística constante de suministros, repuestos, combustibles, víveres y apoyo técnico, lo que genera una importante actividad económica en los puertos donde realiza escalas prolongadas.

Una oportunidad para diversificar la actividad portuaria

La llegada de la Noble Globetrotter I pone de manifiesto la creciente capacidad de determinados puertos españoles para prestar servicios a unidades offshore vinculadas a la industria energética internacional.

Aunque puertos como Las Palmas cuentan con una larga trayectoria en este segmento, para Arrecife supone una oportunidad especialmente significativa al tratarse de la primera vez que una plataforma de estas características utiliza las instalaciones portuarias lanzaroteñas como base temporal de operaciones.

Además del impacto directo sobre empresas consignatarias, remolcadores, amarradores, suministradores y talleres especializados, la estancia de la plataforma tendrá efectos positivos sobre sectores como la hostelería, el transporte terrestre, la restauración y otros servicios vinculados a la movilidad de las tripulaciones.

La operación constituye, por tanto, un ejemplo de cómo la diversificación de tráficos puede contribuir a reforzar el papel de los puertos como motores económicos de sus territorios, generando actividad más allá de la estrictamente relacionada con el movimiento de mercancías.

Con la llegada de la Noble Globetrotter I, el Puerto de Arrecife incorpora una nueva dimensión a su cartera de servicios marítimos y demuestra su capacidad para atender operaciones especializadas que, hasta ahora, no formaban parte de su actividad habitual.