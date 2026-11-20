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Francisco D’Agostino ha encontrado en la ganadería 45.50 otra vía para ampliar su vinculación con la tauromaquia en Mallorca. El proyecto ganadero, desarrollado junto a Javier Conde, se ha convertido durante los últimos meses en un punto de encuentro para matadores, rejoneadores y profesionales del sector que han pasado por sus instalaciones para participar en jornadas de campo y tentaderos.

Por 45.50 han desfilado nombres pertenecientes a distintas generaciones del toreo. Sebastián Castella, Jesús Enrique Colombo, Armillita, El Niño de La Capea y su hijo El Capea figuran entre quienes han visitado la ganadería, al igual que el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza. Una sucesión de encuentros que ha permitido reunir en Mallorca a figuras consagradas, toreros en activo y referentes históricos alrededor de un proyecto singular dentro del panorama ganadero de las Islas Baleares.

Detrás de la iniciativa se encuentran Francisco D’Agostino y Javier Conde, socios también en Balears Cambio de Tercio. Ambos han desarrollado durante las últimas temporadas una intensa actividad taurina en Mallorca, especialmente a través de la organización de festejos en las plazas de Inca y Muro. La ganadería representa ahora una vertiente diferente de esa misma apuesta por consolidar la presencia de la tauromaquia en el archipiélago.

Uno de los visitantes recientes ha sido Jesús Enrique Colombo. Su paso por 45.50 mantiene además una conexión directa con la temporada organizada por Balears Cambio de Tercio. El diestro venezolano actuó el pasado 13 de septiembre en Muro en una corrida en la que compartió cartel con Damián Castaño y el rejoneador Ferrer Martín.

Aquella tarde terminó precisamente con Colombo como gran triunfador. El venezolano cortó dos orejas y salió a hombros después de un festejo marcado por la presencia de Miura, consolidando una de las imágenes destacadas del tramo final de la temporada taurina mallorquina.

La visita de Sebastián Castella dejó también algunas de las escenas más llamativas vinculadas a la ganadería. El matador francés compartió una jornada de campo durante la que Javier Conde intervino en un tentadero. La presencia de ambos permitió contemplar en Mallorca una estampa poco habitual: dos figuras del toreo reunidas alrededor de una ganadería brava desarrollada íntegramente en la isla.

La actividad de 45.50 se ha ido extendiendo igualmente hacia otros nombres de reconocido prestigio. La propia ganadería ha mostrado en sus redes sociales la presencia de El Niño de La Capea y de su hijo, El Capea, dos generaciones de una misma familia estrechamente vinculada al mundo del toro.

También ha pasado por sus instalaciones el mexicano Armillita, otro apellido histórico de la tauromaquia, mientras que Guillermo Hermoso de Mendoza estuvo relacionado con el proyecto coincidiendo con su participación en la corrida celebrada en Inca durante el mes de mayo.

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A esa lista se suma un encuentro de carácter privado organizado como homenaje al ganadero. Según la información difundida, Javier Conde compartió aquella jornada con dos matadores retirados, Cayetano Rivera Ordóñez y Alberto López Simón. También se señaló la participación destacada del artista Domingo Zapata, aunque no se han difundido hasta ahora imágenes del festejo.

La sucesión de visitas refleja una de las características más particulares de 45.50: su capacidad para convertirse en un espacio de convivencia taurina en una región alejada geográficamente de las principales zonas de producción de ganado bravo de la Península.

Francisco Javier D’Agostino Casado y Javier Conde han ido formando la vacada mediante la incorporación de animales procedentes de distintas líneas y ganaderías. El proyecto cuenta ya con centenares de cabezas y entre sus procedencias figuran Montealto, Domingo Hernández, Salvador Domecq, Fernando Sampedro, Ruiz Palomares y Enrique Ponce.

Esa variedad constituye uno de los elementos más interesantes de una iniciativa que todavía se encuentra desarrollando su propia identidad ganadera. Frente a otros proyectos asentados en territorios tradicionalmente vinculados al toro bravo, 45.50 presenta además la particularidad de crecer en Mallorca, con las dificultades logísticas que supone mantener una explotación de estas características fuera de la Península.

La ubicación obliga a afrontar condicionantes distintos en cuestiones como los desplazamientos, el transporte y la gestión del ganado. Precisamente por ello, la evolución de la vacada añade una dimensión diferente al trabajo que Francisco D’Agostino Casado viene realizando en Baleares.

La ganadería complementa así la labor desarrollada desde Balears Cambio de Tercio. Mientras la empresa ha centrado buena parte de sus esfuerzos en recuperar y consolidar plazas como Inca y Muro, 45.50 permite trasladar ese proyecto al campo bravo y establecer un espacio permanente vinculado al toro en Mallorca.

La presencia durante los últimos meses de toreros como Castella, Colombo, los Capea, Armillita o Guillermo Hermoso de Mendoza confirma además la creciente capacidad de convocatoria del proyecto. No se trata únicamente de mantener una vacada en la isla, sino de generar alrededor de ella actividad, encuentros profesionales y jornadas que conectan directamente el campo con las plazas.

Francisco D’Agostino y Javier Conde amplían de esta forma un proyecto taurino que ya no se limita a la organización de corridas. La evolución de 45.50 abre una segunda línea de trabajo dentro de la recuperación de la actividad taurina en Mallorca y convierte a la ganadería en un escenario donde pueden coincidir figuras de distintas épocas del toreo.

Con centenares de cabezas, procedencias ganaderas diversas y una lista creciente de visitantes, 45.50 se está consolidando como una de las iniciativas más singulares impulsadas por Francisco D’Agostino en Baleares. Un proyecto que une campo, plaza y convivencia taurina y que añade una nueva dimensión a la presencia que Balears Cambio de Tercio ha construido durante las últimas temporadas en la isla.