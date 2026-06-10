Beatriz Calzada: “La Autoridad Portuaria de Las Palmas ya pertenece por méritos propios al Grupo 1”

La Autoridad Portuaria de Las Palmas supera a la de Bilbao, integrada en el Grupo 1 del sistema portuario español, en ocho de los diez tráficos estratégicos analizados

Calzada subrayó que “los datos analizados demuestran que Las Palmas pertenece, por méritos propios, al grupo de puertos que defienden el futuro marítimo de España”

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha vuelto a defender este lunes la necesidad de que Puertos de Las Palmas sea reconocido formalmente como puerto de Grupo 1 dentro del sistema portuario español, grupo al que pertenecen los puertos de Algeciras, Barcelona, Valencia y Bilbao. Se trata de una reivindicación respaldada por la evolución registrada durante la última década y por unos indicadores que sitúan a la Autoridad Portuaria de Las palmas al nivel de las principales autoridades portuarias del país.

Para ello, y tras un estudio realizado por el organismo público, Calzada ha dado cifras. En los últimos diez años, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha crecido un +56,23% en cuanto a las toneladas de tráfico portuario acumulado, pasando de 23,58 millones registrados en 2015 a 36,85 millones de toneladas con las que cerró 2025. Sin embargo, para el mismo periodo, el puerto de Bilbao registró una variación negativa de -2,29%.

En este sentido, Beatriz Calzada apuntó que “este dato, por sí solo, ya sitúa a la Autoridad Portuaria de Las Palmas por encima de uno de los puertos del Grupo 1, como es el caso de Bilbao; una categoría reservada a los puertos de mayor relevancia estratégica del país y donde deben estar los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas”. “Por lo tanto, -añadió la presidenta-, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ya pertenece por méritos propios al Grupo 1. No hablamos de una aspiración futura, sino de una realidad avalada por diez años de crecimiento sostenido, diversificación de tráficos y fortalecimiento de nuestra posición estratégica en el Atlántico”.

Además, la presidenta ha añadido otros datos relevantes que desprende el estudio. En el periodo 2015-2025, Las Palmas ha superado a Bilbao en ocho de los diez tráficos estratégicos, incluyendo algunos de los más determinantes para la competitividad internacional, lo que evidencia el peso real que tienen los puertos de Las Palmas dentro del sistema portuario nacional.

Así, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ocupa actualmente el cuarto puesto nacional en tráfico portuario total y mercancía general, con crecimientos del 14,96% y del 13,35%, respectivamente, durante la última década; el segundo puesto en avituallamiento, representando el 25,38% de los suministros realizados en España; la tercera posición nacional en arqueo bruto (GT), indicador que mide la dimensión de los buques que operan en el puerto, donde registra un crecimiento del 5,71%; el cuarto puesto en movimiento de contenedores medidos en TEU y en número de buques, con aumentos del 16,28% y del 3,53%; y el quinto puesto en unidades de tráfico Ro-Ro y pasajeros, con incrementos del 4,40% y del 2,99% respectivamente.

Pertenencia al Grupo 1: cuestión de justicia, necesidad operativa y estratégica

La evolución experimentada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas en los últimos diez años responde a un modelo logístico consolidado, maduro, diversificado y orientado al comercio internacional. Este crecimiento ha permitido consolidar a los puertos de Las Palmas como un hub logístico esencial entre Europa, África y América, desempeñando un papel estratégico para el abastecimiento, la conectividad y la competitividad de Canarias.

En esta línea, Beatriz Calzada recordó que la Autoridad Portuaria de Las Palmas gestiona una de las carteras de tráficos más diversificadas del sistema portuario español, incluyendo mercancía general, contenedores, tráfico Ro-Ro, bunkering, cruceros, pesca, reparaciones navales y servicios offshore, entre otros. “Todos estos tráficos requieren de una elevada especialización técnica y operativa. Esta complejidad exige una estructura organizativa equiparable a la de los puertos del Grupo 1, especialmente si se compara con Bilbao, cuya estructura es hoy más amplia pese a gestionar menos volumen y menos diversidad en la mayoría de los tráficos estratégicos”, afirmó Calzada.

La presidenta aseveró que “por todos estos motivos, la Autoridad Portuaria de Las Palmas considera que nuestra incorporación al Grupo 1 no es sólo una cuestión de justicia, sino una necesidad operativa y estratégica”, y añadió: “Los datos avalan el peso real de la Autoridad Portuaria de las Palmas en el sistema portuario español, la evolución de la última década confirma nuestro papel como motor logístico del Atlántico, y la comparación con Bilbao demuestra que Las Palmas ya opera y compite al nivel de los grandes puertos del país”.